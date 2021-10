Jen Sparta už nestačí. Miliardář Daniel Křetínský prý jedná o koupi podílu v anglickém West Hamu

Miliardář Daniel Křetínský má jednat o další obří investici, díky které by se ještě výrazněji zapsal na evropskou byznysovou mapu. Jeden z nejbohatších Čechů podle britských médií jedná o nákupu menšinového podílu ve známém fotbalovém klubu West Ham United, který hraje nejvyšší anglickou soutěž zvanou Premier League, odborníky označovanou za nejlepší na světě. Pro Křetínského, který již vlastní pražskou Spartu, by to byl vstup mezi exkluzivní fotbalovou smetánku.

Se zprávami o možné Křetínského investici přispěchaly britská stanice Sky News a také sportovní magazín The Athletic, jejichž zdroje se shodují na tom, že námluvy jsou v pokročilé fázi, a pokud se obě strany domluví, mohl by se obchod stvrdit již v následujících dnech. Daniel Křetínský má ve West Hamu United koupit podíl ve výši 27 procent s tím, že v budoucnu by ho za blíže neupřesněných podmínek mohl převzít celý.

Počáteční investice by dle jednoho nejmenovaného zdroje Sky News měla ocenit londýnský fotbalový klub na zhruba 600 až 700 milionů liber (18,3 až 21,3 miliardy korun). O výši samotné investice jasno není, ale současní většinoví vlastníci, Američané David Gold a David Sullivan, jsou odprodeji klubu, do něhož vstoupili v roce 2010, naklonění. Dohoda by mohla být oznámena už v první polovině listopadu.

„Spekulace zásadně nekomentujeme,“ uvedl pro CzechCrunch tiskový mluvčí Křetínského skupiny EPH Daniel Častvaj. Zprávy z Anglie každopádně hovoří o tom, že by součástí dohody mohla být i možnost, že by tuzemský miliardář fotbalový klub z Londýna v budoucnu ovládl celý. Křetínský je ovšem od roku 2019 také většinovým majitelem pražského fotbalového klubu Sparta Praha, v němž se angažuje už od roku 2004, a pravidla evropské fotbalové asociace UEFA nedovolují, aby mělo více evropských klubů stejného většinového vlastníka.

Minimálně v nákupu menšinového podílu ale Křetínskému toto pravidlo nebrání. Vstupem do West Hamu United by posílil svou pozici ve Velké Británii, kde v posledních letech významně investoval do tamní pošty Royal Mail či obchodního řetězce Sainsbury’s. Ve West Hamu by se pak spojil s již existující českou stopou v podobě trojice českých reprezentantů, kteří barvy Kladivářů, jak se klubu přezdívá, hájí, Tomáše Součka, Vladimíra Coufala a Alexe Krále.

Vedle zmíněných britských společností patří Křetínskému také energetická skupina EPH a podíly drží mimo jiné ve vydavatelství Czech News Center, e-commerce skupině Mall Group, německé skupině Makro a také francouzském deníku Le Monde. V magazínu The Athletic ho dokonce přirovnali k legendárnímu investorovi: „V posledních letech se stal vybudováním rozmanitého a někdy až překvapivého investičního portfolia českou odpovědí na Warrena Buffetta.“

Magazín Forbes odhaduje jmění Daniela Křetínského na 87,8 miliardy korun, což z něj dělá v jeho šestačtyřiceti letech čtvrtého nejbohatšího Čecha. Pokud dojde k výše zmiňovanému obchodu, stane se ještě významnějším hráčem evropského fotbalu. Pražskou Spartu už spoluvlastní půldruhé dekády, avšak jeho angažmá v nejslavnějším tuzemském klubu se zatím nese spíše v duchu vysokých investic, které nenesou kýžené trofeje. Dařilo by se mu ve West Hamu, který je aktuálně v Premier League na čtvrtém místě, více?