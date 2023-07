Lidi se pídí po informacích ve své DNA, ukazují výsledky slovenského startupu. Po pauze jedeme, říká

Byl to trochu oříšek: jak přesvědčit zákazníky, že jakmile si jednou nechají přečíst svoji DNA, aby zjistili třeba predispozice k nemocem, měli by se vrátit a koupit si ještě něco dalšího? Firma DNA ERA od svého vzniku rostla rychlým tempem. V roce 2020 utržila milion korun. O rok později už 17. A pak loni růst ustal, když zaznamenala opět 17. „Je to produkt do dobrých časů. A my jsme neměli vyřešené škálování. Teď už jsme výrazně nad minulým rokem. Tržby bychom měli ukončit někde na úrovni kolem milionu eur,“ říká Michaela Šišková, která za startupem stojí. To by bylo asi 24 milionů korun a tedy růst o 40 procent.

Vystudovaná genetička založila DNA ERA před třemi lety se svým manželem Jakubem, když ji inspiroval nárůst zájmu o domácí testy lidského genomu ve Spojených státech. V Česku nabídla službu, která lidem napoví, jaké tendence má podle genomu jejich organismus. Tedy jestli mají sklon k intolerancím, konkrétním nemocem či reakcím na léčiva. Nebo třeba jaké mají sportovní predispozice.

I to posledně jmenované mimochodem dokáže poskytnout takovou informaci, podle které lidé změní své návyky. Konkrétně Šišková nově chodí běhat. „Vyšlo mi, že mám shodu 92 procent s Matejem Tóthem, mistrem světa a olympijským vítězem v chůzi. Člověk si řekne, proč bych i já nemohla dělat nějaký sport aktivněji,“ usmívá se. Přitom dodává, že ve skutečnosti ji běh nijak zvlášť nebavil. „Ale toto je velmi motivační,“ říká.

DNA ERA se během posledního roku značně rozrostla. Postupně přidala další možnosti toho, co lze z genomu zákazníků vyčíst: sklony k onemocněním a aspektům týkajícím se vzhledu a zdraví, jako je tvorba vrásek, křečových žil či tendence k vypadávání vlasů. Nebo k depresím, migrénám či rozvoji epilepsie nebo závislosti na alkoholu.

Řešila, jak zákazníky oslovovat opakovaně. Problém totiž byl, že jakmile si lidé jednou koupili analýzu své DNA, neměli už důvod se vracet. Proto jim firma občas navrhuje nové možnosti, co může ze vzorků, které už od nich má, ještě vyčíst: efektivnost spánku, jak se v noci hýbeme, predispozice ke kognitivním znalostem nebo třeba aktuálně velmi oblíbené sklony spojené s mentálním zdravím.

Foto: DNA ERA Informace z vlastního genomu dokážou být velmi motivační, říká Michaela Šišková z DNA ERA

„Dnes máme přes deset tisíc aktivních zákazníků. Analyzujeme obrovské množství dat, vyhodnocujeme však jen část z nich. Ale pak máme možnost přidávat nové a nové predispozice. A zákazníkům v jejich účtu, který jim zřizujeme, každý měsíc posíláme novou informaci o nich – ale taky možnost si něco přikoupit,“ popisuje Šišková.

Firma během svého působení zmiňovala, že se drží v zisku. Vykazovala ho v hodnotách několika tisíc eur. Zatím se nicméně nedostala na takzvaný break-even, který ukazuje, že tržbami pokrývá své náklady.

Polsko? Ještě nevíme, jestli to bylo dobré rozhodnutí

Loňský rok se čísla proti předchozím zvyklostem propadala, Šišková to vysvětluje tím, že lidé měli jiné starosti: obchod ovlivnila válka, inflace i úspory domácností. Firma proto přišla se základním a levnějším balíčkem, který klientům ukáže menší množství jejich predispozic. A ty další si můžou přikoupit, když chtějí. „Vidíme, že různé snahy přiblížit se zákazníkovi přinášejí ovoce. V prvním kvartále letoška nám tržby rostly meziročně o víc než 60 procent,“ vypočítává.

Na Slovensku spolupracuje s pojišťovnami i platformou, jejímž prostřednictvím je možné objednat se na terapii. U východních sousedů, ale i v Česku, má pak rozjetou kooperaci s firmou MultiSport.

Vedle toho DNA ERA získala celou částku, o kterou žádala investory na platformě Crowdberry – celkem 24,6 milionu korun. Už dřív část z ní obdržela ve formě první tranše, teď má vše. Peníze nasměrovala jak na širší nabídku produktů, tak na expanzi do Polska.

Což byl poněkud risk, přiznává ředitelka. V době, kdy se startup s růstem tržeb naprosto zastavil, firma najala ředitelku pro tamní trh a tým rozšířila celkově na 13 lidí a další na částečný úvazek. Jazykově kompletně lokalizovala svůj produkt a začala spolupracovat mimo jiné s tamními influencery.

„Ještě nevíme, jestli to bylo dobré rozhodnutí. Ale Slovensko a Česko nestačí, potřebujeme obsadit další místa. Trh DNA testů a celá oblast, ve které se pohybujeme, vzniká právě teď. Stálo to hodně, ale vidíme, že některé naše kroky se vrací,“ říká Šišková.

Co se týče konkrétních produktů, největší zájem se teď ukazuje o balíček, který nastiňuje klientům jejich predispozice související s mentálním zdravím: sklony k depresím, úzkostem, bipolárním poruchám, ADHD, ale i k neurodegenerativním nemocem, jako je Alzheimer nebo Parkinson. „Stovky zákazníků si test kupují,“ přibližuje Šišková. A službu plánuje rozšířit třeba i o možnost spojit se s psychologem.