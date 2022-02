Největší kryptosměnárna na světě a více než sto let starý magazín a vydavatelství. Na první pohled možná nelogické spojení, ale přesto skutečný a zajímavý obchod na mediálním poli. Binance totiž ve čtvrtek oznámilo, že za 200 milionů dolarů (přibližně 4,2 miliardy korun) kupuje podíl v americkém vydavatelství Forbes.

Forbes již během minulého léta poodhalil plány na vstup na burzu. Transakce proběhne přes speciálně založenou firmu typu SPAC (Special Purpose Acquisition Company), měla by Forbes ohodnotit na 630 milionů dolarů a uskutečnit se má ještě v prvním čtvrtletí letošního roku. Na New York Stock Exchange bude obchodovatelná pod tickerem FRBS. Znamená to, že Binance si za oněch 200 milionů koupilo necelou třetinu firmy.

Podle serveru CNBC Binance odkoupí polovinu ze 400milionových závazků od institucionálních investorů, kteří do Forbesu investovali dříve, což z kryptosměnárny utvoří jednoho z největších současných vlastníků vydavatelství. Pro Binance se jedná o čistě strategickou investici, která souvisí s důvěrou kryptosměnárny v novou generaci internetu, takzvaný Web 3.0, který bude založen na decentralizovaných službách.

Mediální sektor může být dobrým místem, kde se tyto technologie uvedou rychle do praxe. „Pro Binance se jedná o první krok do trhu, který má opravdu velký potenciál, pokud jde o přijetí nástrojů založených na Webu 3.0,“ uvedla pro CNBC osoba obeznámená se strategií Binance.

Forbes vznikl před 104 lety a má zásadní pozici mezi světovými médii. Kromě americké vychází v dalších pětatřiceti světových jazykových mutací, včetně české a slovenské. Celosvětově tak zasahuje publikum 140 milionů čtenářů. Kromě časopisu je známý pro své žebříčky 30 pod 30 nebo své eventy.

Transakce ukazuje, že peníze z kryptoměn začínají čím dál tím více vstupovat do ekonomických vztahů z běžných vod internetu či fyzického světa. Ostatně zakladatel Binance Changpeng Zhao je na cestě stát se nejbohatším člověkem světa. Jeho jmění agentura Bloomberg odhaduje na téměř 90 miliard dolarů, což ho řadí na světovou 12. příčku, ovšem se jedná o aktiva bez všech jeho kryptoměn. Jeho jmění tak může být ve finále ještě mnohem větší.