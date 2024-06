Livesport je v Indii a měsíčně má běžně přes 100 milionů uživatelů. Zisk mu loni klesl pod miliardu

Uložit 0

Jeden z nejúspěšnějších porevolučních podnikatelů Česka pokračuje v ustupování do pozadí a finalizuje transformaci svého miliardového hájemství. Martin Hájek, spoluzakladatel a majoritní vlastník digitální skupiny Livesport, už více než rok není jejím CEO a zmizel i z některých dalších statutárních postů. Firma, která více než stovce milionů uživatelů po celém světě dodává sportovní výsledky a zpravodajství, loni opět předváděla velmi povzbudivé výkony.

Zatímco za rok 2022 reportoval Livesport zisk ve výši 1,04 miliardy korun při obratu 2,6 miliardy, letos svítí v obou kolonkách vyšší číslo: u profitu 2,22 miliardy a u tržeb a vyplacených dividend 2,63 miliardy. Do těchto čísel je ale potřeba se trochu víc zahloubat.

Klasické tržby (primárně příjem od reklamních inzerentů) se meziročně zvedly výrazně o 17 procent, což představuje nárůst o 322 milionů na 2,2 miliardy. Vyplacené dividendy z dceřiných firem ale spadly na polovinu, která taktéž převyšuje 300 milionů. Takže v součtu je Livesport na svém, byznysově se mu nicméně dařilo, neboť od zákazníků vyinkasoval víc.

V případě zisku je impozantní cifra 2,22 miliardy korun do určité míry optickým klamem, což firma sama v závěrečné zprávě přiznává: „Čistý zisk v roce 2023 byl výrazně ovlivněn prodejem dvou dceřiných společností v rámci restrukturalizace skupiny Livesport. Čistý zisk z těchto transakcí činil 1,34 miliardy korun.“

O prodej čeho šlo? Oddělily se jednak společnost Aspira Business Centre, která spravuje administrativní sídlo Livesportu v pražských Nových Butovicích, jednak investiční vehikl Livesport Invest, který drží mimo jiné podíl v oblíbené přepravní firmě Liftago. Nikde ve výkazu už není zmíněná ani společnost Pragosport, která drží některá přenosová práva na zápasy českého fotbalu.

„Šlo o prodeje v rámci restrukturalizace skupiny Livesport. Liftago a Pragosport byly ve struktuře firem pod společností Livesport Invest, takže s prodejem LS Invest už nejsou součástí struktur pod Livesport s.r.o.,“ vysvětluje zákruty finančního reportingu mluvčí Livesportu Petr Vavrik. Jinými slovy – byly to přesuny jen v rámci přeskupování celého holdingu, nikoli klasické odprodeje. Pokud od 2,22 miliardy odečteme 1,34 miliardy korun, dostane se čistý zisk pod úroveň 900 milionů korun.

To je samozřejmě i s ohledem na tržby senzační číslo, představuje ale meziroční pokles, protože předloni se Livesport (ve světě je služba známá jako Flashscore) pochlubil více než miliardou korun. Na vině jsou mimo jiné nižší příjmy od dceřiných firem či výrazně vyšší personální náklady (o 200 milionů korun). A zároveň už tak dramaticky nestoupá počet aktivních uživatelů, který se stabilizoval nad 100 miliony lidí.

„100 a víc milionů uvádíme jako běžnou měsíční návštěvnost, která samozřejmě lehce kolísá v souvislosti se sportovním děním. Loni jsme měli průměrnou návštěvnost 100,45 milionu uživatelů. Návštěvnost nám obecně určitě rostla – při pohledu na jednotlivé měsíce vidím, že v deseti z dvanácti z nich jsme v roce 2023 měli vyšší návštěvnost než v roce 2022,“ připomíná Petr Vavrik.

Celá skupina prochází rozsáhlou transformací a úpravou své struktury. Součástí tohoto procesu bylo, že Martin Hájek, který Livesport založil a drží v něm 90 procent, se stáhl z pozice CEO, do které nastoupil Pavel Krbec, manažer se zkušenostmi z nejvyšších pater PPF.

Hájek nadále figuruje v představenstvu, respektive v dozorčí radě mateřské skupiny Livesport Group a její klíčové entity Livesport s.r.o., ve statutárních orgánech řady spřízněných firem jej ale v poslední době zastoupila jeho dlouholetá spolupracovnice a prokuristka Petra Maireová.

Ostatně o tom, že se snaží postupně stáhnout ještě víc z veřejného prostoru a víc času věnovat jednak rodině, jednak strategickým byznysovým krokům hovořil Martin Hájek i během přípravy ojedinělého interview, které loni poskytl CzechCrunchi. V něm pak popisoval, že byznysovým plánem pro Livesport je akcelerovat snahu o dobývání světa sportovních dat a informací.

To pokračovalo i v průběhu loňského roku, kdy skupina koupila například australský fotbalový online magazín Tribal Football, spustila fotbalový portál FlashFootball a také vstoupila na několik velkých a potenciálně extrémně zajímavých trhů: do Indie, Thajska, na Filipíny či do Ghany. Mimochodem právě z asijských trhů má zkušenosti CEO Krbec, který tam působil v dresu Home Creditu.

„Díky tomu je Flashscore dostupný v pěti indických jazycích – hindštině, bengálštině, telugštině, kannadštině a tamilštině – a také v thajské a ghanské angličtině,“ píše společnost ve výroční zprávě.