Kotva se zavírá. Po rekonstrukci by měla být centrem nejvyhledávanějších módních a lifestylových značek

Uložit 0

Před čtyřmi lety oslavila půlkulaté výročí, padesátiny ale zřejmě slavit nebude. Obchodní dům Kotva je totiž bude mít už příští rok, každou chvíli by se přitom brutalistní památka měla zavřít. Její vlastník plánuje rozsáhlou rekonstrukci, která potrvá zhruba dva roky.

Dlouho plánovaná renovace pražského obchodního domu je podle všeho na spadnutí, všechny zdejší obchody by se měly zavřít už na konci ledna. Pak by se podle časopisu Forbes měla začít celá budova vyklízet. V polovině roku by přišly na řadu první rekonstrukční práce.

Dům, který navrhli Věra a Vladimír Machoninovi, nyní vlastní společnost Generali Real Estate, respektive její dceřiná společnost PAN EU Kotva Prague. V majetku ho má od roku 2020, kdy ho koupila od PSN. Práce bude nicméně provádět česká developerská společnost Sekyra Group. „Po kompletní rekonstrukci a rozsáhlém investičním programu změní Kotva maloobchodní prostředí v Praze a stane se cílovým obchodem ve střední Evropě. Naší snahou je vytvořit společenské a nákupní centrum, které bude hostit stovky nejvyhledávanějších světových módních a lifestylových značek,“ uvedl mluvčí Generali CEE Holding Lorenzo Simoncelli pro Lidovky.cz.

Detaily k budoucnosti Kotvy ovšem společnost nezveřejnila a je k nim spíše skoupá. K projektu si každopádně přizvala také architekty. Kromě britského studia se základnou v Praze Chapman Taylor a Atelieru Alfa se na rekonstrukci podílí také Věra Machoninová.

Vzhledem k tomu, že jde o památku, by nemělo dojít k příliš velkým zásahům. Celý projekt byl připravován spolu s památkáři, kteří kývli na změnu vnitřního uspořádání. Obchody zůstanou, mělo by ale přibýt kanceláří. Už dříve se také mluvilo o tom, že podobně jako u jiných staveb i tady je přítomný azbest, především pak ve fasádě. Ten by se měl v rámci rekonstrukce odstranit, což nebude nic jednoduchého. Původní vlastník PSN měl v plánu celou fasádu nahradit replikou.

Výraznější změny by se mělo naopak dočkat okolí ikonického domu ze sedmdesátých let. „Naším hlavním zájmem je, aby veřejné prostory v okolí domu byly výrazně zlepšeny oproti dnešnímu stavu, to se týká i následné správy,“ uvedl pro CzechCrunch mluvčí pražského Institutu plánování a rozvoje (IPR) Marek Vácha s tím, že stejného názoru je i investor a také zmínění architekti, se kterými město skrze IPR vede dialog.

Do proměny veřejného prostranství před a za Kotvou budou moci promluvit i lidé, investor má v plánu v prvním nebo ve druhém kvartále letošního roku oslovit veřejnost, IPR se na tom bude podílet. Co je nicméně jasné už nyní, je změna vchodu do supermarketu Albert, který je ze strany náměstí Republiky. Ten by se měl zrušit, místo něj by vznikl nový vstup do podzemního podlaží Kotvy kruhového formátu. Na kterém místě, zatím není jasné.

Kotva se otevřela veřejnosti 10. února 1975. Tehdy ji zavalily davy, které museli krotit dokonce i vojáci z nedalekých kasáren. Autoři stavby Věra a Vladimír Machoninovi otevření pouze přihlíželi, za svůj postoj k srpnu 1968 byli v nemilosti. Po revoluci Kotva neuměla reagovat na nově vzniklou konkurenci, která se objevila v podobě moderních obchodních domů. Brutalistní budova s půdorysem tvořeným šestiúhelníky se však stala v roce 2019 památkou.