Křížem krážem vlakem po zahraničí. Víme, v jakých zemích můžete výrazně ušetřit za jízdenky

Když chcete zemi důkladně prozkoumat a nemáte auto nebo jednoduše nechcete řídit, vlak se jeví jako druhá nejpříhodnější cestovatelská varianta. Především pak v destinacích, kde mají železnice propracované tak, že se díky tomu na vlakové spojení můžete naprosto spolehnout. Jenže kupovat si jízdenky z jedné strany země na druhou může pořádně natáhnout rozpočet. Máme pro vás ale několik tipů, díky nimž můžete na cestování vlakem výrazně ušetřit.

Švýcarsko

Když spojíte švýcarskou preciznost s vlakovou dopravou, vznikne spolehlivá infrastruktura, díky které se v téhle zemi dostanete naprosto kamkoliv. A kam nejede vlak, tam jede autobus nebo pluje loď. Síťová jízdenka Swiss Travel Pass pak platí na všechny typy hromadné dopravy po celém Švýcarsku. V její ceně jsou zahrnuté dokonce i panoramatické vlaky jako Ledovcový expres a hromadná doprava v 90 švýcarských městech.

Jízdenku lze zakoupit na tři, čtyři, šest, osm nebo patnáct po sobě jdoucích dní, případně existuje ještě varianta Swiss Travel Pass Flex, kde si při stejném počtu dnů určíte, kdy má být jízdenka platná. Třídenní jízdenka vychází v přepočtu na necelých šest tisíc korun, osmidenní na necelých deset tisíc. Flexibilní varianta je o něco dražší, děti do šesti let mají ale cestování po Švýcarsku zdarma, děti do 16 let mají na Travel Pass 50 procent slevu a mladiství do 25 let mají slevu 30 procent.

Foto: Moje Švýcarsko Ve Švýcarsku můžete speciální jízdenku použít také v horách

Jen pro představu: jízdenka z Curychu do Ženevy vyjde asi na tisíc korun, pokud tak máte v plánu si Švýcarsko více projet, síťová jízdenka se určitě vyplácí. Zahrnuje navíc i lanovky na vrcholy Rigi, Stanserhorn a Stoos a na většinu ostatních horských železnic a lanovek díky ní máte 50 procent slevu. V ceně je také vstup do 500 švýcarských muzeí.

A pokud plánujete pobyt jen u Lucernského jezera, hodit by se vám mohla regionální síťová jízdenka Tell-Pass, ve které je zahrnuta veškerá veřejná doprava v regionu a také lanovky a horské železnice, včetně nejstrmější zubačky na světě vedoucí na horu Pilatus, nejstarší zubačky Evropy na horu Rigi nebo první otočné lanovky světa na Titlis. Jízdenku je možné koupit na dva až deset dní neomezeného cestování s cenou od necelých pěti tisíc korun.

Německo

V Německu je možné za vlaky ušetřit díky dvěma druhům jízdenek. První se jmenuje The Deutschland-Ticket. Na trhu se objevila letos v květnu, stojí v přepočtu asi 1 200 korun, platí celý měsíc a můžete s ní cestovat po Německu v rámci celé sítě hromadné dopravy, kromě vlaků ICE, IC or EC. Jenže jízdenku si lze pořídit jen ve formě předplatného, což znamená, že se částka strhává každý měsíc – je tak určená spíše pro ty, kdo do Německa jezdí pravidelně.

Pro klasické turisty je určený German Rail Pass, který platí ve všech vlacích Deutsche Bahn. Pakliže zvolíte tohoto dopravce, můžete s ním dokonce dojet i do některých měst v Rakousku, Itálii, Švýcarsku a Belgii. Jízdenku si můžete pořídit v rozmezí od tří do patnácti dnů, které mohou následovat po sobě, případně je můžete v rámci jednoho měsíce rozdělit podle potřeby.

