Zrychlujeme dobývání světa sportovních informací, líčí Martin Hájek změny v Livesportu

Firem, které vznikly v Česku, ale mají globální dosah a nejsou finančně na nikom závislé, je jen pár. Možná dva páry. Jednou z nich je Livesport, jednička v rychlém poskytování sportovních výsledků a čím dál víc i sportovního zpravodajství, ve světě známější pod značkou Flashscore. Její většinový majitel a zakladatel Martin Hájek rozhovory téměř neposkytuje, pro CzechCrunch ale udělal výjimku. V interview mimo jiné vysvětluje, proč se letos stáhl z denního řízení své multimiliardové společnosti: „Ve své funkci jsem už dlouho přesluhoval.“

Po celém světě má Livesport, respektive Flashscore přes 100 milionů aktivních uživatelů. Prostřednictvím aplikace jim na jejich mobilech či tabletech blikají notifikace o tom, co se děje při utkání nebo na závodu, který je zajímá. Služba je díky rozsáhlé síti spolupracovníků a zapojení nejmodernějších technologií tak rychlá, že ti, kdo například fotbalové utkání sledují v internetové televizi, vědí dopředu, kdy padne gól nebo kdo dostane žlutou kartu.

Martin Hájek firmu, v níž drží momentálně 90 procent, buduje se svým obchodním partnerem Jiřím Marešem od roku 2006. Celou dobu ji takzvaně bootstrapují, takže ji financují sami bez zapojení externího kapitálu. Ne že by o ně nebyl zájem, to spíš naopak, ale Livesport od začátku vydělával peníze, takže Hájek s Marešem investory nikdy moc nepotřebovali. A to se nemění ani dnes: „Není to na pořadu dne ani příštích let. Máme spoustu plánů, a tomu odpovídá naše aktivita na trhu globálních sportovních médií. Potřebujeme se víc otevírat know-how ze zahraničí, ale spíš si ho budeme kupovat, než se kvůli němu vzdávat ekvity.“

Výsledky Livesportu mu dávají za pravdu, skupina loni utržila 2,64 miliardy korun a v čistém vydělala miliardu (rok předtím byl zisk dokonce ještě větší). Časopis Forbes pak Hájka, který je hodně aktivní i na poli filantropie, řadí mezi třicítku nejbohatších lidí Česka se jměním přesahujícím 15 miliard korun.

Z Livesportu, který vznikl na rychlém zasílání výsledků, se ale postupně stává cosi jako sportovně-informační powerhouse. Patří mu společnost Pragosport, která drží práva na televizní sportovní přenosy, a dlouhodobě ho láká svět zpravodajství. V rámci projektu Flashscore News má 14 redakcí různě po světě a velkou vzpruhou pro něj byl nástup umělé inteligence v posledních letech. „Kvalita strojového překladu šla výrazně nahoru,“ říká třiačtyřicetiletý Hájek a hovoří v souvislosti s mediálními ambicemi svého domu o robožurnalismu.

Právě promýšlení strategie pro Livesport a všechno, co pod jeho čím dál košatější korunu spadá, je od ledna jeho hlavní náplní. Po více než 16 letech v čele firmy totiž opustil pozici generálního ředitele, kterou po něm převzal Pavel Krbec, bývalý šéf pojišťovacího serveru Rixo. Co ho ke změně vedlo, je další z témat, jemuž se věnujeme v exkluzivním rozhovoru pro CzechCrunch, který vznikl primárně prostřednictvím e-mailu. Řeč ale přišla i na strategii skupiny, mediální plány, jeho vizi pro charitativní projekty, jako je Donio, a v závěru i na elektrická auta.

Od ledna jste se přesunul z pozice CEO do představenstva a už Livesport neřídíte na denní bázi. Nyní, po více než půl roce, už se můžete trochu ohlédnout a zhodnotit, jak velká změna to byla? Nastalo to, co jste očekával?

