Kryptoprojekt Renzo sází na ethereum a výnosy z likvidního restakingu. Teď vstupuje na Binance

Uložit 0

Kryptoměnové trhy jsou pro normálního člověka často výletem do říše divů. Pravidla, která platí v tradičním bankovním světě, tu nemají žádnou moc, protože kryptoměny a různé nástroje fungující v decentralizovaném ekosystému se chovají zdánlivě nepředvídatelně, někdo by mohl říct až nelogicky. Logika v tom ale je, jen se ukrývá v komplikované síti vztahů, které zatím nelze jednoduše vysvětlit pomoci známých příkladů.

Kdo chce skutečně porozumět tomu, co jednotlivé projekty představují, musí se ponořit do hlubin fungování kryptoměn a blockchainových aplikací. Protokol Renzo, jehož nový token nyní největší kryptoměnová burza Binance představuje ve svém 53. programu Launchpool na podporu nových projektů, je ve zkratce nástroj pro likvidní restaking etherea. A co přesně se pod těmito třemi slovy skrývá, si zkusíme co nejsrozumitelněji vysvětlit v následujících odstavcích.

Likvidní restaking etherea

Nejprve malou odbočku. Ethereum je kryptoměna, která na rozdíl od bitcoinu pro svůj provoz využívá konsensuální mechanismus proof of stake. V takové síti mohou uživatelé posílit bezpečnost a decentralizaci celé měny jednoduchým vložením a uzamčením kapitálu formou označovanou jako stake. A za svůj stake těmto uživatelům náleží podíl na odměně, kterou jiní uživatelé ethereu platí jako poplatek za provedení transakce (gas fee).

Jednoduše si můžete představit sebe, když vkládáte peníze na spořicí účet, a ethereum jako banku, která vám připisuje úroky. Špatnou zprávou je, že minimální stake přímo skrze síť Ethereum je 32 ETH, tedy téměř 2,3 milionu korun. Vznikly proto služby, které prostředky uživatelů spojují a umožňují staking i s nižšími vklady. Renzo navíc umožňuje zajímavou kličku, které se v kryptoměnovém světě říká restaking, tedy využití stejných prostředků k získání odměn ze dvou různých sítí.

Od roku 2020 byly všechny prostředky uzamčené v ethereu uživatelům nedostupné, ale to se změnilo v dubnu 2023 s vylepšením etherea označovaném jako Shangai upgrade. Došlo ke vzniku syntetických tokenů cenově pevně spjatých s cenou etherea v poměru 1:1, které umožnily likvidní staking a nyní i restaking.

„Využitím restaking protokolu uživatel kromě odměny za zabezpečení sítě Ethereum získá navíc automaticky ekvivalent vloženého staku v takzvaném liquid restaking tokenu. Ten funguje jako potvrzení, které může uživatel dále využívat v rámci DeFi ekosystému. Například ho vložit do dalšího protokolu jako kolaterál nebo k poskytnutí likvidity, čímž získá další odměny. Výhodou likvidního restakingu jsou vyšší výnosy, kdy ke třem procentům ročního výnosu z etherea může restaking přidat další dvě až šest procent,“ říká Jen Hetfleiš, marketingový ředitel vývojářské agentury CleevioX, která se specializuje na blockchainová řešení.

Každý staker tedy má možnost s prostředky uzamčenými v ethereu dále nakládat a delegovat zabezpečení etherea do vybraných protokolů a aplikací. Aby toto fungovalo, vznikla technologie EigenLayer, která podobný převod zprostředkovává mezi vysokým počtem uživatelů na obou stranách. Za poskytnutí jedněch prostředků tak lze získat odměnu jak od sítě Ethereum, tak od vybraného protokolu, který si uživatel pro likvidní restaking vybere.

Za držení ezETH uživatelům Renzo připisuje body, které budou podle všeho využité pro airdrop nativního tokenu Renzo.