V prvním případě cena začíná na 4 600 korunách za tři dny, v tom flexibilním na necelých pěti tisících. Děti do 12 let pak cestují zcela zdarma a pro mladistvé do 28 let nabízí Deutsche Bahn slevu asi 25 procent. V Německu se vyplatí cestovat ve dvou, jelikož jízdenku lze zakoupit také ve variantě Twin Pass. Ta nejlevnější varianta pak vychází na osobu přibližně o 700 korun levněji.

Itálie

Italská hromadná doprava možná na první dobrou nezní jako něco příliš spolehlivého, když ale přijde na vlaky, vše šlape jako hodinky – dokonce tady jezdí jeden z nejrychlejších vlaků v Evropě. I v zemi plné impozantních památek a skvělého jídla můžete cestovat výhodněji díky jízdence Trenitalia Pass. Na rozdíl od předchozích jízdenek ale neplatí na určitý počet dnů, ale odečítají se z ní jízdy. Těch můžete pořídit od tří do deseti.

Jízdenky jsou navíc rozdělené do tří kategorií: Easy, Comfort a Executive. Zásadní rozdíl mezi nimi je především v tom, do jaké třídy má cestující přístup a jaké má během jízdy pohodlí. Pokud vám tak jde především o rozpočet, vystačíte si s nejlevnější kategorií, se kterou se dostanete, kam potřebujete.

Foto: Nir Himi / Unsplash V Itálii jezdí rychlovlaky Frecciargento

Tři cesty vycházejí v přepočtu na 3 100 korun, deset jízd na 7 700 korun. Děti do 12 let mají cestu zdarma (nesmí s vámi cestovat ale více než dvě) a mladiství do 28 let mají jízdenky levnější v rozmezí od 13 do 17 procent – záleží na počtu jízd. Výhodou je, že jízdenka platí i na rychlovlaky Frecciargento. Kdybyste si kupovali standardní cestu tímto vlakem z Milána do Salerna, vyšla by vás klidně i na 3 500 korun.

Japonsko

Jestliže je některá země skutečně proslulá svými rychlovlaky, pak je to Japonsko. A nutno říct, že po vyzkoušení japonských drah vám už žádné jiné nebudou připadat dostatečně dobré. Před nástupem do šinkansenu vás přivítá vlakový personál, který po každé jízdě nejprve celý vlak pořádně vycídí, na cestu si navíc můžete koupit přímo na nádraží ekiben, což je obědová krabička navržená přímo na cesty.

Za cestu z Tokia do Kjóta, která při vzdálenosti 500 kilometrů trvá nejrychlejším typem vlaku Nozomi neuvěřitelné dvě hodiny, zaplatíte přibližně dva tisíce korun. Když tak budete chtít zemi vycházejícího slunce více probádat, vyplatí se pořídit jízdenku JR Pass. Před pandemií covidu to šlo i v kanceláři v Česku, nyní to je možné pouze prostřednictvím online formuláře, na základě kterého vám přijde speciální voucher. Ten pak můžete vyměnit za JR Pass na pokladně přímo na nádraží v Japonsku.

Foto: Henry Perks / Unsplash S jízdenkou JR Pass můžete naskočit i na šinkansen

Týdenní JR Pass vychází v přepočtu na 4 700 korun, desetidenní na 7 500 korun a za dvacet jedna dnů zaplatíte necelých deset tisíc. Cestovat pak budete moci po celém Japonsku regionálními vlaky, ale také šinkanseny. JR Pass však neplatí na typy Nozomi a Mizuho, jelikož jsou přednostně určené pro lidi, kteří dojíždějí do velkých měst za prací.

Kromě toho JR Pass platí ale také na trajekt, který spojuje město Hirošima s ostrovem Mijadžima. A jestliže si budete chtít připlatit za ještě větší komfort – i když i ve standardní třídě ho je víc než dostatek – můžete povýšit na variantu Green Class, která nabízí možnost jet první třídou s prostornějšími sedadly, kde v některých případech dostanete zdarma také nápoj nebo něco dobrého.