Vlastně jsem si odchod po skoro sedmnácti letech neuměl představit, protože jsem to chtěl udělat dobře, a přitom jsem s následnictvím neměl žádnou zkušenost. Třeba Apple kdysi chyboval předáním moci Johnu Sculleymu nebo Microsoft Stevu Ballmerovi, špatné obsazení pozice ředitele může být pro budoucnost firmy fatální. S těmito giganty se nemůžeme srovnávat, jejich selhání ale nasvěcuje náročnost úkolu. Nakonec jsem se do toho pustil a změna zatím plní moje očekávání.

A jaká očekávání to byla? Co vás k odstoupení z pozice vedlo?

Ve své funkci jsem už dlouho přesluhoval, pro každou firmu je zdravé občas obměnit nejvyšší vedení, zvlášť když se posouvá mezi vývojovými stupni, které si žádají relevantní zkušenosti. Rozhodující bylo, když mou pocitovou nespokojenost doplnila i stagnující čísla návštěvnosti a hospodaření, ze kterých jsem vyvodil osobní zodpovědnost. Rozhodl jsem se roli majitele a ředitele důsledně oddělit, aby se na výkon každé z nich mohl soustředit někdo, kdo je na ni optimálně připravený.

Foto: Livesport Martin Hájek, většinový majitel Livesportu

Jak teď ve firmě vlastně fungujete?

Uvolnil jsem si ruce na budování skupiny. Máme spoustu plánů v oblasti oborových akvizic, takže jim připravujeme strukturu a personální podporu. Hodně času ale věnuji pochopitelně i Livesportu, definici a kontrole naplňování akcionářského zadání.

Co bylo největší překvapení toho nového režimu, když jste přestal být CEO?

Nejpřekvapivější je, že mi vedení firmy nechybí. Zaprvé s firmou nadále sdílím své silné stránky, a přitom neblokuji manažerskou pozici, ve které se může realizovat někdo vhodnější. A hlavně mám novou misi, rozvíjím dosud upozaděné firmy, kterých máme ve skupině přes deset. Nový CEO Pavel Krbec si náš hlavní asset Livesport rutinérsky převzal, čímž mi stáhnutí se do mateřské společnosti hodně usnadnil.

Popište přece jenom trochu víc motivace, proč jste se k tomuto kroku rozhodl a jak dlouho jste jej plánoval?

Po získání pozice jedničky mezi globálními výsledkovými servisy uprostřed minulé dekády jsme trochu ztratili hlad a dynamiku, začali jsme být na trhu reaktivní. Jako jednička ztrácíte ochotu riskovat a vlastně je i těžké vysvětlit všem stakeholderům, proč byste měli. Ke změně jsem myslím dozrál někdy na jaře 2020, kdy jsme byli už řadu měsíců bez rekordu návštěvnosti a na mírný růst tržeb jsme vynakládali neúměrně víc energie a prostředků.

Během šokové terapie v podobě covidového období jsem si nastavil deadline, že rok 2023 už chci začít spoluprací se svým nástupcem, který firmě dodá novou energii. Tohle rozhodnutí mě donutilo ke skutečnému hledání nástupce, do té doby jsem se omezoval na konstatování, že žádného neznám.

Musel jste firmu na první změnu vedení v její historii nějak připravovat?

Jednoznačně, museli jsme s mou pravou rukou Patrikem Dzurendou provést úklid, aby nám nový šéf jednou odpověděl na pozdrav. Zavřeli jsme několik projektů, které bychom nebyli schopni obhájit, natož úspěšně předat. Ukončili jsme tak třeba streamování sportovních televizních kanálů, protože by se muselo dlouhodobě dotovat a sekundární efekty nebyly vyčíslitelné. To by byl svého druhu kostlivec ve skříni.

Na své pozici jsem nepřesluhoval jako jediný, takže jsem pár nejbližším spolupracovníkům našel uplatnění jinde ve skupině, aby se Livesport víc otevřel jako místo exekutivních příležitostí. Nemůžete chtít do firmy dostat top talent, a přitom s partou prvních zaměstnanců dvacet let zabírat klíčové pozice a tvářit se, že vás odvezou až nohama napřed.

