Lékaři mu zakázali létat, tak Evropu projel karavanem. Teď buduje pomocníka pro cestovatele

Filip Mayer měl před pěti lety po operaci kolene těžkou embolii plic. Lékaři mu tehdy dávali jen desetiprocentní šanci na přežití. Nemoc nakonec ustál, ale se zákazem do konce života létat. Když ho tehdy v nemocnici navštívil kamarád, rozhodli se projet celou Evropu karavanem.

„Získali jsme peníze od partnerů, obdrželi obytný vůz a za 199 dní jsme projeli kontinent, abychom inspirovali ostatní lidi k tomu, že mohou dokázat to, co chtějí, a poukázali na to, že Evropa nemá žádné hranice – ani na mapě, ani mezi lidmi,“ popisuje Mayer pro CzechCrunch.

Již na cestách v roce 2017 Mayera napadlo, že bude chtít založit platformu pro cestovatele. Ostatně k podnikání neměl daleko – rok předtím prodal firmu Schools United, v níž se zaměřoval na vytváření oblečení pro studenty. Stále fungující projekt budoval dva roky, během kterých získal přes sto partnerů. Prodej ve stovkách tisíc korun pro Mayera, tehdy coby studenta VŠE, znamenal velký úspěch.

Po svých cestovatelských toulkách se Mayer na Žižkově rozhodl založit Kavárnu Dobrodruha, kde pořádal přednášky pro cestovatele. Ti s ním pak chtěli jezdit na expedice po světě, proto je také začal organizovat. „Za pár let jsem měl všechny akce plné a konečně došlo na realizaci nového projektu, platformy pro průvodce a cestovatele,“ říká.

Loni v dubnu získala služba název Kangelo, což odkazuje na estonské slovo kangelane (hrdina), následně celý rok probíhal její vývoj. Prvních tři sta tisíc korun potřebných na rozběh vložil do firmy Tomáš Trčka, tehdy ještě z pozice finančního ředitele firmy Footshop s předchozími zkušenostmi z výrobce müsli Emco a poradenské firmy Deloitte.

Foto: Kangelo Filip Mayer, zakladatel Kangelo

„S Tomášem jsme se poznali na turistice v Dolomitech, loni pak zafinancoval počáteční vývoj platformy – a nakonec se z něj stal můj byznysový parťák. Na Kangelu teď spolu pracujeme nonstop každý den. Do týmu přinesl nejen finance, ale také procesní nastavení a řízení z velkých firem, tím pádem i své zkušenosti,“ popisuje Mayer.

Oficiálního startu se pak Kangelo dočkalo letos v květnu a funguje jako online mezinárodní platforma nebo tržiště, které cestovatelům umožňuje rezervovat si vícedenní dobrodružství či zájezdy se „skutečnými“ průvodci, kteří buď pracují sami na sebe, nebo se opírají o formy partnerství, například s cestovkami.

„Po světě existuje spoustu lokálních přístupů k jednodenním aktivitám, ale zatím se neprosadila komplexní cestovatelská platforma se zaměřením na vícedenní aktivity. Momentálně se o tento formát firmy začínají snažit, ale neexistuje žádná celosvětová platforma typu Airbnb,“ říká třicetiletý podnikatel, který nyní vede tým o osmi lidech.

Jako přímou konkurenci v Česku označuje olomouckou platformu Worldee, která funguje jako sociální síť pro lidi hledající inspiraci pro svých cestách – nedávno například nabrala investici téměř 30 milionů korun. Odlišuje se ale prý v přístupu k byznys modelu, strategií i pohledem na budoucnost trhu.

„Na poli vícedenních tripů konkurence není tolik, protože je hrozně složité vymyslet světově škálovatelné řešení. My si myslíme, že se nám to povedlo,“ popisuje Mayer, jenž očekává, že Kangelo letos dosáhne na tržby asi 1,5 milionu korun.

Jak ale upozorňuje, hlavní prodejní sezona na jaře ještě firmě utekla a reálně příjmy generuje až od června. Byznys model stojí na provizích zprostředkovaných prodejů, dalším zdrojem mají být nové prvky v nákupním procesu. Zároveň řeší vstup na trh cestovních kanceláří.

Do konce příštího roku Kangelo očekává, že na platformě bude registrovat asi čtyřicet průvodců a deset partnerů, zatím ale jen v Česku – první zahraniční zemí by pak mělo být Slovensko. Aby se podařilo další škálování firmy, Mayer hledá investory, od kterých chce získat asi 12 milionů korun.

„Kangelo není jen prodejní platformou. Budujeme nové Airbnb pro cestovatele a průvodce. Našim řešením chceme plnohodnotně nahradit vlastní cestovatelské blogy. Nyní si každý cestovatel může vyplnit profil nebo si napsat cestopis, ale to je pouze začátek. Nechceme se stát sociální sítí. Cílem je, že si každý cestovatel může začít cestováním (při)vydělávat. A já jsem připravený zemřít za to, abych vyrazil do Patagonie a mohl si tam objednat našeho průvodce,“ uzavírá Mayer.