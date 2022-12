Který soundtrack Hanse Zimmera je nejlepší? Sám skladatel přiznal, že nejraději má Interstellar

Cooper s Brandovou v naprostém tichu sledují v dálce výbuch, jak raketoplán narazil do vesmírné lodi Endurance, roztočil ji a poničil. Na chvíli se zdá, že nejen jejich život, ale celá budoucnost lidstva najednou skončila. Cooper se ale nevzdává a plnou rychlostí se svým raketoplánem vyráží vpřed. Spolu s tím se rozezní varhany, které nabírají a rostou na intenzitě. Pro autora hudby Hanse Zimmera je to jeden z nejoblíbenějších okamžiků jeho kariéry.

Původem německý skladatel rád mluví o tom, kde pro svoje kompozice hledá inspiraci, jak probíhá jeho tvůrčí proces nebo kde mají začít ti, kteří by se chtěli vydat v jeho šlépějích. Jedno téma pro něj ale bylo tak trochu tabu – až dosud. „Lidi se mě vždy ptají, kterou ze svých prací mám nejraději, a já se pořád zdráhám odpovědět. Co kdybych se tomu tentokrát nevyhýbal?“ řekl Zimmer v novém videu na TikToku. „Můj nejoblíbenější soundtrack, co jsem kdy napsal, je – myslím – Interstellar.“

Jeden z nejznámějších hollywoodských tvůrců od počátků své kariéry ve druhé polovině 70. let složil hudbu pro více než 150 filmů. Nemá přitom žádné tradiční hudební vzdělání. „Moje formální vzdělání byly dva týdny hodin hry na klavír,“ napsal na diskusním fóru Reddit. „Vyhodili mě z osmi škol, ale přidal jsem se ke kapele. Jsem samouk, vždy jsem ale v hlavně slyšel hudbu. Plus jsem dítě 20. století a počítače hodně pomohly,“ dodal.

Reprofoto: Warner Bros. UK & Ireland/YouTube Interstellar je epické sci-fi o záchraně lidstva

V 70. letech Zimmer spolupracoval s hudebními skupinami jako klávesista a později producent, v 80. letech založil v Londýně nahrávací studio s filmovým skladatelem Stanleyem Myersem. Oba spolupracovali na sérii soundtracků pro dnes málo známé britské filmy, v roce 1988 ale pro Zimmera nastal průlom. Když režisér Barry Levinson hledal skladatele pro hudbu k filmu Rain Man, jeho manželka mu pustila soundtrack k historickému dramatu Rozdělený svět, který byl Zimmerovým sólovým debutem. Levinsona velmi zaujal.

Rain Man získal osm nominací na Oscara včetně hudby. Cena pro skladatele nakonec připadla někomu jinému, pro Zimmera se ale dokořán otevřely dveře do Hollywoodu. V následujících letech pracoval na dnes legendárních filmech Thelma a Louise, Pravdivá romance, v roce 1995 pak vyhrál svého prvního Oscara za soundtrack ke Lvímu králi.

Už dlouho patří mezi nejznámější a nejpopulárnější skladatele filmové hudby a vedle už zmíněných stojí za kompozicemi pro Gladiátora, Tenkou červenou linii, Piráty z Karibiku, Temného rytíře, Počátek, Blade Runnera 2049. První část adaptace sci-fi Duna z předloňského roku mu pak získala druhého Oscara a v současnosti pracuje na další části.

V minulosti Zimmer mnohokrát řekl, že samotná idea mít svůj vlastní nejoblíbenější soundtrack se mu nelíbí a místo toho dokáže spíš říct, který z nich si užil nejvíce z hlediska samotného tvůrčího procesu. Jmenování Interstellaru, aniž by k tomu připojil další kontext, je proto překvapením.

Epické sci-fi Christophera Nolana se zabývá velkými tématy jako cestování mezi galaxiemi červí dírou, relativita času, černé díry, život po ekologické katastrofě nebo osud lidstva. V základu ale má jít o příběh o vztahu otce a dcery, který dokáže překlenout ztrátu komunikace na desítky let i světelné roky vzdálenosti.

Předtím než Nolan na Interstellaru začal naplno pracovat, obrátil se na Zimmera s žádostí, jestli by pro něj složil hudbu na základě jediné stránky textu s jednoduchým příběhem. Představil v něm otce, který musí opustit svoje dítě kvůli důležité práci někde daleko, a obsahoval dvě věty dialogu – „Vrátím se.“ „Kdy?“

Skladatel vůbec netušil, že se za tím skrývá sci-fi o záchraně lidstva. Při psaní hudby vycházel z osobní zkušenosti vztahu se svým patnáctiletým synem. „Když se vám narodí děti, nemůžete sama sebe vnímat skrze svůj vlastní pohled, ale vždy se na sebe díváte jejich očima,“ řekl Zimmer v rozhovoru pro The Guardian. Interstellar pro něj nejspíš proto představuje jeden z nejosobnějších projektů, na kterém kdy pracoval – podobně jako pro Nolana.