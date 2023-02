Lidé se po pandemii vrátili k nošení čoček. Díky tomu loni rostl také e-shop Lentiamo

Pandemie koronaviru odezněla a lidé se již do velké míry vrátili zpátky do režimu, kdy chodí mezi další lidi. A tím pádem se také vrátili k nošení kontaktních čoček, hlásí české Lentiamo, jež je prodejcem v oblasti péče o oči. Právě útlum protikoronavirových opatření je jedním z faktorů, proč e-shop loni navzdory obecnému propadu trhu meziročně vyrostl o devět procent a podle předběžných výsledků prodal zboží za celkem 796 milionů korun.

Česká e-commerce se loni vůbec poprvé ve své historii propadla o dvanáct procent, Lentiamu ale podle jeho šéfa Jiřího Urbana výrazně pomohla diverzifikace trhů mimo domovinu. „Největší růst jsme měli v Itálii a ve Švýcarsku a pak samozřejmě v nově otevřených zemích. V Česku jsme se drželi zhruba na předloňských hodnotách,“ vysvětluje. V původním plánu přitom e-shop chtěl růst o více než deset procent.

Lentiamo začínalo jako e-shop s kontaktními čočkami v roce 2006, původně na trhu působilo pod názvem VašeČočky.cz, s postupným rozšiřováním portfolia produktů o další příslušenství, sluneční či dioptrické brýle změnilo i svůj název. Celkem firma prodává v sedmnácti evropských zemích, zákazníci loni udělali 586 tisíc objednávek online a jednotky tisíc v optikách.

Kamenné prodejny Lentiamo provozuje tři – v Praze, Brně a Bratislavě – a využívá je k takzvanému ROPO efektu (Research online, Purchase offline – tedy vyhledej online, nakup offline).

„Přibývá zákazníků, kteří si vybírají brýle online díky funkci virtuálního zrcadla, na pobočku si pak přijdou brýle už jen finálně vyzkoušet. Často si ale vybrané brýle nekoupí a v optikách si vyberou jiné,“ popisuje dosavadní zkušenosti Urban.

Letos se společnost nechystá otevírat nové trhy ani optiky, ale chce se soustředit na to, jak zvýšit výkon těch stávajících. „Budujeme nový sklad, do kterého se budeme na podzim stěhovat. Plocha by se měla zdvojnásobit a několikanásobně se zefektivní procesy práce,“ plánuje Urban s tím, že v tomto roce se firma chystá také rebrandovat své poslední dvě značky v Německu a Rakousku. Celkem chce letos vyrůst o patnáct procent.