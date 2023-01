Lidé mají problémy s většími výdaji. Air Bank jim umožní rozložit platby na tři splátky, a to i zpětně

Neočekávané výdaje se stávají stále větším problémem v rozpočtech řady domácností i jednotlivců. Ještě více je prohlubuje současná ekonomická situace, na což nyní reaguje Air Bank. Tuzemská banka spouští službu, díky které si budou moci její zákazníci rozložit vybrané platby na tři splátky a ulevit tak svému měsíčnímu rozpočtu. Má jít především o neočekávané výdaje, spojené například s nedoplatky za energie nebo nákupem drahých domácích spotřebičů. Rozložit půjde platby do tří měsíčních splátek, přičemž se nebude platit žádný úrok, pouze jednorázový poplatek ve výši padesáti korun.

V případě Air Bank se jedná o jinou variantu odložených plateb, kterým v Česku prošlapává cestu například startup Twisto nebo konkurenční služba Skip Pay od ČSOB. Jejich odložené platby – označované jako „kup teď, zaplať později“ – nebo jiné nákupy rozdělené na třetinky, které nabízejí například některé e-shopy v čele s Alzou, fungují tak, že uživatel si objedná zboží a automaticky za něj zaplatí až později.

„Tyto odložené platby jsou mnohdy určené pro to, aby si člověk koupil něco, na co nemá. Naše služba primárně míří na zákazníky, kteří mají napjatý rodinný rozpočet. A my jim chceme pomoci,“ říká Veronika Benešová. Podle vedoucí oddělení Doplňkové finanční služby v Air Bank nemá být nová služba způsobem, jak prodat klientům další úvěry, ale především jim pomoci ve finanční nouzi. Nečekané výdaje totiž domácnosti v dnešní době často zatíží výrazně více, než tomu bylo v minulosti.

Podle průzkumu, který si nechala Air Bank vypracovat, by nedokázalo nečekané výdaje typu opravy nefunkčního auta, naléhavé opravy v domácnosti nebo nutnosti koupit nový spotřebič vyřešit až sedm z deseti dotázaných osob. „Dopady současné ekonomické situace a obecně rostoucí výdaje pociťují i ti, kteří si dosud zvládali vytvářet dostatečnou finanční rezervu pro všechny případy,“ doplňuje Veronika Benešová. Zájem o novou službu prý projevilo až 30 procent stávajících klientů banky a další pětina těch, kteří Air Bank jako hlavní banku nevyužívají.

Rozdíl například proti odložené platbě od Twista a dalších podobných služeb bude v případě Air Bank také v tom, že si zákazník může vybranou platbu rozložit až dva měsíce zpětně po jejím provedení. Půjdou přitom rozložit jak platby provedené platební kartou, tak uhrazené bankovním převodem, což jsou typicky například platby za energie. Právě na takové výdaje chce banka cílit. Naopak klientům neumožní odložit například splátky jiných úvěrů. Na rozdíl od běžné půjčky nebudou při rozložení platby klienti platit žádné úroky, pouze jednorázový poplatek ve výši 50 korun.

V jednu chvíli bude možné rozložit pouze jednu platbu, kterou bude moci zákazník splatit bez poplatků i předčasně. Pokud nebude schopen splácet ani tři měsíční splátky, bude s ním banka podle svého vyjádření řešit, jak dál. Jednou z variant je převedení na klasický úvěr až na 96 měsíců, u něhož je aktuální úroková sazba nastavená na 9,9 procenta.

Rozložení platby budou moci využít lidé, kteří mají na účtu u Air Bank alespoň deset tisíc korun a alespoň tři měsíce po sobě jim na něj přijde dalších deset tisíc korun měsíčně. Banka si zároveň u klientů bude ověřovat jejich schopnost splácet. Službu půjde aktivovat pouze v mobilní aplikaci My Air, v níž banka rovnou klientovi nabídne, jaké platby si může nechat rozložit. Pokud bude klientovi rozložení platby schváleno, peníze mu dorazí na účet obratem.