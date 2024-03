Revolut dál usnadňuje cestování a vstupuje do světa eSIM. Datový tarif v zahraničí koupíte na pár kliků

Uložit 0

Revolut je stavěný pro práci s financemi, ostatně na začátku zaujal hlavně příznivými kurzy pro převody měn, ale už zdaleka není jen o nich. Sami jeho tvůrci říkají, že budují globální finanční superaplikaci, což mimo jiné znamená, že v ní dnes nabízí i řadu dalších doplňujících služeb, které mohou uživatelům zlepšit práci s penězi nebo třeba cestování. Nyní představuje vlastní eSIM, kterou si přes aplikaci snadno nabijete datovým tarifem pro prakticky jakoukoli zemi na světě.

Pokud máte tarif od českých operátorů a cestujete po Evropské unii, obvykle nic řešit nemusíte. V zemích EU totiž voláte, esemeskujete a datujete stejně jako doma. Když ale vyrazíte kamkoliv jinam, ať už to jsou Spojené státy, Asie, dovolená v Karibiku, nebo třeba cesta do Švýcarska, musíte zejména datový tarif řešit.

Ceny datového roamingu totiž bývají velmi vysoké, a tak jako nejvýhodnější varianta pro připojení na mobilní internet v zahraničí obvykle vychází pořízení datového tarifu u lokálních operátorů. Kvůli němu ale musíte často po příjezdu osobně navštívit jejich pobočku. Alternativu představují mobilní aplikace, které s vybranými operátory spolupracují a nabízí možnost pořídit si eSIM přímo v mobilu.

Jde o elektronickou SIM kartu, kterou lze nainstalovat na pár kliknutí a datový tarif na ni pořídit rovnou v aplikaci. Mezi cestovateli patří mezi nejpopulárnější aplikace Airalo, které teď přibývá významný konkurent v podobě Revolutu. Ten nově nabízí všem svým více než 40 milionům zákazníkům – z nichž je zhruba 600 tisíc v Česku – možnost pořídit si eSIM a k ní datový tarif ve více než sto zemích světa.

Nová služba je otevřena pro všechny uživatele Revolutu a firma s ní vstupuje do další „cestovatelské“ oblasti. Už nyní ve své aplikaci či v rámci svých plánů nabízí například přístup do salónků na letištích či cestovní pojištění. Výhoda eSIM je, že lze používat současně s fyzickou SIM kartou. To znamená, že při cestě do zahraničí můžete i nadále využívat jako výchozí svou hlavní SIM kartu (také klidně eSIM, pokud jich váš telefon podporuje víc), tedy i své běžné telefonní číslo, zatímco pro data si přepnete na síť eSIM.

Díky tomu se nemusíte bát žádných skrytých či jiných poplatků za využívání mobilního internetu v zahraničí. V rámci aplikace Revolut si vždy pořídíte datový tarif buď přímo pro konkrétní zemi, nebo pro vybraný region (Evropa, Asie a Tichomoří, Severní Amerika), či dokonce pro celý svět (aktuálně 108 zemí). V nabídce vidíte koncovou cenu za daný počet gigabajtů i platnost, která se pohybuje od jednoho do čtyř týdnů.

Pro potřeby vlastní služby eSIM navázal Revolut spolupráci se společností 1Global, která poskytuje připojení k mobilní síti ve více než 160 zemích světa. V roce 2022 ji založil Hakan Koç, spoluzakladatel a bývalý generální ředitel skupiny Auto1, a pro rozjezd svého nového projektu získal skupinu telekomunikačních aktiv fungujících od roku 2006, včetně mezinárodně uznávané globální mobilní sítě akreditované GSMA. Vedle řady dalších služeb nabízí i právě cenově dostupné roamingové služby pro spotřebitele, které nyní využívá také Revolut.

Ceny eSIM od Revolutu

Výběr několika tarifů v různých zemích a regionech, platí 30 dní.

3 GB 10 GB 20 GB USA 240 Kč 580 Kč 935 Kč Švýcarsko 215 Kč 525 Kč 835 Kč Turecko 170 Kč 395 Kč 580 Kč Island 215 Kč 510 Kč 795 Kč Thajsko 170 Kč 355 Kč 480 Kč Japonsko 185 Kč 395 Kč 580 Kč Čína 255 Kč 625 Kč 1095 Kč Česko 285 Kč 825 Kč 1235 Kč Evropa 285 Kč 825 Kč 1235 Kč Sev. Amerika 370 Kč 1020 Kč 1235 Kč Asie 285 Kč 825 Kč 1235 Kč Globální 525 Kč 1320 Kč 1535 Kč

Digitální eSIM si mohou od 25. března pořídit také zákazníci v Česku. V rámci zaváděcí nabídky je možné až do konce dubna získat 100 MB mobilních dat zdarma. V rámci plánu Ultra, který stojí v aktuální nabídce 1 100 korun měsíčně, budou všem uživatelům k dispozici každý měsíc 3 GB globálních dat, které se budou každý měsíc obnovovat.

Většina datových plánů pro jednotlivé země či regiony začíná na 1 GB na sedm dní od 100 korun až po nejvyšší 20GB tarif na 30 dnů. Pro Spojené státy lze nejvyšší tarif pořídit za 935 korun, pro Švýcarsko za 835 korun, pro Turecko za 580 korun. Pro celou Evropu, Asii a Tichomoří či Severní Ameriku je 20 GB dat na měsíc za 1 235 korun. Nejvyšší globální tarif stojí 1 535 korun.