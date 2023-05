Kouř a bubliny ze skla. Cenu pro prestižní barmanskou soutěž navrhl designér Jan Plecháč

Největší a nejprestižnější barmanská soutěž na světě Diageo Reserve World Class od roku 2009 oceňuje talenty z barové scény. Velkého klání se pravidelně účastní i Česká republika, letošní ročník není výjimkou. Do českého finále, které proběhne 25. května, se probojovalo 12 barmanů a barmanek, vítěz bude mít možnost vyjet na světové finále do São Paulo. Navíc získá unikátní cenu, kterou již podruhé navrhl designér a současný kreativní šéf sklářské společnosti Moser Jan Plecháč.

Loni se Plecháč nechal při navrhování ceny inspirovat samotnou prací barmanů, kterou přirovnává k magii, letos zvolil stejný postup. V minulém ročníku ale zároveň vycházel z pomíjivosti, která jde s barovou mixologií ruku v ruce – koktejly jsou jen dočasné, zbývá na ně jen vzpomínka a chuť v ústech. Loňská cena tak byla celá z ledu a po několika hodinách roztála a vítězi zůstala „jen“ lžička, která se v ledě ukrývala.

„Tentokrát jsme to vzali z druhého konce a udělali jsme celý proces naruby. Z barmanů se během míchání drinků stávají naprostí mágové. Není to totiž jen o tom smíchat pár surovin dohromady, nyní je to úplná alchymie. Proto jsme v letošní ceně chtěli zhmotnit něco nehmotného. Být také trochu alchymisty,“ přibližuje letošní přístup k tvorbě Jan Plecháč.

Foto: STOCK Plzeň-Božkov / Jan Plecháč Designér přirovnává barmanské řemeslo k magii

A dodává: „Vycházeli jsme z kouře a bublin, což jsou dva prvky, které barmani ve své práci používají. Kouř i bubliny jsou prchavé prvky, které zmizí během pár vteřin. A právě tyhle efemerní prvky jsme chtěli v letošní ceně zhmotnit. Cena pro letošního vítěze znázorňuje moment, kdy se bubliny ztrácejí v éteru. Jsou zachycením jedinečného momentu, stejně jedinečným, jako je konečné vyhlášení vítěze.“

Semifinálovým úkolem celkem 45 přihlášených českých soutěžících bylo umíchat koktejl Highball na bázi Johnnie Walker Label v pražském baru Liquid Office. Podmínkou bylo použít domácí cordial, který musel splňovat požadavky na udržitelnost a neplýtvání surovinami. Do finále se dostala dvanáctka barmanů a barmanek, jak zkušených matadorů, tak nováčků.

„Na finalisty čekají čtyři soutěžní disciplíny a vítězem se stane ten, který nasbírá nejvíce bodů ze všech těchto barmanských výzev. Na dvě soutěžní disciplíny se soutěžící mohou připravit dopředu a dvě jsou tajné a dozví se je až na místě. Vítěz devátého českého World Class nás bude v září opět reprezentovat na globálním finále, tentokrát v brazilském São Paulu,“ dodává World Class ambasador Petr Kymla.

Letošními finalisty českého Diageo Reserve World Class jsou Jan Šebek a Patrik Škamla z karlovarského Becher’s Baru, Bára Kulhánková a Tomáš Horn z baru Brloh v Mělníku, Jan Vlasák z karlínského Liquid Office, Peter Plieštik z Cafe Slavia, Luca Cerqueglini z baru L’Fleur, Martin Vogeltanz z plzeňského Zapa baru, Pavel Sochor z bistra Kro, Matuš Brath z baru Hemingway, Marek Šimůnek z restautrace Crystal Gardens a Patrik Weis z Apotheka Baru v Českém Krumlově.

Soutěž Diageo Reserve World Class vznikla v roce 2009 a prvního ročníku se zúčastnilo 14 světových zemí. Vůbec prvním vítězem se stal Řek Aristotelis Papadopoulos. O pět let později se mezi soutěžící země probojovaly do světového finále i Česko a Slovensko. V Česku nyní probíhá devátý ročník soutěže, který již podruhé pořádá společnost Stock Plzeň Božkov.