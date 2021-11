Primitivní infografika, růžová oliheň, jednoduchá typografie na černém pozadí, sem tam nějaká chyba, málo informací a celkově podivný layout. Kryptoměnový projekt Squid Game Cash působil od počátku nedůvěryhodně, ostatně na Twitteru se to hemžilo varováními, že jde o podvod. Lákal totiž k nákupu nové kryptoměny inspirované mimořádně úspěšným seriálem Netflixu Hra na oliheň.

S tokeny, které se objevily zničehonic na konci října, neměli tvůrci seriálu ani Netflix jako takový nic společného. To ovšem nezabránilo desítkám tisíc lidí, aby si virtuální měnu nakoupili. Deník The New York Times například citoval třicetiletého Johna Leeho z filipínské Manily: „Tak nějak automaticky jsem měl za to, že to bylo schválené Netflixem.“

Podle analytického portálu BscScan virtuální mince označené SQUID (anglicky oliheň) nadále drží přes 43 tisíc lidí. A naprostá většina z nich přišla o peníze – cena měny je nyní v podstatě nulová (a původní webové stránky na adrese squidgame.cash už také nefungují). Avšak od začátku tomu tak nebylo.

Ještě v pondělí večer hodnota tokenů vystřelila až na hranici 2 800 dolarů, tedy přes 60 tisíc korun. Pomohly tomu články v řadě prestižních médií, které na rychle rostoucí měnu parazitující na popularitě televizní show upozorňovaly, aniž by dostatečně zdůraznily její stinné stránky. Třeba to, že kdo si digitální mince koupil, nemohl je prodat.

Když se se squidem začalo v úterý 26. října obchodovat, hodnota jednoho tokenu byla podle serveru CoinMarketCap 0,012 dolaru. Jak se o měně začalo psát a mluvit, začala růst – v pondělí 1. listopadu brzy ráno už dosáhla na 38 dolarů a rostla až pod hranici tří tisíc dolarů. To všechno aniž by se vědělo, kdo za virtuální měnou stojí, a naopak při upozorňování znalců, že jde nejspíš o podvod.

Krátce poté, co squid v pondělí dosáhl vrcholu nad 2 800 dolarů, se ale prudce propadl. Podle webu Gizmodo to byl důsledek toho, že se tvůrci měny naráz zbavili velkého množství mincí a směnili je za peníze. V kryptoměnové hantýrce se tomu říká „rug pull“ a jde o typický znak podvodného chování. Celková škoda? Odhadem 3,4 milionu dolarů, tedy zhruba 75 milionů korun.

Podoba pochybného webu kryptoměnového projektu Squid Game Cash Foto: Squid Game Cash

Jde přitom jen o další příklad toho, jak neuváženě se lidé na kryptoměnových burzách dovedou chovat. Hodně pozornosti k sobě v posledních měsících přitáhla řada buď parodických, nebo přímo podvodných kryptoměn, jejichž ceny vystřelily nesmyslně vysoko. Průkopníkem je třeba satirický dogecoin, kterému pomohl ke globální popularitě Elon Musk, jenž ho několikrát zpropagoval.

Měna, která vznikla čistě jako legrace, má dnes souhrnnou hodnotu přes 36 miliard dolarů a jedna mince se obchoduje za 0,270 dolaru, přičemž před rokem to bylo 0,0025 dolaru, tedy stokrát méně. V posledních týdnech zase rekordy trhá měna inspirovaná psí rasou šiba-inu, která vyrostla na desetinásobek a v obchodování s ní se točí miliardy dolarů.