Když se Rebelové ukryli na nehostinné planetě Hoth, ještě nejspíš netušili, s čím na ně vojska Impéria vytáhnou. Na zamrzlém povrchu totiž přistála s masivními obrněnými transportéry, které sloužily primárně pro transport Imperiální pěchoty do boje. I proto se takzvaná Bitva o Hoth stala jednou z ikonických scén filmu Star Wars: Epizoda V – Impérium vrací úder. A nyní tento nervy drásající střet připomíná LEGO ve své nové stavebnici.

Dánská společnost doplňuje svůj už tak rozsáhlý sortiment stavebnic s tematikou Star Wars a představuje nový set, kde prim hraje terénní obrněný transportér AT-AT, známý také jako Imperiální chodec. A protože ve filmu nabývaly jednotky těchto čtyřnohých strojů obřích rozměrů, snažilo se jejich mohutnost replikovat i samotné LEGO. Nová verze AT-AT měří na výšku 62 centimetrů, na délku 69 centimetrů a do vnitřních prostorů se vleze až 40 minifigurek.

Fanouškům jedné z nejslavnějších filmových sérií všech dob se po zakoupení dostane do rukou krabice, která ukrývá přesně 6 785 dílků, zpravidla šedivých. Právě do tohoto odstínu byla laděna i „opravdová“ bojová monstra. Součástí je také devět minifigurek včetně slavného Luka Skywalkera, dvou řidičů AT-AT, generála Veerse a velitele čtyř takzvaných Snowtrooperů. A aby toho nebylo málo, akci oživíte i dvěma spídry a těžkým opakovacím blasterem E-Web.

„Bylo vzrušující přivést tento očekávaný set k životu. AT-AT je inženýrským mistrovským dílem a nová sada to pozoruhodně vyobrazuje. Zároveň jsme do něj vměstnali spoustu detailů, které fanouškům přinesou hodiny zábavy,“ říká designér setu Henrik Andersen. Co ale konkrétně myslí onou zábavou? Možností, jak si s AT-AT v této velikosti vyhrát, je hned několik. A začít lze hned zostra – výzbrojí.

Replika obrněného transportéru má například otočná přední děla pro destrukci všeho okolo a také otvor na shození bomb. Pokud by odstřelování na dálku nestačilo, mohou hračičkové přenést akci na zem. Třeba na stůl, který může alespoň vzdáleně imitovat ledový povrch planety Hoth, kde měly stroje AT-AT veledůležitou roli. Pak je možné do boje vyslat nejen Snowtroopery, ale také zmiňovanou dvojici rychlých spídrů.

Stavebnicový AT-AT se skládá z 6 785 kostiček Foto: LEGO

Vše může sledovat z výšky i generál Veers, a to rovnou ze svého kokpitu, který je plně nastavitelný a obsahuje řadu vnitřních detailů. Třešnickou na dortu je Luke Skywalker, který se může dokonce pověsit za lano a napodobit to, co se odehrálo ve Star Wars: Epizodě V – Impérium vrací úder. Ovšem jak už to u stavebnic značky LEGO bývá zvykem, představivosti se meze nekladou. O to víc, když je v okolí více tematických setů.

LEGO je pro svou edici ze světa Star Wars známé – v nabídce se tak objevuje nejen obří loď Millennium Falcon nebo Imperiální hvězdný destruktor, ale také například stíhačka A-wing, kantýna Mos Eisley, droid R2-D2 nebo hrad Dartha Vadera. Sortiment se také pyšní helmami vojáků i drobnějšími stavebnicemi, které slouží pro doplnění výstavky. Nový set s AT-AT stojí 20 999 korun a bude v prodeji od 26. listopadu.