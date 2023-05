Léta učím hrát lidi na buben a z prvně vydělaných peněz mám šimrání v břiše, říká Ladislav Veselý

Do čeho investují, jaká byla jejich první práce, kam si rádi zajdou na dobré jídlo či jaký největší fuckup ve své kariéře zažili? Na toto a mnohem více se v rámci formátu Karlínských 20 ptáme zajímavých osobností nejen českého byznysu. Sled otázek a odpovědí přibližuje ty, o kterých se u nás můžete běžně dočíst, v netradičním světle a dává nahlédnout pod pokličku jejich kariérních úspěchů. Proč Karlínských? Protože právě v této čtvrti, kde sídlíme i my, se často řeší otázky, které jinde v Praze nepadnou.

Tentokrát na Karlínských 20 odpovídá Ladislav Veselý, šéf zážitkového portálu Slevomat. Co nikdy nesmí chybět v jeho batohu a co naopak často chybí? Proč investuje do svého bratra? A který vůz považuje za největší produktovou inovaci v oboru?

V kolik chodíte spát a kolik toho průměrně naspíte?

Spát chodím lehce po desáté a v průměru spím osm hodin a čtrnáct minut. Spím rád a dbám na to.

Jakou aplikaci v telefonu otvíráte ihned po probuzení?

Vůbec žádnou. Po probuzení jdu hned ven se psem, nachytat světlo. Když na mobilu není žádná zásadní notifikace, na nic se tam nedívám. Potom je první Whoop, ať vidím, jak moc se ten den mám hýbat.

Na jakém přístroji během dne pracujete nejčastěji a jaké nástroje v něm používáte nejvíc?

Z jedné třetiny nějaký Macbook, další třetina patří iPhonu a poslední třetina připadá bloku. Dost důležitá je pro mě aplikace na e-maily Superhuman, na poznámky Roam Research a třeba Things používám snad úplně od začátku tohoto produktu.

Jaký outfit nosíte ve většině případů a máte oblíbený model tenisek?

Šedé džíny, černé triko, skoro denně. Teď dělám změnu a koupil jsem si tři bílá trika. Bot mám nejvíc od Brooks, v závěsu Meindl. Do práce chodím, ani nevím v jakých teniskách.

Foto: Slevomat Ladislav Veselý, ředitel Slevomatu

Pět věcí, které nikdy nesmí chybět ve vašem batohu?

Slunečně-dioptrické Ray-Ban brýle, AirPods Pro, foťák Fuji, blok, tenké černé pero z Muji. Co mi naopak často chybí, je deštník.

Máte nějaký vychytaný osobní lifehack, o který byste se chtěl podělit?

Můj dlouhodobě nejlepší hack je nebát se. Z poslední doby to, že jsem přestal pít alkohol. Nikdy jsem nepil moc, ale i tak to fakt pomohlo. Z předposlední doby metoda Zettelkasten, která funguje na poznámky či takový second brain, je nejlépe popsaná zde.

Jmenujte jednu knihu a jeden film/seriál, které byste doporučil všem.

Dřív bych bez okolků odpověděl, že Bible. Poslední dobou mě ale dost baví Tao te ťing, je stručnější. Jinak jsem level Black Books, Toast of London. A Ted Lasso mi přijde jako skvělá učebnice leadershipu.

Jakou hudbu si pustíte pro uklidnění? A která vás naopak nakopne?

Poslouchám hodně klasiku. Collegium 1704, Pavel Haas Quartet, mám rád Dvořáka, Zelenku, Franze. Miluju blízkovýchodní jazz: Nitai Hershkovits, Ibrahim Maalouf, Avishai Cohen. Z normálnější muziky třeba Michael Kiwanuka, Leela James. Na uklidnění ani ne tak hudbu jako Sama Harrise a jeho Waking up.

Kam vyrazit na nejlepší dovolenou?

Itálie, Izrael, Kalifornie.

Jakou hi-tech novinku chcete mít doma v obýváku, ale ještě ji tam nemáte?

Fungující Siri, prosím!

Jaký vůz parkujete ve své garáži?

Citroen DS z roku 71. Auta jsem míval fakt rád, ale dneska už je mi to dost jedno. DS ale dodnes považuju za největší produktovou inovaci v oboru. V mé hlavě to časem přebije až autonomní řízení.

Kam si rád zajdete na dobré jídlo?

Mám rád Il Pane v Táboritské a jejich schiacciatu. Nebo panettone, když je sezona. Je to vynikající a při nakupování se i učíte italsky.

Jak jste si vydělal první peníze?

Vypalováním cédéček s muzikou. Ne ve velkém, doteď z toho mám šimrání v břiše, ale byl jsem třídní distributor.

Co byla ta vůbec nejpodivnější práce, za kterou jste dostal zaplaceno?

Léta učím lidi hrát na buben na Letní škole irské hudby a tance Bernard’s. Je to možná podivné, ale opravdu mě to moc baví.

Co byste dnes poradil svému mladšímu já?

Co budeš chtít, to zvládneš. Často jsem se mýlil v tom, že některé dveře už mám uzavřené. Běžet maraton, vystudovat obor, který mě opravdu zajímá. Stačilo chtít.

Často jsem se mýlil v tom, že některé dveře už mám uzavřené.

Investujete?

Ano. Teď třeba bráchovi do firmy. Je barman a barista a rozjíždí vlastní kávový likér. Jsem moc rád, že se pustil do podnikání.

Nejlepší byznysová rada, kterou jste kdy dostal?

Od Pavla Zimy: Je to hra.

Jaký největší fail vás potkal v profesní kariéře, na který nyní vzpomínáte s úsměvem?

Velké poučení plynulo kdysi ze spuštění nového Lide.cz. Tehdy jsem to dělal bez pořádných uživatelských testů, bez bety, bez pokory – a nedopadlo to dobře.

Vaše nejlepší kariérní rozhodnutí?

Dělat co mě baví, s lidmi, se kterými chci být. Změnit práci, když jedno z toho neplatí.

Kdo v Česku vás inspiruje?

Jan Školník, Dalibor Pulkert a Jan Veselý. Všichi tři jsou ambiciózní, podnikaví a pokorní. Dělají dobré věci dobře.