Konec velkých plánů a nečekané loučení. Fotbalista Jakub Jankto zavírá svůj esportový byznys

Na české scéně byli opěvovaným týmem, který pomáhal posouvat vpřed profesionální hraní počítačových her. Ostatně právě tak si to Jakub Jankto vysnil. Fotbalový reprezentant se zkušenostmi ze zahraničních klubů založil esportový celek Sampi a nechal mu vybudovat gamingovou vilu za desítky milionů, aby měli jeho hráči co nejlepší zázemí pro trénování. Nic ale netrvá věčně – a Janktův byznys znenadání končí.

Už před několika dny se objevila možná indicie o tom, že Sampi není v úplně dobré kondici. Esportový tým totiž oznámil, že rozpouští svou divizi pro hraní Counter-Striku, která byla pro svěřence Jakuba Jankta klíčová – právě v této populární střílečce dokázalo Sampi loni vyhrát mistrovství České republiky a sesadit z trůnu rivaly z týmu Sinners, což byla na poměry tuzemské esportové scény velká událost.

Nijak to ale nezmenšilo výzvy, kterým muselo Sampi čelit. „Prudký růst esportu jako odvětví během covidové pandemie byl následován strmým poklesem, který jsme bez silného investora nedokázali překonat,“ řekl ke konci svého týmu Jankto, osmadvacetiletý člen českého národního fotbalového týmu a hráč italského klubu Cagliari Calcio. Ukazuje se, že jednu z hlavních rolí hrál nedostatek prostředků pro plnění dlouhodobých cílů.

Konec příběhu… 💙 Šest let plných nezapomenutelných zážitků, vítězství i výzev. Dnes však náš příběh na esportové scéně končí. Každá pohádka má svůj závěr a k tomu našemu jsme dospěli právě dnes. Byla to neskutečná jízda, kterou by nebylo možné uskutečnit bez vás, našich… pic.twitter.com/nXt9FMl3a4 — Team Sampi (@teamsampi) December 19, 2024

Pro český esport bylo ale šestileté působení Sampi velkým přínosem. Jako první tým v republice si dokonce nechal vybudovat dedikovanou gamingovou vilu v obci Tuchoměřice, která se nachází kousek za Prahou, kde jeho hráči aktivně trénovali.

Před čtyřmi lety se tam vydal i CzechCrunch, aby nasál atmosféru, která tam panovala – a nutno říct, že byla velmi odlišná od toho, jak veřejnost na hráče počítačových her nahlíží. Vedle sezení za počítačem se pravidelně cvičilo, správně jedlo a členové týmu měli i dostatek odpočinku, stejně jako klasičtí sportovci.

Vedle toho mělo Sampi i dobré výsledky. Kromě prvního místa z mistrovství v Counter-Striku si tým několikrát odnesl zlato z českého a slovenského mistrovství v kompetitivní mobilní hře Brawl Stars, bednová umístění bral také z hraní fotbalového simulátoru FIFA nebo z League of Legends, jedné z nejpopulárnějších esportových her vůbec.

Skalní fanoušci Sampi si ale pamatují hlavně jeho jízdu v začátcích, kdy se Janktův tým profiloval zejména na mezinárodní scéně, konkrétně v zábavné závodní hře Trackmania, v níž se mu podařilo získat první i druhé místo ze světového šampionátu.

Co bude s hráči Sampi dál, se s jistotou neví. Dá se očekávat, že změní chlebodárce a zamíří do některého z konkurenčních týmů v tuzemsku nebo za hranicemi. Ostatně jeden z hráčů si takovou změnou už prošel loni, konkrétně šlo o slovenského mistra Counter-Striku Matúše „Matyse“ Šimka, který ze Sampi přešel do prestižní britské organizace Fnatic. Tehdy šlo o největší esportový přestup z českých končin.