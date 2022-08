Let k Měsíci se odkládá minimálně na pátek. Misi Artemis 1 ze Země nepustila závada chlazení motoru

Měl to být velký krok k návratu člověka na povrch Měsíce. Sledovat start obří rakety NASA Space Launch System (SLS) z floridského mysu Canaveral dnes podle agentury AFP přijely statisíce lidí. Místo očekávaného „tři, dva, jedna, start,“ však na vesmírné a technologické nadšence čekalo zklamání. Vzlet musela NASA odložit kvůli závadě na jednom z motorů.

Během jejich ochlazování před startem totiž teplota jednoho z nich neklesla tak, jak bylo potřeba. Raketa měla odstartovat dnes v půl třetí odpoledne. Na novou kapitolu vesmírného dobývání si tak počkáme minimálně do pátku 2. září, na kdy vychází první další možný termín. Následující je pak v pondělí 5. září.

Vše záleží na tom, jak rychle se vědcům podaří vyřešit inkriminovaný problém. NASA start SLS odložila, když do něj zbývalo jen čtyřicet minut. Není to ale poprvé, v minulosti už byl odložený šestnáctkrát.

Určité problémy na mysu Canaveral byly k vidění už v neděli, kdy do vzletové konstrukce uhodil blesk, podle inženýrů ale nezpůsobil žádné škody. Dnes ráno odpočet startu pozdržely i předpověď počasí a únik paliva, který se ale podařilo vyřešit.

Datum odletu se tedy sice mění, úkol však zůstává stejný –⁠ vrátit člověka na Měsíc. V rámci první mise, Artemis 1, raketa SLS nesoucí vesmírnou loď Orion poletí takzvanou translunární dráhou, což znamená, že ve tvaru osmičky obletí Měsíc a pak se vrátí zpět k Zemi. Podobný profil měla v minulosti například mise Apolla 8.

Artemis 1 je plánovaná jako zkušební bezposádková mise. Lidé by se na cestu kolem Měsíce měli vydat v rámci mise Artemis 2 v roce 2024. Přistát by pak na přirozeném satelitu Země měli v rámci následující, třetí fáze programu.

Více než stometrová raketa SLS patří do třídy super heavy. To znamená, že je schopna do vesmíru vynést více než padesát tun nákladu. Kromě čínské rakety Dlouhý Pochod 9 aktuálně není na světě jiný stroj, který by toho byl schopen. Díky svému obřímu výkonu by se tak raketa měla pohodlně dostat nejen k Měsíci, ale i k Marsu.

Její dnešní zrušený start se přidává k řadě těch, které už NASA v minulosti odvolala. Projekt si navíc za poslední léta vysloužil množství kritiky a posměšků, hlavně kvůli astronomickým nákladům dosahujícím ke 23 miliardám dolarů, které jsou v dobách stále zlevňujících cest do vesmíru jen stěží uvěřitelné.

Zaostale působí také to, že obří raketa je pouze jednorázová, tedy že zvládne do vesmíru pouze vyletět, na rozdíl od strojů soukromých společností jako jsou SpaceX nebo Blue Origin, se už ale nevrátí. Místo toho dopadnou některé její části do oceánu nebo shoří v atmosféře tak, jako tomu bylo v minulosti v případě raketoplánů.