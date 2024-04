Krev, (ne)kokain a hromada nadávek. Vyšel nový trailer na očekávanou marvelovku Deadpool & Wolverine

Uložit 0

V poslední době jako by se zdálo, že nadvláda komiksových adaptací, a hlavně Marvelu, je u konce. Nedávné superhrdinské filmy propadly, marvelovské seriály na Disney+ se spíše než s velkým zájmem setkávají s kritikou a kinům dominují nezvyklé tituly jako Barbie, Oppenheimer a Duna. V červenci ale na velká plátna dorazí komiksový snímek, od něhož se po delší době opět očekávají velké věci – Deadpool & Wolverine má být jednou z událostí nejen léta, ale celého roku.

Už z názvu je poměrně jasné proč. Wolverine se na plátnech objevil naposledy před sedmi lety ve filmu Logan: Wolverine, na jehož konci zemřel. Tehdy to mělo být naposledy, co se Hugh Jackman zhostil role jednoho z nejznámějších X-Menů, a rozloučil se s ní v brutálním, značně nihilistickém příběhu, který jeho postavě přece jen poskytl alespoň nějaké vykoupení. Teď se za záhadných okolností vrací ze záhrobí – a podle všeho ne jako zombie.

Téměř stejně dlouho uběhlo od momentu, co v kinech naposledy řádil Deadpool. Obhroublého superhrdinu, který nosí červenou, aby ho padouši neviděli krvácet, diváci neviděli od roku 2018. Ačkoliv byl Deadpool 2 velmi úspěšný a hned se počítalo s pokračováním, v roce 2019 studio 20th Century Fox, u něhož vznikl, koupil mediální obr Disney a dlouho se řešilo, co s třetím filmem bude. Jakmile bylo jisté, že dostane opět věkem omezenou přístupnost kvůli krvavým scénám, nevybíravému jazyku a sexuálním narážkám, a když vedení Marvelu vymyslelo, jak ho zapojit do svého rozsáhlého univerza, mohly naplno začít přípravy.

Deadpool & Wolverine se do MCU vydá prostřednictvím Úřadu časových odchylek (TVA), který na Deadpoola pošle svoje komando. Hrdina se totiž v předchozím filmu dopustil časového přestupku a dal vzniknout anomálii. Místo trestu ale dostane příležitost – má pomoci změnit celou historii MCU. Jak? Jednak dalším velkým crossoverem s příchodem Wolverina, jednak nevhodnými vtípky o peggingu, homoerotickým plácáním po zadku, bouráním čtvrté stěny a podobně.

Jak zásadní má být přechod od dosavadních filmů, vhodných pro mladé publikum, k novince s přístupností jen pro dospělé, bylo jasné na nedávné konferenci CinemaCon, kde kinaři a tisk viděli bližší představení chystaného snímku. V úvodním klipu před ukázkou Wolverine sázel jeden vulgarismus za druhým a v tomtéž pokračoval i šéf Marvelu Kevin Feige ve své prezentaci. Deadpool & Wolverine má představovat výrazný odklon od jinak silně uniformní estetiky projektů MCU, ze které jsou publika v posledních letech už unavená.

Sprosté slovo samozřejmě zazní také hned v prvních třiceti vteřinách nového traileru, který právě vyšel. Deadpool v něm Wolverina, unaveného nechtěným životem, najde opilého v baru a donutí ho připojit se k němu. Následuje krvavá potyčka mezi hrdiny a nesmí chybět ani osudové „můžu přijít o všechno, na čem mi kdy záleželo”. Upoutávka naznačuje, že Wolverine, kterého v ní vidíme, pochází z jiného univerza než ten v Loganovi, na detaily ale nejspíš bude třeba vyčkat na finální film.

Stejně tak stále zůstává tajemstvím, o čem přesněji bude hlavní zápletka. Trailer ale obsahuje řadu narážek na jiné filmy Marvelu a poprvé v něm vidíme Emmu Corrin jako Cassandru Novu, mutantku s telepatickými a telekinetickými schopnostmi, která je dvojčetem slavného Charlese Xaviera. Zdá se, že bude stát proti dvěma hrdinům.

Prozatím to vypadá že Deadpool & Wolverine by pro Marvel skutečně mohl představovat svěží vítr, který tolik potřebuje a po němž dychtí také diváci. Už první trailer novinky se za prvních 24 hodin stal nejsledovanějším v historii, když podle statistik Disneyho zaznamenal 365 milionů zhlédnutí. Jeden z nejočekávanějších filmů roku vstoupí do kin 25. července.