A přesně takový token uživatel dostane při restakingu etherea skrze protokol Renzo. Je jím likvidní restaking token ezETH, který potom může použít pro libovolnou další činnost na EigenLayeru, například staking vybraných projektů. Ale to je stále jen polovina toho, co Renzo umí. Do hry totiž přicházejí airdropy, fanoušky kryptoměn velice oblíbené rozdávání tokenů zdarma.

Airdrop je obvykle marketingová akce, v níž dochází k veřejné distribuci nového kryptoměnového tokenu. Smyslem této na první pohled nepochopitelné aktivity je získání pozornosti. Příkladem ze známého světa bank může být nabídka několikatisícového příspěvku při založení účtu. Typicky je potřeba se v aidropu zaregistrovat a uvést e-mailovou adresu, případně daný projekt začít sledovat na sociálních sítích nebo sdílet příspěvek. Podmínky si ale organizátoři určují vždy vlastní.

Za držení ezETH uživatelům Renzo připisuje body, které budou podle všeho využité pro airdrop nativního tokenu Renzo (REZ), který je možné v předprodeji získat ještě před startem oficiálního obchodování. Podrobnější informace zatím Renzo k využití získaných bodů nezveřejnilo.

„Očekává se, že za ezETH body uživatelé získají airdrop. Bodové systémy jsou stále populárnější, protože uživatelé díky nim ví, jak si v průběhu airdropu vedou a co mají dělat, aby body získali. Bez bodových systémů se museli spoléhat na spekulace, za které aktivity budou odměněni. V důsledku tak bodové systémy motivují k účasti,“ doplňuje Hetfleiš. A pozorní čtenáři už tuší, že Renzo je velmi podobné tokenu Ether.fi, o kterém jsme psali nedávno.

Start na Binance

Protokol Renzo se rozhodl své fungování decentralizovat a vydává nativní token REZ, který investorům do rukou svěří právo podílet se na rozhodování o dalším osudu projektu. Aktuálně je v protokolu Renzo uzamčeno přes tři miliardy dolarů prostředků, jeho fungování prošlo kontrolou nezávislých auditorů Halborn nebo ImmuneFi a stojí za ním i řada investorů, mezi kterými jsou OKX Ventures nebo Binance Labs. Ti do projektu od založení v polovině roku 2023 vložili investice dosahující 75 milionů korun.

A právě Binance se rozhodla zařadit nativní token REZ do Launchpoolu, v rámci kterého rozdá mezi své uživatele 2,5 procenta celkové nabídky nové kryptoměny, tedy více než pětinu objemu uvolněného do oběhu v úvodní fázi. Registrovaným a ověřeným uživatelům Binance stačí jen dočasně uzamknout prostředky v měnách BNB nebo FDUSD a zdarma získat poměrnou část z vyčleněných 250 milionů tokenů REZ v šestidenním farmingu, který odstartoval 24. dubna a končí 29. dubna.

Foto: Binance Ondřej Pilný, regionální šéf Binance v Česku

„Launchpooly jsou skvělá příležitost, jak se dostat k tokenům nových projektů ještě před jejich zalistováním. V aktuálním kole se rozděluje 212,5 milionu REZ tokenů pro uživatele, kteří stakují BNB. Aktuálně je v něm zhruba 18,5 milionu BNB tokenů, a pokud by tato suma zůstala stejná, za každý vložený BNB v hodnotě 14 tisíc korun, uživatel dostane zhruba 11,5 REZ tokenu. Jeho hodnotu určí trh ve chvíli zalistování na burzu, které proběhne den po skončením farmingu, tedy 30. dubna ve 14:00,“ vysvětluje Ondřej Pilný, šéf Binance pro Česko a Slovensko, co mohou investoři očekávat.

Souběžně se startem tokenu REZ vydalo Binance oznámení i o svém vlastním airdropu, kterého se mohou uživatelé účastnit naráz s Launchpoolem. Po registraci do BounceBit Mega Dropu a splnění úkolů v prostředí web3 jsou uživatelům vypočítány získané body a na základě finálního skóre rozděleno na 168 milionů tokenů BounceBit (BB). Aktuální cena BB se pohybuje kolem deseti korun za token, možnost zúčastnit se airdropu končí 13. května.