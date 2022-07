Začalo natáčení druhé části Duny. Pokračování epického sci-fi ukáže válku s galaktickým imperátorem

Zatímco lidé po celém světě zažívají další vlnu veder, režisér Denis Villeneuve se s herci a štábem vydal na písečnou planetu Arrakis. Začala se natáčet druhá část adaptace kultovního sci-fi Duna, která má oproti té první ukázat výrazně více akce, ale také prohloubit dosud hlavně načrtnutá témata ekologie, boje proti útlaku, genetiky nebo náboženství. Na velká plátna by měl vysoce očekávaný film dorazit koncem příštího roku.

Aniž bychom zabíhali do přílišného vyzrazování děje, první část Duny představila planetu Arrakis bohatou na extrémně vzácné a cenné koření melanž a její utlačované domorodé obyvatele fremeny. Zde se rozpoutal konflikt mezi rodem Atreidů a Harkonnenů o výsadní právo na těžbu. V centru všeho přitom stojí mladý syn vévody Atreidů Paul, který může fremenům pomoci v boji proti útlaku a nakonec i galaktickému impériu.

Čtenáři knižní předlohy Franka Herberta samozřejmě už dobře vědí, kam se příběh ubírá, pro ostatní nicméně studio Warner Bros. nyní představilo oficiální synopsi druhého filmu. Ten se má zaměřit na mytické putování Paula Atreida, jenž je dívkou Chani a ostatními fremeny doprovázen v cestě za pomstou a osvobozením, přičemž čelí vizím o strašlivé budoucnosti – a bude si muset vybrat mezi životní láskou a osudem známého vesmíru.

Filmaři se prozatím tak docela do vyprahlých lokací představujících fiktivní Arrakis nevydali. Poprvé se kamery rozjely už 4. července v Itálii v rámci příprav, hlavní natáčení pak právě začíná v Budapešti v Maďarsku. V pozdějších fázích se má rozsáhlá produkce vydat do Jordánska a Abú Dhabí, hlavního města Spojených arabských emirátů.

Foto: Vertical Ent. Stellan Skarsgård jako baron Harkonnen

V hlavních rolích se ve druhém filmu vrátí Timothée Chalamet jako Paul, Rebecca Ferguson jako jeho matka Lady Jessica, Josh Brolin jako Paulův mentor Gurney Halleck, Javier Bardem jako fremenský vůdce, Stellan Skarsgård jako baron Harkonnen, Dave Bautista jako jeho synovec a další. Výrazně větší (možná vůbec nejvýraznější) roli než v první části Duny bude mít Zendaya jako Chani.

K předchozímu obsazení se připojí hned několik známých nových tváří. Už dříve bylo potvrzeno, že roli galaktického imperátora Shaddama IV ztvární Christopher Walken, Jeho dceru, princeznu Irulan, bude hrát Florence Pugh, nejvíce známá díky roli sestry Black Widow z filmů a seriálů Marvelu. Do rodu Harkonnenů pak coby baronův druhý synovec přibude Austin Butler, hlavní hvězda Elvise. Do řad mocného sesterstva Bene Gesserit se připojí Léa Seydoux, fremenskou válečnicí se zase stane švýcarská herečka Souheila Yacoub.

Režisér Denis Villeneuve původně navrhoval obě části Duny natočit na jeden zátah, později však rozdělení kvůli náročné produkci v poušti ocenil. Už dříve řekl, že pokračování nebude potřebovat tolik vysvětlování a diváci se tak mohou těšit na velkou míru velkolepé akce. Zároveň chce dát mnoho prostoru ženským postavám – hlavně už zmíněné Chani.

Javier Bardem na festivalu v Cannes podle serveru Deadline nedávno zmínil, že Duna: Druhá část překvapí i čtenáře. „Četl jsem nový návrh scénáře,“ řekl herec v květnu. „Myslím, že se jim to podařilo skvěle poskládat způsobem, který lidi překvapí. Samozřejmě je nepřekvapí to, co se děje, ale nebudou čekat, jak to celé dali dohromady. Velmi mě to dojalo,“ pokračoval.

Foto: Vertical Ent. Nejvýraznější roli v druhé části Duny má mít Zendaya jako fremenka Chani

O filmové zpracování Duny se Hollywood snažil padesát let a několik dokončených pokusů do velké míry selhalo, ať už esteticky, nebo vypravěčsky. Villeneuve byl proto ochoten legendární knihu adaptovat pouze při rozdělení na dva filmy, studio Warner Bros. ale původně schválilo jen jeden s tím, že o druhém se rozhodne podle finančního úspěchu prvního. Situaci přitom značně zkomplikovala pandemie a rozhodnutí studia snímek uvést v kinech a online současně, kvůli čemuž hrozily nedostatečné tržby.

Duna ale nakonec uspěla. Tvůrci se diváky snažili přesvědčit, že je to film natočený tak, aby co nejvíce vynikl na co největším plátně, a novináři jim po premiérovém uvedení na benátském festivalu dali za pravdu. Filmařům se podařil ojedinělý kousek, kdy jejich dílo chválili kritici, fanoušci knih i diváci bez předchozí znalosti Herbertova díla. První Duna v kinech vydělala 400 milionů dolarů a natočení druhé části bylo schváleno týden po širokém uvedení.

Pokračování epického sci-fi má do kin dorazit 16. listopadu příštího roku, o den později bude mít premiéru ve Spojených státech. Villeneuve přitom doufá, že i druhá část bude dostatečně úspěšná pro další adaptace. Už dříve řekl, že si filmovou Dunu ideálně představuje jako trilogii, přičemž třetí snímek by adaptoval knihu Spasitel Duny, v níž pokračuje hlavní příběhová linie Paula Atreida. V HBO se pracuje také na prequel seriálu Dune: The Sisterhood, na jehož vzniku se má podílet i režisér minisérie Černobyl Johan Renck. Zatím se neví, kdy by mohl seriál vyjít.