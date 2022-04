Kuriózní benefit: Mustang pro zaměstnance. Co ve firmě s klasickým fordem říkají na ten elektrický?

Applifting je taková hodně neobvyklá firma – zaměstnanci si tam hlasují o odměnách a volí si šéfy, každý ví, kolik kdo bere, a vůbec se mají prima. Dokonce mají k dispozici jako firemní benefit ten nejslavnější muscle car, jaký může být, žlutý pětilitrový Ford Mustang. Co se ale stane, když je posadíte do jeho elektrické reinkarnace?

Filip Kirschner na auta moc není. „Mám dodávku, protože se do ní vejde surf. V létě se s kamarády nebo pár kolegy sebereme, klidně po práci, a zajedeme na Nechranice nebo Mácháč,“ směje se třicetiletý spoluzakladatel softwarového studia. Ta dodávka je americká – Chrysler Voyager – a americká auta jsou mu zjevně souzena, zaoceánské provenience je i firemní sporťák. „Nám to přišlo jako cool nápad a cool auto,“ dodává, proč se před šesti lety rozhodli pro zaměstnance Appliftingu koupit mustanga.

Mají ho pro radost, kdokoli si ho může ve sdílené tabulce zarezervovat stejně jako zasedačku na poradu. „Hlavně na jaře a v létě bývá v jednom kole. Lidi si ho berou na víkendy, na svatby, kvůli známým a tak,“ popisuje Kirschner, jak půjčování Fordu Mustang s rokem výroby 2015 v jeho společnosti probíhá. Benzin si prý každý platí sám a pro případ nouze je v zavazadelníku kufr s hotovostí.

Když si povídáme, burácí u toho motor, jenže ne ten benzínový. Vlastně neburácí motor, ale reproduktor, který se nám snaží navodit dojem, že sedíme ve sportovním autě. Jedeme po plzeňské dálnici, za cíl jsme si dali stylově lom Velká Amerika a Filip drží ruce na volantu Mustangu e-Mach. „Tak místa je tady určitě víc než v tom našem, kde místo vlastně není,“ hlásí ze zadních sedaček kolega, kterého vzal s sebou.

Ford Mustang e-Mach je první ryzí elektromobil, který automobilka uvedla na trh. S legendárními sportovními modely má společné to, že se stejně jmenuje a minimálně zepředu se tváří ostře, o čemž svědčí i mnohé pohledy kolemjdoucích. Jinak to jsou ale hodně vzdálení příbuzní, protože elektromobil patří do módní kategorie kříženců SUV a kupé, což je trend, který následuje třeba Škoda s novou řadou Enyaqu či Volkswagen s ID.5.

„Ale musí se nechat, že to je svižné. Hodně svižné,“ říká v zatáčkách nad Berounem Filip Kirschner, který společnost Applifting rozjel v roce 2014 spolu s Vratislavem Kalendou a jedním z jejich prvních klientů byla služba Shipito česko-amerického podnikatele Johna Vanhary. Dnes má podnik přes 150 zaměstnanců, pobočku v Londýně a letos cílí na stopadesátimilionové tržby.

Mustang e-Mach, který proháníme v místech, kam v létě míří za ilegální, ale exotickou koupačkou tisíce lidí, je opravdu dravý vůz. Má výkon 300 koní a dokáže se odlepit z místa tak, že na stovku se dostane zhruba za sedm sekund. Na auto vážící 2,2 tuny slušný výkon – nejsilnější motorizace s 500 koňmi pak dá stovku pod pět sekund. Po sešlápnutí plynu je akcelerace e-Machu plynulá a rychlá, posádku zaboří do pohodlných kožených sedaček.

Foto: Luboš Kreč/CzechCrunch Filip Kirschner ve Fordu Mustang e-Mach

V pravém mustangu je to o hodně jiné, přímočařejší, autentičtější. To je ostatně hlavní rozdíl většiny elektromobilů oproti vozům s konvenčním pohonem. Jsou sice svižné, hlavně při rozjezdu, ale jejich jízdní projev je hodně zaměnitelný, takový továrně vyladěný a unifikovaný, nic nepřekvapí. To pětilitrový osmiválec řve, pod pedálem je cítit, jak se motor otřásá, auto cuká. „Kvůli tomuhle aspoň zatím elektriku kupovat nebudeme,“ křičí na mě Filip Kirschner, když si s otevřeným okénkem zkouším, co žlutá ikona z USA dokáže.

Pak okýnka zavřeme a ze sportovního módu přeřadíme automatickou spojku na do standardního režimu, aby nás motor nepokoušel, a houpeme se po silničkách kolem Nučic a Rudné. Ford Mustang e-Mach jede za námi, řídí ho Filipova spolupracovnice z personálního oddělení. Později připomíná, že jsme se vlekli a že elektrika tou opatrnou jízdou trpěla a úpěla. My se ovšem kochali.

Zatímco uvnitř klasického mustangu vás nic nevyrušuje a přístrojová deska je… prostě normální, v tom bateriovém uprostřed trůní i na elektromobily nezvykle velký displej. Na němž se, jak kdysi zavelela Tesla a všichni ji kopírují, ovládá všechno včetně vyhřívání sedadel. „Jsem ajťák, mám počítače rád. Ale tohle nechápu. Proč je to tak velké? A proč něco není vyčleněné mimo do mechanických čudlíků? Vždyť to ani není bezpečné, ovládat všechno jen přes displej,“ kroutí hlavou Kirschner a mluví z duše nejednomu milovníkovi aut.

Pro Ford podobně jako pro další automobilky jsou elektromobily klíčovou součástí budoucích plánů, firma založená Henrym Fordem chce svou elektromobilní divizi dokonce vyčlenit do samostatné společnosti. Mustang na baterky je pionýrem její strategie, druhou klíčovou položkou je elektrický pick-up F-150 Lightning, který zatím za oceánem bourá prodejní a rezervační rekordy.

Pro evropského zákazníka má Ford Mustang e-Mach asi nejblíž k Volkswagenu ID.4 a ID.5. A to cenou i výkonem – pokud chcete aspoň trochu slušný výkon (tedy minimálně 250 koní kvůli dvěma tunám váhy) a letní dojezd na jedno nabití na úrovni 350 až 400 kilometrů, cenovka pod 1,5 milionu korun nepůjde (testovaný model s baterií 98 kilowatthodin a výkonem 216 kW vyjde bezmála na 1,7 milionu). Volkswagen má přece jen konvenčnější povahu a stálejší projev, Mustang překvapí otevíráním dveří pomocí spínacích tlačítek na sloupcích nebo dynamičtějším, méně krabicovým vzhledem.

Když se o tom bavíme, stojíme už před sídlem Appliftingu na Rohanském nábřeží v Praze. Kolegové túrují benzinový motor, z elektrického brášky kontruje luxusní audiosoustava Bang & Olufsen. Filip Kirschner si je oba prohlíží, chvíli váhá, a když naléhám, ať přijde s finálním hodnocením, vysouká ze sebe: „Mně se to auto líbí. Ale je to rodinné auto, žádný sporťák, emoce tam moc nejsou. S pravým mustangem se to srovnávat nedá. Takže jako nový benefit to kupovat nebudeme, přestože ten starý žere cokoli mezi 12 a 17 litry na sto kilometrů.“