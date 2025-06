Krvavá akce v Praze a Keanu jen v malé roli. Balerína ze světa Johna Wicka je lepší, než byste čekali

Uložit 0

Balerína je nový film ze série John Wick. To znamená spoustu akce nejen se střelnými zbraněmi a trochu zbytečného příběhu okolo. V hlavní roli ale tentokrát Keanu Reevese nahradila Ana de Armas. Jak se Balerína povedla? To si přečtěte v naší recenzi.

John Wick v sukních?

Ana de Armas není Keanu Reeves… naštěstí. Původem kubánská herečka jde v poslední době z role do role, smrtící drsňačky jí ale sedí snad nejvíc. Její balerína toho sice moc nenamluví, rány ale rozdává mnohem přesvědčivěji než totálně toporný (bohužel!) Keanu.

Ten se tady na pár minut mihne, aby spin-offu johnwickovské série dodal trochu hvězdného třpytu. Jinak by tu totiž vůbec být nemusel. Stejně jako snad ta nejpředvídatelnější příběhová vata, která tu slouží k jedinému – aby pospojovala povedené akční sekvence.

Souboj s plamenomety. Nebo s ostrými bruslemi

Balerína je totiž film na efekt – má rádoby srdceryvný příběh, hlášky, velkolepou výpravu a spoooooustu akce. Když trochu vypnete hlavu a necháte na sebe obrázky působit, budete překvapivě spokojení. Ana de Armas zvládne prakticky cokoliv, efektně zlikviduje bar plný vrahounů, vesnici plnou vrahounů, umí se ohánět jen tak rukama a nohama, střílí z čehokoliv, co jí přijde pod ruku, hodně ráda má kladiva nejrůznějších forem, umí to s granáty a ví, jak se před nimi schovat, efektivní je ale i jen s párem bruslí, a když najde plamenomet…

Nejrůznějších soubojů je Balerína plná a vypadají opravdu skvěle, v jednu chvíli jich ale začne být přece jen moc. Jak už to tak bývá, kdyby byl film o půl hodinu kratší (bez tří minut má dvě hodiny), bylo by to lepší.

Praha plná vrahounů

Českého diváka ještě potěší dvě věci – že na filmu pracovaly desítky domácích filmařů a že v něm uvidí několik pražských lokalit. Hlavní město nemá kdovíjak klíčovou roli, ale poznáte ho a většinou hraje sebe samo, nikoliv jinou evropskou metropoli. Věděli jste třeba, že kobky na vltavské náplavce jsou vchodem do vrahounského hotelu? A že v kavárně Nona v Národním divadle se scházejí zabijáci? Fakt!

Ještě hloupější než dřív?

Jasně, u filmu ze série John Wick je to legrační postesknutí. Že je Balerína hloupoučká a zbytečná mezi přestřelkami, s tím tak nějak počítáte. Osudy postav vás moc nezajímají. Někdo je utrápený ztrátou z dětství, jiný zachraňuje své dítě, někdo je hodný, někdo je komiksově zlý… Je to k uzívání. Jenže film občas pokulhává i ve svých akčních scénách.

I když vás ty přestřelky budou většinou bavit, časem vám začne vadit, že hlavní hrdinka už popáté ztratila zbraň – a místo toho, aby sebrala jednu z patnácti pušek, co se válí na zemi, jde do nepřátel pěstmi. V jednu chvíli explodují tucty granátů, ale ani nehnou vybavením místnosti. Později vybouchne granát jediný, který odpálí celou chalupu. A z krvavých výstřiků v půlce záběrů čpí ne úplně skvělé trikové zpracování.

Čekali jsme to ale o dost horší

Občas vás napadne, jestli série John Wick už nevystřílela všechny svoje náboje. Balerína se místy zbytečně táhne. Jednu nápaditou akční scénu vystřídá druhá spíš obyčejnější. Jenže i tak vás ve výsledku svou akcí pobaví. Ana de Armas háže kladiva i sekery, střílí z pušek, vrhá granáty… Je to mozek vypínající zábava, ve kterou jsme doufali. A je lepší, než jsme čekali.