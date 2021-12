Na pražské Pankráci to je polyfunkční dům City Element, v Holešovicích moderní administrativní centrum Visionary s běžeckou dráhou na střeše, na Václavském náměstí „proutěná“ budova Flow Building, v Karlíně část areálu po bývalé Pragovce. Kancelářských center nabízí firma Scott.Weber po celé metropoli už celkem deset a většinou na těch nejlepších lokacích. A brzy k nim přibudou ještě prostory v dejvickém Bloxu – a za rok a kus také u vltavského břehu v komplexu Port 7. Praha jako by zakladateli Scott.Weber Adamu Zvadovi začínala být malá.

„To tak jenom vypadá. Je tu pořád obrovský prostor, kam růst,“ říká padesátiletý podnikatel. Čísla mu dávají za pravdu. Podle poradenské agentury JLL, která vydává každý kvartál analýzu pražského nemovitostního trhu, je v hlavním městě celkem 3,7 milionu metrů čtverečních kanceláří.

Ty sdílené či coworkingové, na které se Zvada zaměřuje, představují necelá tři procenta výměry, do pěti let by se trh měl podle odhadů zdvojnásobit. „V zahraničních metropolích ten poměr bývá kolem pěti až 10 procent,“ dodává majitel Scott.Weber. Jeho společnost má z oněch 90 tisíc metrů čtverečních necelou třetinu a je lídrem trhu. To ale neznamená, že by nepokukoval po jiných městech. Naopak.

„Covid samozřejmě poznamenal realitní trh, i ten coworkingový. Zákazníci mají jiná, nová očekávání. Dojde ke konsolidaci. Jsme na ni připraveni.“ Přeloženo – Adam Zvada by rád někoho koupil, a kromě Prahy se kouká i na Brno či Ostravu. „Nějaká jednání se vedla, nějaká se vedou. Uvidíme, zatím k žádné dohodě nedošlo, ale myslím, že dříve nebo později to klapne,“ říká. Letos už koupil pražský byznys polské sítě Business Link, a to v holešovickém centru Visionary.

Moderní budova Blox, kde Scott.Weber Workspace vybuduje nový coworking Foto: Scott.Weber Workspace

Když hovoří o tom, že covid změnil realitní trh, má na mysli především očekávání klientů. Výhody, které skýtaly sdílené kanceláře (tedy uvolněná atmosféra, originální interiérový design, členité řešení prostoru s mnoha variabilními zasedačkami), byly moderní už dřív. Teď se z nich ale stala nutnost, i kvůli jejich flexibilitě, protože většinou nejsou podmíněné dlouhodobými nájemními smlouvami.

„Covid změnil to, co lidé i firmy od kanceláří chtějí. Jak se stalo standardem, že se částečně pracuje z domova a částečně z kanceláří, posunulo se i jejich vnímání. Hybridní režim práce se promítl do hybridního charakteru pracovního prostoru,“ říká Zvada s tím, že nově navíc jeho klienti mnohem více chápou zajímavý pracovní prostor jako formu zaměstnaneckého benefitu. „Dřív chtěli v sexy kancelářích být kvůli marketingu, kvůli PR, aby mohli ohromovat zákazníky, teď do toho zásadně promlouvá personalistika.“

Ze Scott.Weber se výrazný hráč na pražském realitním trhu stal za poslední dva roky, jeho konkurenty jsou nadnárodní sítě Regus a Spaces nebo lokální hráči Work Lounge, Hub Hub či Impact Hub. Někdejší lídr trhu, americký řetězec WeWork, je po splasknutí vlastní valuační bubliny momentálně v Praze pouze v budově Drn na Národní třídě.

„WeWork expandoval za každou cenu, neřešil rentabilitu jednotlivých lokalit. To se nám stát nemůže,“ odmítá Zvada, že by dynamický růst Scott.Weber mohl skončit podobně jako WeWork, který měl v říjnu 2019 ocenění na úrovni 40 miliard dolarů a o dva měsíce později se propadl na pětinu, protože vyšlo najevo, jak ztrátový a uměle budovaný byznys to je.

„Letos budeme mít obrat firmy, kterou řídím se svou manželkou, kolem 220 milionů, příští rok bychom rádi pokořili čtvrt miliardu při organickém růstu. V případě akvizic se přiblížíme 300 milionům. Za posledních pět let vykazujeme pravidelný meziroční nárůst přibližně o 20 procent, jsme každý rok ziskoví, na všechno si vyděláme,“ říká Zvada, který Scott.Weber založil v roce 2009, ale teprve poslední dva roky je na trhu opravdu hodně viditelný. „Důležité je si nehrát na něco víc, což WeWork dělal. Říkal, že je technologická firma,“ dodává.

Takto prostý přístup, který Zvada popisuje, on sám minimálně jednou nedodržel, a to už při vymýšlení jména firmy – Scott.Weber. Zní to světově, ale realita je o dost jednodušší. Zvada dal totiž dohromady jména dvou značek, které měl rád, tedy kol a lyží Scott a grilů Weber.

Adama Zvada v sídle Scott.Weber Foto: Scott.Weber

A pokud by se podíval do světa i teď, co inspirativního tam pro český trh vidí? Jak se byznys s flexibilními kancelářemi mění a promění? „Hodně diskutovaným modelem v zahraničí je hub & spoke, který navazuje na hybridní režim práce. Někdy je potřeba rychle přesunout části týmů do jiné kanceláře, jiného patra nebo jiné budovy. Hub & spoke umožňuje řídit firmu z ústředí v centru města a mít síť menších officů v jiných čtvrtích. Ne, že všichni sedí na jednom místě, jak jsme zvyklí. Kromě toho se zaměstnancům zkrátí doba dojíždění do kanceláře,“ popisuje Zvada trendy.

Takže už brzy i v Česku? „Ve větších zemích se to už docela rozmáhá, sem k nám to přijde se zpožděním. A nebude to kvůli velikosti naší země nutně soustředěné do jednoho města. Takže hlavní kanceláře budou třeba v Praze a pak sdílené v Kladně, v Berouně a v Kolíně podle toho, kde budou zaměstnanci a kde budou klienti,“ doplňuje.