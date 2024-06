Lidé si chtějí hrát, hlásí majitelé Máje. Na zkušební provoz v zábavním domě za 5 miliard se stály fronty

Uložit 0

Britská společnost Tesco ho kdysi navrhla zbourat, se svým nápadem ale nepochodila a obchodní dům Máj místo toho dostal památkovou ochranu. Před pěti lety ho pak získala firma Amadeus Real Estate, za kterou stojí Martin a Václav Klán mladší. Ta ho poslední dva roky intenzivně rekonstruovala a už za pár dní ho znovu otevře veřejnosti. K obchodům se ale přidá zábava všeho druhu, kterou prý jen tak někde nenajdete. „V každém člověku je dítě, když vidíte, jak si tady dospělí hrají, zjistíte, že to tak skutečně je,“ říkají Klánovi v rozhovoru.

Amadeus Real Estate tu nejprve chtěla kanceláře. Pak se ale vše změnilo a z ikony sedmdesátých let se začalo budovat nové pražské zábavní centrum. „Byla by strašná škoda do Máje pouštět jenom ty samé lidi každý den,“ říká Martin Klán, který nakonec objel se svým bratrem skoro celou Evropu a část Asie, aby dali dohromady projekt, který podle nich není nikde jinde na světě.

Ten se veřejnosti otevře už 24. června a na devíti patrech nabídne šest konceptů různého charakteru, chybět nebudou drobné obchody ani zmíněné Tesco. Fanoušky fastfoodů potěší třetí česká prodejna Popeyes a brzy i vůbec první česká pobočka Five Guys. Chybět nebude ale ani taneční parket, bar, vyhlídka a dvě patra her. Co všechno změna, kterou Máj prošel, obnáší, popisují bratři Klánovi v rozhovoru pro CzechCrunch.

Co bylo první – Máj, nebo koncept, který jste do něj přinesli?

Martin Klán: První byl Máj. Nápad ohledně konceptu přišel až po delší době. Původně jsme tady chtěli vytvořit kanceláře a v nižších patrech obchodní dům, tedy podobný projekt jako vedle v Quadriu. Až po dvou nebo třech letech jsme zjistili, že chceme jít jiným směrem, a vytvořili jsme myšlenku zábavního konceptu. Už to není obchodní dům, ale dům zábavy a zážitku.

Kanceláře by nedávaly smysl?

Martin Klán: Kanceláře smysl dávaly, ale po hlubším zamyšlení jsme si říkali, že by byla strašná škoda do Máje pouštět jenom ty samé lidi každý den. Takhle nemovitost otevíráme úplně pro všechny. Byla by strašná škoda, kdyby v Máji sídlily jen kanceláře.

Když jsem sem přišla, první, co mě napadlo bylo, že to je americký styl. Inspirovali jste se právě tam?

Václav Klán mladší: Je to trochu americký styl, my jsme ale Ameriku za účelem inspirace nenavštívili. Vlastně ani nic takového, jako je vzor, nemáme. Je pravda, že třetí a čtvrté patro hodně americký styl připomíná, ale jinak jsme to tvořili víceméně sami. Procestovali jsme celou Evropu a část Asie, ale nikde jsme neviděli nic stejného nebo podobného.

Co jste poptávali v Asii?

Martin Klán: Utvrdili jsme se tam hlavně v tom, že se chtějí lidé bavit. Máme pocit, že se čím dál méně pracuje, zatímco orientace na zážitky a zábavu roste. Je to tedy budoucnost. Byli jsme třeba na spoustě vyhlídkových teras, v Asii je hodně výškových budov, které mají nahoře restaurace s vyhlídkou, takže jsme koukali hlavně na provoz, jak to funguje a tak.

Vyhlídka bude zpoplatněná?

Václav Klán mladší: Bude, je to další atrakce, další zážitek. Tak jako se platí na vyhlídce na Petřínské rozhledně a na dalších, bude se platit i tady.

Kolik tady bude her?

Václav Klán mladší: Her bude dvě stě. Postupně je doplňujeme. Každý si tady najde to svoje. A přesně to jsme chtěli, aby tu měl každý to, co má rád, a aby všechno bylo na jednom místě.

Jakou hru tu máte nejraději vy osobně?

Václav Klán mladší: Nejzajímavější je za mě závodní simulátor formule 1, to je moje srdcovka. Hodně arkádovek jsme vyzkoušeli v Evropě, tady jsme na to zatím neměli moc času, těším se, až otevřeme. Po zavíračce si to pak všechno projdeme a užijeme.

