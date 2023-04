Král je mrtev, ať žije král. Rapper Kendrick Lamar překonal Drakea, jeho turné vyneslo miliardy

Dlouhou dobu titul rapového umělce s nejvýdělečnějším turné v historii držel Drake – a zdálo se, že metu ve výši 80 milionů dolarů z prodaných vstupenek nikdo jen tak nepřekoná. To by ovšem neméně slavný Kendrick Lamar nesměl loni vydat novou desku, se kterou to dokázal, a to se značným rozdílem. Svůj díl na tom měla i beznadějně vyprodaná O2 arena v Praze, kam rodák z nechvalně známého kalifornského Comptonu také dorazil.

Loni v květnu Kendrick Lamar vyrukoval s novou, v pořadí pátou studiovou deskou Mr. Morale & the Big Steppers, která budila velká očekávání. Aby také ne, přišla po pěti letech od veřejnosti i kritiky skvěle přijatého alba DAMN. Hned po vydání získala největší počet streamů za první den v roce 2022 na Apple Music a ve Spojených státech debutovala na prvním místě žebříčku Billboard 200 s 295 tisíci jednotkami ekvivalentu alba.

Pro mnohé se Mr. Morale & the Big Steppers stala jednou z nejkomplexnějších desek, jakou Kendrick Lamar kdy vydal. Zkrátka šlo o masivní hit, jenž se zapsal do hiphopové historie. Proto když držitel sedmnácti cen Grammy oznámil, že s ní vyrazí na celosvětové turné, tak leckdo předpokládal, že půjde o opravdu velmi výdělečný zážitek. Že by šlo ale až o takový úspěch, to se nečekalo.

Napříč Severní Amerikou, Evropou, Austrálií a Novým Zélandem se na třiasedmdesát živých koncertů mělo prodat 929 tisíc lístků, což vyneslo téměř 111 milionů dolarů, tedy více než 2,3 miliardy korun. To se žádnému rapperovi v rámci samostatného turné ještě nikdy nepodařilo. A dokonce tím Kendrick Lamar překonal i hiphopovou megahvězdu Drakea, který si svůj rekord dosud pevně držel.

V rámci turné nazvaného The Big Steppers Tour se v průměru prodalo více než 12 700 vstupenek na jednu lokalitu, přičemž v průměru jeden lístek vynesl 119 dolarů. Zajímavé také je, že Kendricku Lamarovi se podařilo prodat 98,89 procenta všech dostupných vstupenek na evropskou část jeho koncertní šňůry, která zahrnovala šestadvacet koncertů – včetně toho, který loni v září proběhl v Praze.

Co se nejvýdělečnějších turné týče, Drake momentálně podle statistik serveru Touring Data obsazuje druhou a třetí pozici. Na čerstvě odsunutém stříbrném místě je koncertní šňůra Aubrey & the Three Migos Tour z roku 2018, kterou jel slavný kanadský rapper s formací Migos a která měla vygenerovat okolo 79 milionů dolarů (1,7 miliardy korun) z necelých 679 tisíc prodaných vstupenek na třiačtyřicet koncertů.

Na třetím místě je pak Summer Sixteen Tour, kterou Drake odjel s kolegou, jenž si říká Future – ta se rozjela před sedmi lety. V nejúspěšnější pětce jsou i turné Watch the Throne Tour, kterou v roce 2011 odstartovali Kanye West (respektive Ye) a Jay-Z, a také Damn Tour z let 2017 a 2018, se kterou oslnil svět právě Kendrick Lamar.