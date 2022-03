Po vpádu ruských vojsk na Ukrajinu se hodnota bitcoinu propadla pod 35 tisíc dolarů, v dalších dnech ale nejrozšířenější kryptoměna postupně posilovala a od pondělí už její cena stoupá opravdu výrazně. Mohou za to mimo jiné Rusové, kteří se do virtuálních mincí snaží přesunout část svých úspor. Denní objemy obchodů s bitcoiny nakupovanými za rubly od minulého čtvrtka vzrostly podle agentury Reuters o 259 procent.

Podobné to je na Ukrajině, kde kryptoměnová burza Kuna zaznamenala více než trojnásobný nárůst denního objemu obchodů na 150 milionů hřiven (113,8 milionu korun). „V podstatě je opravdu zajímavé mít měnu, která není kontrolována vládou a není ovlivněna mimořádnými opatřeními,“ poznamenala Bea O’Carroll, která vede firmu Radkl investující do kryptoaktiv.

Za pět dní od ruské invaze na Ukrajinu americký akciový index S&P 500 posílil přibližně o dvě procenta. Zlato, což je aktivum považované za takzvaný bezpečný přístav v dobách nejistoty, je převážně beze změny. V den invaze cena zlata vzrostla o více než tři procenta. A bitcoin?

Ten se v úterý vpodvečer podle serveru Crypto.com obchodoval za necelých 44 tisíc dolarů, což představuje sedmidenní nárůst hodnoty o bezmála 16 procent. „Bitcoin by mohl být potenciálně bezpečným útočištěm pro ruské oligarchy, kteří se vyhýbají sankcím, protože bitcoinu a kryptoměnových transakcí se nedotkne žádná cenzura,“ uvedla švýcarská online investiční společnost Swissquote. Nahoru jde nejen bitcoin, ale i další krypto mince včetně etherea, solany, litecoinu nebo BNB.

Fakt, že držení kryptoměn nabídne cestu, jak obejít sankce, by mohl být pro jejich příznivce dvousečný. „Mohlo by to vést k regulacím ze strany zemí NATO proti používání kryptoměn,“ uvedla analytička Katie Talati ze společnosti Arca, která spravuje digitální aktiva. „Na druhou stranu by mohlo dojít k jejich širšímu přijetí v místech s geopolitickými nepokoji,“ dodala.

Crypto community continue to support Ukraine. I am grateful to @gavofyork, who made an impressive donation of $5M from @Polkadot $DOT. This will certainly contribute to the Ukrainian victory as well as support civil people. We will win — the best people with us.

— Mykhailo Fedorov (@FedorovMykhailo) March 1, 2022