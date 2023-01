Minus dvanáct procent a propad pod 200 miliard korun. Česká e-commerce poprvé v historii klesla

V prvním „covidovém“ roce 2020 tuzemské e-shopy dohromady dosáhly obratu jen těsně pod hranicí 200 miliard korun, o rok později to bylo 223 miliard. Loni se však růst e-commerce zastavil, a to vůbec poprvé ve své historii. Celkem za rok 2022 online obchodníci utržili 197 miliard korun, což je meziroční pokles o dvanáct procent. Vyplývá to z dat společnosti Heureka a Asociace pro elektronickou komerci (APEK).

„V APEK sledujeme vývoj e-commerce od roku 2001. Pro první meziroční propad české e-commerce bylo hned několik důvodů,“ komentuje výsledky internetových obchodů v roce 2022 výkonný ředitel asociace Jan Vetyška. Trh má totiž za sebou zcela výjimečné období covidové pandemie, které vystřídala energetická krize a vysoká inflace, kvůli nimž spotřebitelé začali více šetřit a ve svých nákupech především v první polovině roku byli velmi opatrní.

„Pro e-shopy tak nastalo nečekaně náročné období, které bude mít samozřejmě své vítěze i poražené,“ říká Vetyška s tím, že přes pokles celkových obratů se význam online nakupování nadále zvyšuje a Češi si dnes v internetových obchodech objednávají prakticky kompletní sortiment zboží od potravin po stavební materiál. „Věřím, že v roce 2023 dojde ke stabilizaci trhu a e-shopy opět prokážou svoji kvalitu a neustále rostoucí význam pro celý český maloobchod,“ dodává Vetyška.

Z dat tedy vyplývá, že zatímco v roce 2019 e-commerce meziročně rostla o 15 procent, v roce 2020 o závratných 26 procent a předloni o 14 procent, loni nastal propad o 12 procent. Z hlediska průběhu minulého roku zaznamenaly e-shopy v prvním kvartálu pokles o 25 procent, během druhého a třetího kvartálu se pak obrat e-commerce pohyboval jen jednotky procent pod úrovní předešlého roku. Citelné ochlazení přišlo až na podzim a provázelo i start vánočních nákupů.

Foto: Nguyen Lavin/CzechCrunch Tomáš Braverman, výkonný ředitel Heureka Group

„I když se ve srovnání s předchozím rokem vánoční sezóna povedla a lidé utratili téměř stejně jako předloni, poznamenalo čtvrtý kvartál citelné ochlazení útrat během října, kdy lidé s napětím očekávali nové zálohy na energie a výdaje prozatím odložili,“ vysvětluje Tomáš Braverman, ředitel Heureka Group.

Klesl počet e-shopů

Stejně jako objem prodejů, poprvé v historii podle Heureky a APEK v Česku loni klesl také počet e-shopů. Zatímco podle odhadů v roce 2019 v Česku působilo 46 600 e-shopů, v roce 2021 jejich počet stoupl na 50 985 a loni klesl na 50 100.

Podle vyjádření je pokles počátkem začínající konsolidace, která v plné míře nastoupí v prvním pololetí roku 2023. „Větší úbytek e-shopů čekáme hlavně v první polovině tohoto roku. Obchodníci nakupují zboží na novou sezónu a do cen už se tak s největší pravděpodobností promítnou zvýšené náklady na energie, přepravu a další,“ říká Braverman.

Tyto faktory dle šéfa Heureky mohou u některých e-shopů způsobit existenční problémy, což podpoří částečnou konsolidaci trhu. Spíše než o prodejní procesy s velkou valuací se ale bude jednat o slučování hráčů a přebírání zákazníků. Podle Bravermana je však e-commerce prostředí extrémně agilní a nezatížené vysokými fixními náklady, takže i tuto přicházející vlnu zvládne.

„Na to, jaký byl na lidi vyvíjen tlak, a vzhledem ke všem okolnostem roku 2021 nedopadl loňský rok nijak dramaticky negativně. Navíc jsou nákupní košíky e-shopů už nedílnou součástí drtivé většiny domácností, takže i když lidé koncem uplynulého roku začali o svých nákupech více přemýšlet a některé výdaje možná odložili, vše směřuje spíše k chytrému nakupování s rozmyslem a většímu srovnání nabídek než k úplnému zastavení výdajů,“ doplňuje Braverman.

E-shopy rozšiřují sortiment

Už uplynulé roky nastartovaly v segmentu e-commerce trend, který se stal pro rok 2022 tím nejvýznamnějším, a to rozšiřování sortimentu, který zákazníci v e-shopech kupují. „V průběhu celého roku se dostával na žebříčky nejprodávanějších kategorií sortiment, který by byl v předchozích letech online téměř těžko představitelný,“ popisuje změny v zákaznickém chování šéf české Heureky Honza Mayer.

Na jaře tak například vyskakoval o stovky procent zájem o zahradní skleníky, podpora Ukrajiny vyšvihla poptávku po elektrocentrálách (258 %) nebo zdravotnickém sortimentu. Vlivem energetické krize meziročně raketově vzrostl zájem o topenářský sortiment jako jsou kamna (117 %), sporáky na tuhá paliva (147 %) nebo olejové radiátory a podobně.

„Naopak především koncem roku mezi lidmi stagnoval zájem o v minulých letech oblíbenou bílou elektroniku typu robotické vysavače (-42 %) nebo sušičky prádla (-39 %), tedy obecně řečeno o věci, které bezprostředně nejsou potřeba nebo jejich koupě významně neušetří náklady,“ dodává Mayer. Skokany mezi kategoriemi se staly 3D tiskárny (+308 %) a elektrocentrály (+258 %), propadákem roky jsou testy na koronavirus (-63 %) nebo výčepní zařízení (-61 %).

Rozšiřování sortimentu se projevuje i v tom, jak se v průběhu posledních tří let mění podíl jednotlivých kategorií na celkových útratách. „Internet už zkrátka není jen o elektronice, ale naopak roste obliba jiných segmentů, které vstupují do online prostoru. Vzrůstá podíl nábytku, vybavení pro dům a zahradu nebo segment hobby. S tím, jak se tento sortiment rozšiřuje v nabídce e-shopů, roste chuť a ochota zákazníků tyto věci nakupovat online,“ říká Mayer. Například podíl elektroniky klesl z 21 procent v roce 2020 na aktuálních 19 procent, naopak třeba podíl hobby vzrostl ze 6,6 na aktuálních 8,3 procenta.