Martin Klán: Já mám nejraději basketbalové koše, což je strašně jednoduchá hra, kde házíte jen na koše a soupeříte s ostatními. Vedle je házení sekerou na terč, to mám taky moc rád, obecně mě baví, že můžete proti někomu soutěžit.

Kdo je cílovka?

Martin Klán: Je tu dětský svět, muzeum Marvelu, což je zážitková prodejna, muzeum historie, vyhlídková restaurace a samostatná vyhlídka na střeše. Dole je pak obchodní dům. Cílovka jsou tedy úplně všichni.

Čím jste sem nalákali americké fastfoody jako Popeyes a Five Guys, který tady má mít dokonce první pobočku v Česku?

Martin Klán: Asi na koncept, na výjimečnost, protože to opravdu výjimečné je. Nemá to ve světě obdoby. Nájemcům, jako je Popeyes nebo Five Guys, se to strašně líbilo, stejně jako místo. Dohromady to funguje neuvěřitelně silně a nájemci tu prostě chtějí být.

Václav Klán mladší: Jiné takové projekty se navíc v Praze otevírat nebudou, kapacita v Praze 1 je omezená.

Když už jsme u toho, kdy přesně Five Guys otevřou?

Martin Klán: Během podzimu, zhruba v říjnu.

Co bude podle vás pro lidi největší tahák?

Martin Klán: Právě různorodost, která je navíc soustředěná v centru města a na jednom místě. Je to takový district point. Pro někoho je srdcovka výhled na Prahu, střešní bar, dobré šampaňské. Pro někoho hry, pro školy to budou edukativní muzea. A pak je to i impulzivní nakupování, to znamená drogerie, lékárna, kafe a tak.

Míříte spíš na českou, nebo zahraniční klientelu?

Václav Klán mladší: Na obojí. Máme dětský svět, to je určitě česká klientela. Výstavu budou navštěvovat školy. Určitě nemíříme jen na turisty.

Takže když si někdo přijde zahrát, bude to za normální cenu?

Václav Klán mladší: Nahrajete si hrací kartu, na kolik budete chtít, od padesátikoruny po neomezenou částku. Jedna hra stojí v průměru šedesát korun. Pak jsou tady například simulátory, které budou dražší. Třeba formule, o které jsem mluvil, má přetížení reálného závodního auta, trénují na tom reální jezdci F1, to už bude samozřejmě cenově dražší.

Spolupracovali jste s Davidem Černým, podíleli se na interiéru ještě nějací další umělci?

Václav Klán mladší: Je to hodně o našich myšlenkách, které pak různí umělci ztvárnili do reálné podoby.

V každém člověku je dítě. Když tady vidíte dospělé lidi, jak hrají, tak zjistíte, že to tak skutečně je.

Kolik byla celková investice?

Martin Klán: Když to vezmete všechno dohromady je to asi pět miliard.

Stoupal rozpočet spolu s novými nápady?

Martin Klán: Rozhodně, ale věříme, že to bude stát za to. Měli jsme tři testovací dny, na které byly fronty. Lidé si rezervovali třeba tu formuli, chtěli si zahrát a všichni říkali, že chtěli přijít dřív, aby pak nemuseli stát ohromnou frontu, co tady bude.

Jakou má Máj návratnost?

Václav Klán mladší: Máme to samozřejmě spočítané, ale uvidíme, jaká bude realita. Věříme, že to bude velmi atraktivní koncept, byť chvíli potrvá, než si ho lidi najdou. Otevíráme na prázdniny, takže máme trochu čas si oťukat provoz, pak začnou silné měsíce září až prosinec, kdy budou různé firemní akce a podobně.

To znamená, že si tady budou moci firmy pronajmout nějaký prostor, který se uzavře?

Martin Klán: Počítáme s tím, byť nechceme celý prostor úplně uzavírat. Někdy se to asi stane, ale jen párkrát do roka. Nechceme tím odradit lidi, co sem budou chtít přijít prostě jen tak. Bude ale možné si pronajmout stůl, rozdat hrací karty a pak se může firemní parta rozprchnout. Někdo může na simulátory, někdo půjde zpívat a někdo na bar. Ještě před otevíračkou máme velké poptávky právě na něco takového.

Řekněte mi ještě jednu věc. Když se tady člověk rozhlídne okolo, má dojem, že si tím tak trochu plníte dětské sny. Bylo to tak?

Václav Klán mladší: Asi trochu ano. V každém člověku je dítě. Když tady vidíte dospělé lidi, jak hrají, tak zjistíte, že to tak skutečně je. Tomu konceptu věříme, protože i když sem přijdou lidé, o kterých si myslíme, že to není jejich gusto, tak si zahrají a najednou se jim rozzáří oči.