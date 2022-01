Crowdfunding nemovitostí, kdy se lidé skládají na investice do realit, získává na českém trhu na popularitě. Obecně jde o jeden z nejbezpečnějších způsobů investování, jenž je aktuálně podpořen také obavami ze vzrůstající inflace. Lidé totiž hledají aktiva, kterými se proti ní zajistí. Právě takový trend pozoruje platforma Roier propojující investory s bytovými družstvy.

Za Roierem stojí David Bystrzycki, který ve skupině PPF řídil český a slovenský Home Credit a v průběhu let stál také u zrodu prvních finančně-technologických projektů u nás jako Zonky. Z pozice investora navíc podporuje další startupy jako Mutumutu nebo Advanto, loni se pak naplno pustil do budování vlastního projektu.

Investiční platforma Roier pomáhá bytovým družstvům hledat financování, na druhé straně investorům nabízí zajištěné investice do nemovitostí formou participací na úvěrových smlouvách nebo přímého financování. Jako přednost Bystrzycki označuje, že financované nemovitosti mají své nájemníky a oproti financování developerských projektů taková investice snižuje riziko případné nerealizace výstavby. Zájem investorů si přitom pochvaluje.

„Ovlivnilo nás to, že se lidé snaží řešit inflaci a hledají bezpečnou a výnosnou protiinflační investici,“ říká zkušený manažer pro CzechCrunch a přidává aktuální čísla – celkem už přes Roier investovalo 190 investorů částku ve výši 145 milionů korun. Z toho přímé investice do úvěrů, kdy jeden klient investoval celý úvěr, tvořily 110 milionů. Ve formě participace, kdy do jednoho úvěru investuje několik investorů, bylo přerozdělených 35 milionů korun.

Jan Běhounek, David Bystrzycki a Ondřej Drábek, spoluzakladatelé Roieru Foto: Roier

Roier se od konkurenčních platforem na trhu odlišuje právě svým zaměřením na financování bytových družstev. Například Investown nabízí s podporou České spořitelny komunitní investování nájemních bytů, crowdfunding nových staveb pak zprostředkovává platforma Upvest s investicí od Komerční Banky.

„Model financování pro bytová družstva je teď převládající. Máme už další zkušenosti s jinými typy firem v oblasti nákupu bytu, jeho rekonstrukce a následného prodeje. Momentálně spolupracujeme s jednou firmou, která se na tento segment zaměřuje, a jednáme s další. Tento segment chceme výrazněji rozšířit,“ prozrazuje Bystrzycki.

Dalším velkým odlišením od konkurenčních platforem je v případě Roieru možnost investovat od minimální částky 100 tisíc korun. Během předvánočního období si vyzkoušel potenciální zájem o nižší investice u dvou portfolií s minimálním vkladem pět tisíc korun. Investorů s touto minimální částkou však byl také minimální počet – pokud už někdo investoval méně než sto tisíc korun, většinou i tak šlo o částky v desítkách tisíc.

Platformě se tak potvrdilo, že ji vyhledávají spíš sofistikovanější investoři, kteří chtějí investovat vyšší částky, díky čemuž dosáhnou i na vyšší rentu. Do budoucna však Roier nechává jedno „startovací“ portfolio od minimální částky pět tisíc korun, čímž chce potenciálním investorům umožnit vyzkoušet si fungování procesů.

„Necháme to otevřené, nicméně se budeme i nadále soustředit na větší tickety a sofistikovanější investory. Máme rádi investory, kteří s námi investují dlouhodobě a vyšší částky, nejdeme po co největším množství, ale spíš po fitu. Tedy že si sedneme s tím, co investor chce a potřebuje – a s tím, jaké investice nabízíme,“ říká Bystrzycki.

Nouzi Roier nemá ani o samotné investiční příležitosti, už teď má v plánu projekty v objemu 500 milionů korun pro letošní rok. Investoři mají na platformě investice bez poplatků, Roier má totiž zisk z provizí od úvěrovaných subjektů a podle svého zakladatele je projekt už nyní ziskový, dokáže si hradit provoz a investovat do svého rozvoje. Tržby generuje v řádu milionů korun.

Jsme jeden z těch startupů, který je od začátku v zisku. Takto jsme to plánovali a ukázalo se to jako životaschopné.

„Jsme jeden z těch startupů, který je od začátku v zisku. Takto jsme to s Honzou Běhounkem (druhým spoluzakladatelem – pozn. red.) plánovali a takto se to ukázalo jako životaschopné. Máme malý, ale velmi zkušený tým, sídlíme v super kancelářích na xPortu VŠE, jsme všichni motivovaní úspěchem platformy. Naštěstí si vyděláme i na rozvoj, což je důležité, a můžeme investovat do dalších nápadů a škálování, což máme v plánu pro tento rok,“ popisuje Bystrzycki.

Do budoucna však Roier pracuje s možností spojit se se strategickým investorem, který by doplnil zkušenosti a kontakty pro expanzi do zahraničí. A i když startup aktivně potenciální partnery hledá, aktuálním cílem je vybudovat portfolio financovaných zajištěných projektů ve výši jedné miliardy korun se stabilní bází investorů.

První krůčky v zahraničí však už platforma rozbíhá. Roier je zalistovaný na estonské platformě Tribefunding, která funguje jako tržiště evropských crowdfundingových příležitostí. Více se tak otevírá zahraničním investorům.

„Pro nás je důležité, že se dokážeme s někým venku domluvit, integrovat a zpracovávat euro. To je teď pro nás takové testovací prostředí pro další kroky v Evropské unii. S partnerem jsme zatím spokojení. Co se týká reálných investic, tak jsme zatím na začátku, do platformy jsme se integrovali před Vánoci,“ říká Bystrzycki.

„Hlavní je, že už jsme udělali první malý krok do Evropy. Už teď přemýšlíme při vývoji produktů o tom, jak budou fungovat s jinou měnou nebo jak budeme zajišťovat případná kurzová rizika. Cesta ven není o tom, že uděláme kopii našeho byznysu. Spíš se organicky posouvat v tom, co známe, a nabídnout venku investice tady v Česku, udělat partnerství s jinými platformami, navnímat zemi a pak to tam s nějakým strategickým investorem rozbalit naplno,“ dodává Bystrzycki.