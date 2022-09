Konec vzdušného snu. Americký startup Kitty Hawk ukončil vývoj svého letounu budoucnosti

Doprava po městech by se časem mohla z ulic rozšířit také do vzduchu, a to díky elektrickým létajícím taxíkům schopným kolmého vzletu i přistání. Mezi nejstarší startupy, které na vývoji takového stroje pracují, patří i společnost Kitty Hawk. Jejím letouny však do nově se rodícího sektoru nikdy nepromluví. Společnost totiž oznámila, že svůj byznys pokládá.

Vývoj dění uvnitř společnosti byl značně turbulentní – a také tajný. Podnik, do kterého investoval i spoluzakladatel Googlu Larry Page, byl založen v roce 2010. Ovšem až o pět let později společnost poprvé představila svůj jednomístný model Flyer, který se měl stát odrazovým můstkem k vývoji komerčně schopného letounu.

Startup měl postavit 111 exemplářů tohoto letounu, se kterými absolvoval až pětadvacet tisíc letů. V roce 2020 však přišel zlom a firma tento program ukončila. Propuštěno bylo na sedmdesát zaměstnanců a Kitty Hawk začal psát zcela novou kapitolu, ve které se stal hlavním hrdinou prototyp Heavside.

Kitty Hawk v té době pracoval ještě na jednom autonomním létající taxi pro dvě osoby s názvem Cora. Okolo ní však byl ve spolupráci s Boeingem vytvořen zcela nový podnik pojmenovaný Wisk, díky kterému byla Cora z Kitty Hawku zcela vyčleněna. Do Wisku Boeing začátkem tohoto roku poslal obří investici ve výši 450 milionů dolarů.

Heavside se tak stal jediným projektem firmy. Na tomto letounu měla společnost pracovat od roku 2015, přičemž měl být tišší a schopnější než Flyer. To už mluvíme o době, kdy na vývoji létajících taxíků začaly pracovat i další společnosti, které sbíraly miliardové investice, jako by se nechumelilo.

Foto: Kitty Hawk Uzemněný letoun Heaviside

V Kitty Hawku však nebyla tak veselá nálada. Po vnitřních sporech mezi zakladatelem Sebastianem Thrunem a vedoucím programu Heavside Damonem Vanderem Lindem byl nakonec Lind vyhozen. Společnost pak sice ještě v minulém roce představila veřejnosti let Heavsidu, to ovšem byla poslední kapitola příběhu této společnosti.

Poslední stránku zaplnilo včerejší oznámení, ve kterém Kitty Hawku oznámil své rozhodnutí poslat celý vývoj letounu budoucnosti k zemi. Kam budou směřovat další kroky společnosti, prozatím není jasné.