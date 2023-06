Kousek Jižní Ameriky na Letné. Majitel restaurace Gran Fierro otevřel argentinskou pekárnu

V nárožním domě, kde se potkávají ulice Milady Horákové a Čechova, se mnoho let nacházelo rychlé občerstvení s grilovanými kuřaty. Vůně dozlatova vypečené kůžičky se však dlouhou dobu po okolí nelinula a na začátku června ji naštěstí vystřídala vůně neméně lákavá. Juan Cruz, rodák z Buenos Aires, který se usadil v Praze a kterého milovníci steaků znají díky jeho restauraci Gran Fierro, zde totiž otevřel argentinskou pekárnu Cruz Panadería. „Argentinské pečivo je většinou ovlivněno italskou tradicí, ale díky místním produktům a chutím získalo vlastní identitu,“ říká.

Kdo žije na Letné, ví, že řemeslných pekáren je zde nedostatek, podnik Cruz Panadería tak zaplňuje díru na trhu. Nachází se kousek od frekventované křižovatky, ze které je na dohled Pražský hrad. A vzhledem k tomu, že slovo cruz znamená ve španělštině kříž, je její název příhodný hned nadvakrát: kopíruje jméno jejího majitele i místo, kterým celý den křižuje jeden dopravní prostředek za druhým.

„V Česku žiji nepřetržitě od roku 2008 a mám tuto zemi velmi rád. Zároveň mám rád i tradiční argentinskou kuchyni. S ohledem na dějinné události se v ní mísí vlivy různých světových kuchyní. Řekl bych, že si Argentinci vzali z každé to nejlepší a vytvořili skutečně skvělá jídla. Chci v Česku reprezentovat svou zemi a její výtečnou kuchyni, proto jsem v roce 2015 otevřel Gran Fierro a nyní Cruz Panadería,“ objasňuje otevření pekárny Juan Cruz.

Foto: Cruz Panadería Argentinské pečivo je většinou ovlivněno italskou tradicí

Realizace nového podniku trvala od převzetí prostor zhruba pět měsíců. Návrh byl podle Cruzových slov poměrně rychlý, jelikož měl velmi jasnou představu o tom, co chce. Celý proces tak nejvíce zbrzdilo čekání na pekařské stroje a povolení. Tuto dobu ale tým Cruz Panadería v čele s Pablem Savellim věnoval pilování jednotlivých receptur tak, aby byly co nejvěrnější argentinské pekařské tradici.

Ta je u nás zatím na rozdíl od steaků a vína velká neznámá. Cruz zde tak chce představit celou řadu argentinských klasik. Například pečivo zvané medialuna, což je argentinská obdoba croissantu. Oproti tomu, který známe, je však nadýchanější a konzistencí trochu připomíná briošku. Ze slaného pečiva je zde každý den k dostání sandwich de miga, tedy plněný zapečený toast bez kůrky, pintxos, což je argentinská obdoba českých chlebíčků, sýrové bochánky chipas nebo skvělý slaný koláč s houbovou náplní.

Z některých kousků, jako je například focaccia nebo světlý chléb, je znát vliv italské pekařiny. Nejcharakterističtějším znakem pečiva z Argentiny je pak především jeho velikost – jednotlivé kousky jsou menší, díky čemuž aspoň může člověk ochutnat více druhů najednou. Aktuálně jich je v nabídce pekařství zhruba dvanáct a do budoucna se bude postupně rozšiřovat. „Chceme co nejvíce využívat sezónní suroviny, takže vymýšlíme sezonní varianty pečiva inspirované tím, co nabízí příroda ve svém kalendáři,“ doplňuje Cruz.

Veškeré pečivo se peče přímo na místě v otevřené kuchyni, do které může každý host nahlédnout. V interiéru hraje prim jemná pastelová růžová barva v kombinaci s výraznou zlatou. Juan Cruz chtěl totiž podnik odlišit od restaurace Gran Fierro, ve které se uplatňují spíše tmavé, zemité tóny v kombinaci se dřevem, kůží a betonem.

„Cítil jsem, že potřebuji něco lehčího, co by zároveň odpovídalo konceptu pekárny. Také jsem chtěl dát prostor jemné ženské estetice, proto jsou v interiéru růžové podlahy a krásné zlaté stropní lampy. Koordinaci prací provedla architektka Elvira Ireri a studio Marco Maio Architects. Návrh závěsných pšenic je úžasnou prací Markéty Motlové ze studia Inspirito,“ dodává k interiéru Cruz.

Na letošní rok plánuje ještě jeden přírůstek do svého gastronomického portfolia. Prostor vedle nové pekárny je momentálně uzavřený, v tomto roce zde ale podnikatel plánuje otevřít ceviche bar a rotisserii. Kromě vůně čerstvého pečiva se tak do horní části ulice Milady Horákové opět vrátí i aroma grilovaného masa.