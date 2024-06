Podívejte se do Máje. Je to Amerika říznutá Asií, se simulátorem na formuli a burgerem pro šest lidí

Uložit 0

Je to devět pater, ve kterých je šest konceptů různého charakteru. Máj, kdysi obchodní dům, se změnil na dům zábavy. Společnost Amadeus, respektive Martin a Václav Klán mladší, sem původně chtěli umístit kanceláře, nakonec se ale rozhodli právě pro zábavu ve všech jejích podobách.

Rekonstrukce památkově chráněného domu a jeho vnitřní náplně vyšly asi na pět miliard korun. Máj se znovu otevře lidem v pondělí 24. června. Co tu najdou? Některé věci se nemění, a tak v prvním podzemním patře, stejně jako před zavřením, zůstává potravinový řetězec Tesco. Jen k němu nově povedou eskalátory.

Na to navážou různé obchody, to znamená lékárna, drogerie, ale například také kavárny. V přízemí pak člověka bude lákat dovnitř jídlo. Ze Spálené ulice je už nyní vidět ve výloze prodejna Popeyes. Jde o třetí pobočku v republice – první je na Václavském náměstí, druhá na cestě do Kladna. Kuřecí fast food bude mít v Máji dvoupatrový koncept, přičemž v druhém patře bude víc prostoru k sezení.

Právě tady se nachází ráj rychlého občerstvení. Nad tím vším bdí obrovský křišťálový lustr a kolem spousta menších, lavice jsou ze dřeva a židle dodávala ikonická značka Ton. Kromě Popeyes bude patrně největším lákadlem vůbec první pobočka Five Guys v Česku, která se ale otevře až na podzim. Na výběr má být také jídlo z různých koutů světa.

Druhé patro bude proměnné. Zatímco ve dne se tu budou nacházet jídelní stoly, večer je nahradí taneční parket. Je tu tak i místo pro DJ. Třetí a čtvrté patro je věnováno zábavě v tom nejčistším slova smyslu. Jsou tu kulečníkové stoly, šipky, Pac-Man, ale i pouťové chňapací automaty na plyšáky. Arkádových her je tu nepočítaně, nadšenci ocení různé simulátory, třeba ten na formuli, na kterém si zkouší jízdu i skuteční závodníci. Dohromady tu mají být k dispozici až dvě stovky her.

Hraní ale umí unavit, a tak to všechno doplní pití a opět jídlo. Je tu středový bar, pak jeden postranní a také výdejní okénko schované restaurace, které velí šéfkuchař Karel Caldr. V nabídce bude třeba burger pro šest lidí. Obě patra – třetí a čtvrté – jsou propojena samostatným schodištěm uprostřed, nahoře je koncept podobný.

Páté patro je věnováno těm nejmenším, a to v dětském světě Lvíčkov. Děti tu budou mít k dispozici nejrůznější hry. Nejen uvnitř, tento svět zasahuje i ven, na terasu. Šesté patro zatím zůstane návštěvníkům uzavřeno, a to až do podzimu, kdy se tu otevře muzeum věnované české historii. Cesta napříč časem začne v dobách Karla IV., přes různé dějinné události se pak přenese až k sametové revoluci.

Zastávka bude i u československých letců, což je návaznost na letadla umně zabudovaná v mozaice před Májem na chodníku, ale také ve spitfirech s motýlími křídly Davida Černého na fasádě samotného Máje. Šesté patro bude tak určené i pro školy. Krystalické zábavě poslouží také sedmé patro, kde je umístěná zážitková prodejna Marvelu se superhrdinskými motivy.

A dostáváme se nahoru. V osmém patře bude na zákazníky čekat bar, který se interiérem přiblíží patru druhému. To znamená, že i tady člověk narazí na křišťálové lustry. Podnik, kde se bude podávat spíš drobnější strava jako třeba tapas, má i venkovní posezení s vyhlídkou na celou Prahu.

Ta je ale ještě lepší na samotné střeše. Odtud je Praha jako na dlani, a to ve 360stupňovém rozhledu. Netradiční podívaná se nabízí na Pražský hrad, chrám svatého Mikuláše na Staroměstském náměstí či Petřínskou rozhlednu. Zdejší vyhlídka bude za poplatek, podobně jako na některých rozhlednách.