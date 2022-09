Laptop místo sešitu? ExpertBook má srdce z telefonu a vydrží až do odpoledky, ale jedničkář to není

Definitivní konec sešitů ve školství se sice neblíží, ale notebooky jsou v učebnách a třídách běžný jev už pěknou řádku let. A byť jsou stále elegantnější a menší, plnokrevné laptopy můžou pro zájemce o výměnu papíru za obrazovku přece jen být stále trochu zbytečně velké. Pro takové uživatele tu jsou zařízení jako Asus ExpertBook B3 Detachable, která kombinují tablet a laptop. A právě ExpertBook k nám dorazil na zkoušku. Zvládl zadanou látku, nebo ho čeká reparát?

ExpertBook je velice kompaktní kombinace notebooku a laptopu s oddělitelnou klávesnicí, se kterou Asus míří nejen na studenty, ale i na profesionály. Ne snad na náročné uživatele vyžadující nejvyšší možný výkon, ale tchajwanský výrobce zařízení sám prezentuje jako příjemně přenosný nástroj s dlouhou výdrží baterie, jenž je určený pro práci na dálku, studium nebo třeba coby tablet v rukou pracovníka skladu či kurýra.

Tomu odpovídají i rozměry, ve školní tašce nebo pracovním kufříku zabere o pár centimetrů víc než sešit formátu A5, tloušťka bez krytu se pak vejde pod centimetr. Spolu s hmotností kolem 600 gramů to není špatné. S ochranným obalem to ale nabobtná. A byť z toho ruka neupadne, na celodenní manipulaci to také není.

S nasazeným krytem nicméně B3 nevypadá vůbec špatně, textilní potah přiživuje dojem povedeného bloku z pěkného papírnictví. Jednu stranu tvoří magneticky uchycená klávesnice, druhou stejně odnímatelný kryt zadní strany. Ten lze horizontálně i vertikálně ohnout a použít coby stojánek. To není nijak revoluční, ale je to praktické. Ačkoliv by snesl silnější magnety, při nastavení stojánku stačí trochu víc zatáhnout a kryt letí pryč.

Ale i když by to pro ExpertBook znamenalo plusové body, kniha se nemá soudit podle obálky. A když tuhle otevřete, vykoukne na vás obrazovka s úhlopříčkou 10,5 palce, která se trochu krčí uprostřed nepěkně širokých rámečků. Samotný displej je jinak standard, ale paráda OLED displejů jiných modelů značky Asus je přece jen jinde.

Úplně krasné počteníčko není ani výpis informací o hardwaru. Osm gigabajtů operační paměti a osmijádrový procesor Snapdragon 7c – tedy značka a parametry známé z mobilních telefonů – spolu s integrovanou grafikou přístroji propůjčují výkon, inu, skutečně tak trochu telefonní. A to rozhodně ne flagshipový, přinejlepším ze střední třídy.

I poměrně obyčejné činnosti jsou tak zatížené drobným zpožděním. Hromada panelů v prohlížeči začne vše o setiny nebo desetiny sekund protahovat dřív, než by bylo zdrávo. A na spuštění aplikací se čeká o pár okamžiků víc, než byste chtěli. Není to nepřekonatelný problém, ale je to znát a zcela upřímně – je to líné.

Foto: Asus Mini notebook Asus ExpertBook B3 Detachable

Zástupci společnosti Asus zmiňují rozmanité příklady použití ExpertBooku, ale těžko si představit cokoliv vyjma těch nejzákladnějších úkonů. Jako sešit se zápisky ve Wordu nebo Google Docs a s otevřeným prohlížečem s taháky (pardon, studijními materiály) to ještě jde. Pro víkendové válení se na gauči a koukání na tablet to také funguje.

Ale že by to měl být praktický nástroj „navržený pro business“, jak hlásá oficiální popis produktu? Možná na občasný videohovor, rychlé vyřízení e-mailů a počmárání sdílené prezentace prostřednictvím stylusu uloženého v těle zařízení. Což může někomu stačit, ale není to mnoho. Po přísloví o souzení knih podle obálek si nicméně můžeme vypůjčit ještě jedno, že všechno zlé je k něčemu dobré.

Neoslnivý výkon totiž znamená, že ExpertBook kdovíjak nezatěžuje baterii. Na uváděných jednadvacet hodin by už tradičně byly potřeba laboratorní podmínky a velká konjunkce planet sluneční soustavy, ale i víc než polovina času není při obyčejnějším používání problém. Takže ano, vydrží klidně celý den až do odpoledního vyučování.

Propadlík tedy ExpertBook B3 Detachable není, domácí úkoly s trochou trpělivosti zvládne, ale na jedničky zapomeňte. A ani ty dvojky by to nebyly. Při zkoušení přístroje se prostě nešlo zbavit myšlenky, že pro čisté tabletování s Netflixem nebo YouTube na pohodlné pohovce by se nabízelo prostě pořídit tablet, pro větší pracovní nebo studijní nasazení zase klasičtější notebook.