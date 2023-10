Las Vegas má novou dominantu. Obří multimediální dóm Sphere je architektonický i technologický úkaz

Las Vegas by nikdo neoznačil za konzervativní místo. Ba naopak. Město je synonymem pro hazard a noci, na které se nezapomíná, ale nemluví se o nich, je známé přebytkem, nesmyslně velkými gesty a velikášstvím. Nová stavba, pojmenovaná prostě Sphere, zde přesto působí megalomansky. Má kulovitý tvar, je 112 metrů vysoká a pokrývají ji desítky tisíc metrů čtverečních LED diod tvořících obří obrazovku viditelnou několik kilometrů daleko. Uvnitř 18 tisícům návštěvníků nabídne multimediální zkušenost, jaké se neblíží nic jiného na světě.

Dveře Sphere se veřejnosti poprvé otevřely uplynulý pátek a o premiérovou zábavu se nepostaral nikdo menší než U2 s jedním ze svých nejambicióznějších koncertů. V rámci koncertní rezidence zde exkluzivně vystoupí 25krát po sobě s rozestupy několika dnů. Ačkoliv samotné pódium je jedno z nejmenších, na kterých kdy hrála, kapelu (i publikum) obklopuje obrovská kulovitá obrazovka a desítky tisíc reproduktorů, které dohromady tvoří velkolepou show. Změnit zážitek z koncertu je ale jen jedním ze záměrů unikátní haly.

Dóm o vnějším průměru 157 metrů ve svém nitru nabídne zdaleka největší LED obrazovku podobného typu, jejíž plocha přesáhne tři fotbalová hřiště, sahá od podlahy vysoko nad hlavy diváků i do stran a rozlišení se pohybuje kolem 16K. Pro představu – moderní kina pracují většinou se 4K a královský filmový formát, analogový IMAX, podle odhadů odpovídá teoretickému rozlišení 18K.

Možná ještě více úctyhodný je zvukový systém, který bylo velice náročné navrhnout tak, aby správně fungoval v kulovitém interiéru. Výsledkem je 167 tisíc měničů využívajících takzvaný beamforming či syntézu zvukového pole pro přesnou pozici zvuku v prostoru. Tisíc šest set reproduktorů, každý s 96 měniči, je rozmístěných za obří LED obrazovkou, dalších 300 pak ve zbytku prostoru. Reproduktory jsou také v podlaze, takže zvuk není jen slyšet, ale i cítit. A nechybí ani 4D efekty jako vůně, vítr nebo vibrace u deseti tisíc křesel.

Jak popisuje rozsáhlý článek serveru Variety, kreativní ředitel U2 Willie Williams byl právě kvůli tomu všemu ze začátku proti nápadu, aby kapela ve Sphere vystupovala. Byl totiž zvyklý navrhovat vystoupení, kterým se maximálně přizpůsobí prostor konání, a ne naopak. Nakonec se ovšem nechal přesvědčit a výsledek je podle prvních reakcí – v záznamech koncertu na YouTube často zaznívá fráze „pane bože“ – ohromující.

Na jedné straně jsou to samozřejmě hity světoznámé kapely, které skvěle fungují i desítky let po svém vzniku s masivním zvukovým systémem. Na tu druhou je to vizuální stránka kombinující živé záběry vystupujících do složitých mozaik s díly několika grafických umělců. Je dost možné, že velká část jiných hudebních skupin by se v záplavě technicky dokonalých audiovizuálních vjemů docela ztratila.

Plány na postavení Sphere byly poprvé oznámeny v roce 2018, sahají ale podstatně dále do minulosti. Když se James L. Dolan, jehož firmě patří mezi jinými Madison Square Garden v New Yorku, o dva roky dříve rozhodl rozšířit portfolio zábavních prostor, vlastně neměl mnoho příležitostí, kam se posunout prostou akvizicí či vybudováním další haly. Ostatně už vlastní jednu z nejslavnějších na světě.

Postupně se tak zformovala idea dostat možnosti zábavy na jinou úroveň. Původně mělo být hotovo a otevřeno už v roce 2021, pandemie ale plány zhatila. Odhadovaná cena, už tak závratných 1,2 miliardy dolarů (27,9 miliardy korun), kvůli tomu narostla až na 2,3 miliardy dolarů (53,5 miliard korun). Teď je Sphere nejdražší zábavní místo, co kdy v Las Vegas kdy vzniklo. Dosud žebříčku vévodil tři roky starý sportovní stadion Allegiant Stadium s cenovkou 1,9 miliardy dolarů.

Jelikož Sphere potřebuje vydělávat, záměrem je, aby byla neustále v provozu. Proto například teď, když zde právě nebudou hrát U2, půjde zhlédnout polodokumentární snímek Darrena Aronofského Postcard from Earth. Ten možná technické možnosti haly využije ještě lépe a diváky přenese do mnoha míst po celé planetě a nabídne jim zkušenost snad ještě více pohlcující než realita samotná.

Režisér známý filmy jako Rekviem za sen, Černá labuť nebo matka! na svém Instagramu sdílel několik ukázek. V jedné z nich v dlouhém nepřerušeném záběru od země jako mravenci sledujeme desítky metrů vysokého slona, v jiné jsme zase mezi tucty raket vzlétajících do vesmíru. Sám Aronofsky Postcard from Earth popisuje jako „milostný dopis matce Zemi“.