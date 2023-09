Lidé šetří a diskonty TEDi či Pepco rostou. Těží z toho nemovitostní fond, který cílí právě na ně

České rodiny už více než rok omezují svou spotřebu a jejich maloobchodní útraty setrvale klesají. To ale nahrává diskontním řetězcům typu Pepco, Action nebo TEDi, jejich tržby v takovém prostředí logicky rostou, a to tempem 20 a více procent. Profituje z toho také investiční skupina ZDR Investments, která ve střední a východní Evropě skupuje retailové parky, jež stojí na supermarketech jako Albert či Billa a právě na prodejcích levného zboží. Hodnota jejího portfolia už překročila 13 miliard korun a ve svých fondech letos cílí na výnosnost mezi sedmi až devíti procenty.

ZDR Investments začali na trhu působit v roce 2018 a původně se zaměřovali na menší projekty v Česku, patří k průkopníkům v investování do regionálních nákupních parků. S postupem času se ale společnost, která ve svých fondech nabízí investice jak bohatším klientům (v takzvaném fondu kvalifikovaných investorů), tak retailovým investorům, rozkročila i do zahraničí – a právě tam dlí její poslední a dosud největší úlovek. Na okraji chorvatské Rijeky koupila za více než miliardu korun rozlehlý obchodní areál Galerie Bakar.

Až bude dostavěná na konci roku 2024 i jeho druhá fáze, bude celkem čítat 41 tisíc metrů čtverečních prodejní plochy. „Je to už naše druhá akvizice v Chorvatsku a potvrzuje se nám, že tamní trh má velký potenciál. Zaměřujeme se ale na retailové parky, které slouží místním, ne na ty, které jsou závislé na turistech,“ popisuje strategii Roman Latuske, který má coby partner ZDR na starosti zahraniční expanzi jak do Chorvatska, tak do Rakouska a Německa.

Včetně komplexu v Rijece a parku v Pule je v portfoliu skupiny aktuálně 64 nemovitostí o 314 tisících metrů čtverečních prodejní plochy, zhruba dvě třetiny připadají na Česko a Slovensko. Roční inkaso z nájemného dosahuje bezmála 900 milionů korun.

„Ve fondu pro retailové, drobné klienty máme dnes 24 nemovitostí a výnosnost je za první pololetí 3,43 procenta,“ upřesňuje finanční ředitel ZDR David Čubr. Větší fond pro kvalifikované investory, který má 39 nemovitostí (poslední nemovitost je v novém fondu zaměřeném na průmyslové objekty), letos za první pololetí vynesl dokonce 4,14 procenta. Celková hodnota portfolia už překonala 13 miliard korun.

Za loňský rok pak skupina vykázala zhodnocení svých fondů o 7,53 a 9,49 procenta. A nebyla sama, kdo se pochlubil dobrými čísly, českým nemovitostním fondům se v posledních letech obecně daří. Podle dat odborného serveru Investiční web vykázaly retailové fondy a ty pro kvalifikované investory, tedy od milionového vkladu výš, za první pololetí 2023 průměrnou výnosnost 2,26 procenta, resp. 2,9 procenta. Za loňský rok to pak bylo až 8,5 procenta.

ZDR patří k těm konzervativnějším, protože poměrně sveřepě sází na jednopodlažní retailové parky, kde hrají velkou roli prodejci potravin a diskontní obchody. Tahle sázka se ovšem osvědčila právě v době vysoké inflace a ekonomického ochlazení, kdy levnější prodejny zažívají rekordní časy.

Foto: ZDR Investments Jedna z nemovitostí ZDR, budova Penny Marketu v Tachově

„Pepco nebo TEDi jsou nejrychleji rostoucí řetězce. Hlavní jsou ale potraviny, ty budou lidé kupovat vždy, i v krizi. Tato strategie se nám osvědčuje, věříme jí, potravináři tvoří téměř 40 procent našich nájemců. Zároveň platí, že každá nemovitost, kterou koupíme, musí okamžitě generovat peníze, sázíme na dlouhé nájemní smlouvy a všechny máme ošetřené inflačními doložkami,“ připomíná spoluzakladatel ZDR Radek Hladký.

Zakládajícími partnery ZDR jsou kromě Hladkého, který zároveň působí v advokátní kanceláři ZCH Legal, dále majitel developerské skupiny Traxial Group Zdeněk Prázdný a dlouholetý mediální manažer Roman Latuske. Skupina má aktuálně 10 tisíc investorů, přičemž čtvrtina jsou ti kvalifikovaní, zbytek tvoří retail.

V době vysokých úrokových sazeb, kdy i banky nabízí standardní produkty typu spořicích nebo termínovaných účtů s úroky přesahujícími pět procent, je ale získávání nových klientů složitější. Roman Latuske o tom v rozhovoru pro CzechCrunch hovořil už dřív, nyní se ale situace prý začíná mírně obracet.

„Naštěstí jsme měli a máme pořád vyšší příliv hotovosti než odliv. Nyní se ale navíc ukazuje, že lidé si začínají uvědomovat, že je čas znovu přesměrovávat prostředky z běžných peněžních účtů na investice. Cítíme, že zájem pomalu opět narůstá,“ říká nyní Latuske a potvrzuje tak mírný optimismus, který z investičních kruhů v posledních týdnech zaznívá.