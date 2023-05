Konec zbytným průjezdům. Praha se chystá zpoplatnit vjezd do historického centra

Zklidnění dopravního provozu, menší hluk, lepší podmínky pro městskou hromadnou dopravu a teoreticky také vyšší bezpečnost pro chodce i cyklisty. O omezení vjezdu do centra Prahy se mluví už delší dobu, dosud ale politici nenašli společné řešení. Jak se ale zdá, jedno se nyní rýsuje. A namísto kompletního zákazu průjezdů má jít o zpoplatnění daných úseků pro všechny, kteří srdcem české metropole projíždí. S výjimkou rezidentů.

Nový plán na zpoplatnění vjezdů do historického centra Prahy, který by měl platit od příštího roku, včera oznámil náměstek primátora pro dopravu Zdeněk Hřib (Piráti) a starostka první městské části Terezie Radoměřská (TOP 09). Primárně má ulevit dopravě, respektive zamezit často zbytným tranzitům, které lze řešit jinak. Hřib řekl, že nové opatření bude sledovat „stejný cíl jako kompletní zákaz, jen bude o něco měkčí“.

V praxi to tak nejspíš bude znamenat, že ti, kteří historickým centrem hlavního města budou chtít pouze projet, musí zaplatit. Za jakou částku bude průjezd umožněn, zatím není jasné. Stejně tak ještě není stanoveno, o jaké oblasti konkrétně půjde. A vyřešit se ještě musí také vymahatelnost, kterou Radoměřská považuje za „zásadní“ a bude muset probíhat „důkladná, pečlivá a nekompromisní kontrola“.

O zavedení nových pravidel ještě bude jednat městské zastupitelstvo. Byť se totiž plán může zdát jako logický, ku prospěchu věci a populární v řadě dalších evropských metropolí, určité negativní dopady na dopravu jako takovou může přinést. Hřib ale během středeční debaty zdůraznil, že nepůjde o žádnou „katastrofální apokalypsu“, jak uvádí ČT24.

Jednou z velkých výhod opatření má být zmíněná lepší dostupnost prostředků městské hromadné dopravy. Není totiž vůbec neobvyklé, že dopravně přehlcené centrum brzdí tramvaje, které následně nabírají zpoždění, což se přenáší do celé sítě. S tím se pojí i všeobecné zmírnění provozu – to přinese menší hluk v ulicích a potenciálně zajistí větší bezpečnost pro lidi.

Nutno však zmínit, že zpoplatnění vjezdu by se nemělo vůbec dotknout rezidentů – ti se budou kontrolovat pomocí kamer napojených na databázi parkovacích oprávnění. Ostatně téma parkování v debatách také zaznělo. Konkrétně vedení Prahy 1 prosazuje, aby na modrých zónách v centru mohli stát pouze rezidenti.

Jednat se má také o úpravách systému zón placeného stání, které by podle Hřibových představ měly přinést i více parkovacích míst pro místní obyvatele. Pokud by šlo vše podle plánu, i to by mohlo vstoupit v platnost začátkem roku 2024.