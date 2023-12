Rekordní esportový přestup z Česka. Tým Sampi Jakuba Jankta prodal hráče počítačových her za miliony

Uložit 0

Ve svém životě se už cítil podobně, když vyhrál titul se Spartou. Takovou váhu má pro něj úspěch na mistrovství České republiky v Counter-Striku, kde jeho tým, kterému dokonce nechal postavit herní vilu za desítky milionů korun, dosáhl na zlato. Nešlo ale o jediný zářez, na který je fotbalista a majitel esportového klubu Sampi Jakub Jankto hrdý. Ten další se odehrál jen několik desítek hodin poté, co jeho svěřenci zvedli trofej. Zčásti byl smutný, ale zároveň bezprecedentní.

Stejně jako tomu je u jiných sportovních klubů i esportovci, tedy profesionální hráči počítačových her, mění své chlebodárce. Není na tom nic zvláštního ani překvapivého – když jim je například Česko malé a mají větší, zahraniční ambice, při správných podmínkách dojde k přesunu jinam. Přesně to před pár dny zažil slovenský hráč Counter-Striku Matúš „Matys“ Šimko.

Dosud Matys hájil barvy právě esportového týmu Sampi, za kterým stojí český fotbalový reprezentant a hráč italské Serie A Jakub Jankto, teď ovšem dres mění za skutečnou světovou špičku – přechází do prestižní britské organizace Fnatic. Spíše než samotný přesun je ale pro vývoj tuzemského esportu zajímavé, za jakou cenu k novému zaměstnavateli přešel.

„Jde o rekordní přestup do zahraničí,“ říká Jankto pro CzechCrunch. „Do Matyho bylo investováno více než milion korun, výdělek se ale teď zhruba ztrojnásobil. Je to dobrý příklad toho, na jakém principu mohou fungovat ostatní týmy a náš trh jako takový,“ pokračuje zakladatel klubu. Ve Fnaticu bude Matys střílet po boku zvučných jmen jako Freddy „Krimz“ Johansson či Alexandre „Bodyy“ Pianaro.

Ať je o esportu zase slyšet

Podobně pro esportovou komunitu atraktivní přestupy mají být jedním z kroků, jak z profesionálního hraní udělat opět zvučnější pojem. Ačkoliv globální esport podle statistik průběžně roste a očekává se, že v roce 2025 by mohl dosáhnout celkových tržeb téměř 1,9 miliardy dolarů, v Česku – ve srovnání s vlnou zájmu okolo roku 2020 – o něm v mainstreamu zase tak moc slyšet není. Podle Jakuba Jankta ale v celé věci hraje velkou roli marketing.

Foto: Sampi Matúš „Matys“ Šimka

„Myslím si, že je tu pořád obrovský prostor pro zlepšení. Potenciál je stále obrovský. Enormně důležitý bude marketing. Je třeba přitahovat stále nové lidi na offline akce a vyprodávat haly několikrát do roka, ne jen jednou až dvakrát jako teď, což je málo. Hype se trochu utlumil, jde ale o známku toho, že je potřeba být v určitých věcech daleko drzejší a průbojnější,“ uvádí Jankto v souvislosti s přestupem.

Sampi to zjevně tak vnímá, proto má na následující roky v plánu ještě více šlápnout do marketingu, přesněji řečeno se více položit do práce s fanoušky a snažit se do esportové scény v Česku zapojit i třeba influencery. Jedním z příkladů, jak to dělat, je také zmíněné pořádání velkých akcí. Ostatně i CzechCrunch měl s esportovým šampionátem zkušenosti, když zavítal na ten největší turnaj v zemi.

„Chceme scénu zasahovat i influencersky a mnohem více ji rozšiřovat i pomocí dalších partnerů. S nimi celý segment poroste. Jen každodenní a konstantní práce potom přinese výsledky,“ myslí si Jankto. Ostatně právě partneři mohou být důležití i pro samotné byznysové fungování týmů, konkrétně Sampi má na rok vytyčen rozpočet přes pět milionů korun, přičemž z poloviny je financován partnerskými a sponzorskými penězi.

„Nutnou složkou ve fungování je také prodej hráčů. Tam budeme muset jako firma každoročně prodávat, aby organizace prosperovala a dále se posouvala jak číselně a sportovně, tak třeba i marketingově,“ dodává fotbalista, který momentálně hraje za italské Cagliari. Neméně důležitou součástí je i podpora hráčů, k nimž má Sampi blízko mimo jiné skrze svou gamingovou vilu kousek od Prahy. V ní hráči nejen trénují hry, ale také pracují na své kondici a psychice.