Nepropadl gangům a vyletěl na rapové výsluní. Teď slavný Kendrick Lamar hodlá zničit i Prahu

Už od dětství se pohyboval mezi gangy. Aby také ne, když vyrůstal v 90. letech v nechvalně proslulém kalifornském městě Compton. Dokonce i jeho otec byl členem pouličního uskupení, se kterým si nebylo radno zahrávat. I přesto ale dokázal nepodlehnout kriminálnímu vlivu a šel si za svým velkým snem. Dnes je Kendrick Lamar jedním z nejvlivnějších rapperů současnosti, boří hudební žebříčky a brzy se vůbec poprvé vydá i do Prahy, kde chce se svými trefnými rýmy z nového alba Mr. Morale & the Big Steppers zdemolovat O2 arénu.

Pokud nás minimálně film Straight Outta Compton o formování přelomové kapely N.W.A. něco naučil, tak to, že vyrůstat v Comptonu poblíž Los Angeles není žádný med. Přesvědčila se o tom řada rapperů – od Eazy-Eho či Ice Cuba přes Tygu až po právě Kendricka Lamara, který se tam narodil v roce 1987. Dětská léta tedy prožíval v obklopení nepříliš přizpůsobivých skupinek lidí, které páchaly kriminální činnost. On ale zůstal ve střehu.

Vyrůstal v rodině, která neměla moc peněz, což nepřidávalo ani na jeho sebevědomí. Než mu bylo sedm let, byl tichý a nevýrazný. O rok později ale na vlastní oči spatřil své hudební idoly – Tupaca a Dr. Dreho, kteří v jeho okolí natáčeli videoklip na silný rapový hit California Love. To malého Kendricka motivovalo k tomu, aby se o hudbu začal více zajímat. A tak to udělal. Během střední školy (z níž odmaturoval na výbornou) nahrál první mixtape Head N*** in Charge.

Díky němu se o tehdy šestnáctiletém začínajícím umělci začalo mluvit v rapových kruzích, především ale přišla první smlouva s hudebním vydavatelstvím Top Dawg Entertainment, pod kterým o dva roky později nahrál další mixtape. V té době ho začala uznávat i zajetá jména americké hiphopové scény, například Lil‘ Wayne nebo Tech N9ne a Jay Rock, se kterými Kendrick Lamar odjel v roce 2010 na své první turné. Především ale veřejnost poznala jeho specifický styl.

Kombinace, jaká téměř neexistovala

Takzvaný gangsta rap, který bez servítek pojednával o tvrdých a temných situacích na ulicích, byl na přelomu milénia v Americe už dávno známý. Kendrick Lamar si ho osvojil také, přidal do něj ale špetku svého autentického kouzla. Mnohdy totiž do svých skladeb přidával jazzové tóny, které prokládal i obyčejným mluveným slovem bez výraznějšího rytmu. Často šlo o rap spojený s recitováním, což díky svému pronikavému hlasu dokázal dobře prodávat. Lidé ho začali uznávat.

Foto: Depositphotos Kendrick Lamar při předávání cen MTV Video Music Awards 2017

O comptonském rodákovi se ovšem svět naplno dozvěděl až s deskou good kid, m.A.A.d city, která obsahuje stejnojmenný hit, mnohými považovaný za jednu z nejlepších rapových skladeb, jaké kdy vznikly. Album debutovalo na druhé příčce v žebříčku Billboard 200 a za první týden zaznamenalo prodeje ve výši 242 tisíc kopií. Stalo se tak nejvýdělečnější hiphopovou deskou za premiérový týden za rok 2012 od mužského interpreta. Rezonovalo i mimo Ameriku, obdrželo trojitou platinu a magazín Rolling Stone ho zařadil do svého výčtu pěti set nejlepších alb všech dob.

Lamarovi spolu s tím stouplo i sebevědomí (což šlo ruku v ruce s rostoucími příjmy) a dokonce se začal prohlašovat za „krále New Yorku“, což úplně nelichotilo rapperům z východního pobřeží, kteří se do něj začali obouvat. Ve výsledku se tím ale silně zpropagoval napříč celými Spojenými státy a posílil počet lidí, kteří ho sledovali na sociálních sítích. Z Lamara začal být fenomén, získával nejrůznější ocenění pro nejlepší hip hopové umělce a přitáhl na sebe i pozornost poroty rozhodující o cenách Grammy. Těch má k dnešnímu dni rovných čtrnáct.

Jeho relevance rostla a rostla. Svůj lyrický um doplněný o ostré sociální komentáře velmi dobře prodal také v desce DAMN. z roku 2017, na které se objevily hity jako Humble nebo DNA. Album se necelý měsíc po vydání stalo platinovým a pochopitelně dlouhodobě okupovalo žebříčky magazínu Billboard. V souvislosti s tím si Kendricka Lamara všimlo i studio Disney, které ho nechalo produkovat soundtrack k filmu Black Panther. A všechny tyto úspěchy se začaly odrážet i na jeho příjmech z prodeje alb, vstupenek i oblečení, které už měly přesáhnout hranici 180 milionů dolarů.

Praho, jsi připravená?

Kendrick Lamar odjel stovky koncertů, a to nejen po rodných Spojených státech, ale také v Evropě. V Česku však ještě nikdy nebyl. To se nicméně změní už 10. října tohoto roku, kdy má v plánu vyprodat O2 arénu v Praze a uspořádat tam velkou show se svým nejnovějším albem Mr. Morale & the Big Steppers, které vyšlo minulý měsíc a rychle si získalo pozitivní ohlasy nejen od široké veřejnosti, ale také od hudebních kritiků.

Například Robin Murray z časopisu Clash napsal, že Mr. Morale & the Big Steppers je jednou z Lamarových „nejhlubších, nejkomplexnějších a nejobjevnějších výpovědí“. Deska jako taková je totiž velmi osobní a interpret v ní otevírá otázky vnitřních démonů, řeší vztahy v rodině a manželství, ale také se zabývá hádkami. A když se k tomu přičte přeskakování mezi žánry a aranžemi, vznikne sice experimentální, ale zato dostatečně poutavý projekt.

Hned po vydání získalo album největší počet streamů za první den roku 2022 na Apple Music – více než 60 milionů. Ve Spojených státech debutovalo na prvním místě žebříčku Billboard 200 s 295 tisíci jednotkami ekvivalentu alba. Kendrick Lamar tak znovu potvrdil svou obrovskou relevanci v hudebním průmyslu. A brzy ji pocítí naživo i fanoušci v Praze v rámci jeho turné The Big Steppers Tour.