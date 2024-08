Lidé ani nevědí, co si mohou nechat opravit. Češi investují do módního tržiště, které opravy nabízí

Uložit 0

Každý rok se na světě vyprodukuje 92 milionů tun textilního odpadu a lidé jednotlivé kousky běžně nosí jen méně než desetkrát, než je vyhodí. Tým litevského startupu Tingit chce proti tomuto trendu a nadměrné spotřebě bojovat tím, že spustil vlastní tržiště pro opravy. Zatím funguje jen lokálně, v začátcích je ale investičně podpořili také Češi. Přinášíme souhrn nejdůležitějších informací.

Zainvestovaný startup: Litevský Tingit

Kdo investuje: Investuje český fond PurposeTech, kolo vedl litevský fond Firstpick s přispěním BADideas.fund a německého Heartfelt Capital

Kolik a v jakém kole: 500 tisíc eur (13 milionů korun) v úvodním, tedy pre-seed kole

Co Tingit dělá: Tingit je marketplace pro opravy módního oblečení, jehož cílem je usnadnit a zpřístupnit opravy všem. Spojuje jednotlivce či firmy s profesionálními opravárenskými službami včetně platby a dopravy, a pomáhá tak šetřit peníze, čas i životní prostředí. „Vlastníme spoustu věcí a každá z nich se někdy rozbije. Náš majetek musí a může být udržován, aby zůstal funkční. Chceme dosáhnout toho, aby bylo opravování věcí tak jednoduché, že se stane zvykem stejně jako čištění zubů,“ říká Indrė Viltrakytė, spoluzakladatelka a ředitelka.

Jak funguje: „Uživatelé nahrají rychlé video a my jim poskytneme nabídku nejlepších možných oprav na míru danému předmětu. Tímto způsobem odstraňujeme potíže s výběrem služby předem, protože mnoho lidí si ani není jistých, co je vůbec možné opravit,“ komentuje spoluzakladatel a technický ředitel Tadas Maslauskas.

Jaký je kontext: Na celém světě se ročně vyprodukuje 92 milionů tun textilního odpadu, přičemž jednotlivé kousky jsou často nošeny pouze sedmkrát až desetkrát, než jsou vyřazeny. Udržet oděvy mimo skládky může být obchodní příležitost – předpokládá se, že trh cirkulárních platforem do roku 2030 dosáhne velikosti 700 miliard dolarů a mohou stát za 23 procenty světového obchodu s módou.

„I značky jako Zara a Uniqlo nedávno zavedly poprodejní opravy. V Evropě je více než 300 tisíc maloobchodních prodejců oděvů, kteří se postupně k přechodu na udržitelnější spotřebu připojí. S Tingitem jsme odhodláni stát v čele tohoto společenského posunu,“ popisuje Viltrakytė.

Sídlo startupu: Vilnius. Zajímavostí je, že ve stejném městě vyrostl také první litevský miliardový jednorožec, platforma Vinted, která je online tržištěm pro secondhand oblečení.

Zakladatelé: Indrė Viltrakytė založila Tingit s dalšími třemi partnery v roce 2023 po patnácti letech práce v módním průmyslu, kde na vlastní kůži poznala nadprodukci a nadspotřebu.

Jak je Tingit velký: Dokončil přes 600 zakázek a vyřídil více než 2 500 žádostí o opravu, z nichž mnohé pocházely od vracejících se zákazníků.

Na co plánuje využít investici: Plánuje spustit bránu pro poskytovatele služeb, kdy přes API umožní jakékoli značce, e-shopu a tržišti zapojit síť opraven Tingitu do svých webů. Po úspěšném startu v Litvě plánuje rozšíření i do dalších zemí a otevření dalších odvětví, jako je sportovní zboží, hračky a spotřební elektronika.