Jestliže smyslem bylo napnout vaši pozornost ke strategii skupiny a investicím, jaká je tedy bezprostřední vize Livesportu?

Pokračujeme ve vizi zpřístupňování sportovních informací pro kohokoliv a kdekoliv. Znamená to další škálování instantního sportovního zpravodajství do nových teritorií, zejména na rozvojové trhy, kde ještě růst není tak nákladný. Musíme pokračovat v investicích do produktu a obsahu, přece jen základní sportovní dotazy zodpoví díky svým snippetům Google a svou konkurenčnost vůči nám neustále posiluje. Musíme zkrátka poskytovat stále víc přidané hodnoty.

Pokud jde o skupinu Livesport Group, chceme investovat do budování sportovních digitálních médií, která s naším hlavním výsledkovým produktem Flashscore budou tvořit synergie a naplňovat naši dlouhodobou vizi. Hodláme obsazovat malé tržní niky, které v globálním měřítku mají zajímavý výtlak. Zajímá nás třeba segment sportovních statistik, který je zatím hodně roztříštěný, a myslím, že čeká právě na nás. Ve světě sportu na internetu jsme zdaleka neřekli poslední slovo, chceme neustále prohlubovat naši globální stopu. S trochou nadsázky jsme jako skupina teprve na začátku.

Od loňska provozujete původní sportovní zpravodajství, přikoupili jste mimo jiné server eFotbal.cz, přibudou nějaké mediální investice i v zahraničí?

Jednu akvizici globálního zpravodajského serveru máme před dokončením a díváme se dál. Náš nosný produkt vloni získal zpravodajskou kompetenci, která nám umožňuje růst do dalších obsahových vertikál, ale chceme na to jít udržitelným způsobem. Do zpravodajství jsme vstoupili až ve chvíli, kdy jsme našli možné synergie mezi množstvím redakcí, které potřebujeme ke zpravodajskému pokrytí našich top trhů. Technologický průlom nastal před dvěma lety se skokovým růstem úrovně strojových překladů, které se velmi rychle zdokonalují. S vizí, že překlad do jakéhokoli jazyka bude brzy možné realizovat okamžitě a bezchybně na jedno kliknutí, jsme vloni začali budovat vlastní zpravodajství ve 14 regionech.

Takže nástup umělé inteligence je pro vás usnadňovač expanze?

AI nástroje nám pomáhají v tvorbě obsahu, které říkáme robožurnalismus. Pro méně významné soutěže už s pomocí generativní AI vytváříme předzápasové analýzy a usilovně pracujeme na dalším rozvoji. Technologické inovace nesporně sehrají významnou roli i v digitálním marketingu, vývoji softwaru, obchodu, business intelligence a v mnoha dalších oblastech.

Jak vlastně funguje tvorba zpravodajství u vás? Výsledky sháníte „po všech čertech“, ale texty píšete sami? Nebude to také věc pro AI?

Většinu textů pořizujeme a editujeme sami v celkem 14 redakcích, které pomáhají naplnit globální obsahový pool. Ten je k dispozici pro všechny lokální redakce, kterým k efektivní práci pomáhají strojové překlady. Naše redaktory neplánujeme nahradit umělou inteligencí, chceme jim s pomocí AI umožnit publikování stále většího množství informací. AI je pro zaměstnance příležitost, jen ji tak musí pochopit a využívat ji.

Foto: Livesport Martin Hájek, zakladatel společnosti Livesport

Jak se ale chcete odlišit v tak konkurenčním prostředí, jakým je sportovní zpravodajství?

Na Flashscore News začínám být po roce práce týmu vedeného Alanem Zárubou skutečně pyšný. Poskytujeme unikátní mix všeobecných zpráv, exkluzivních tematických formátů a zápasového pokrytí previews, živých audiokomentářů a reportáží. Jen to máme zatím trochu schované, protože jde o doplněk ke core službě. Potřebujeme výrazně zvýšit počet uživatelů, kterým plníme zpravodajskou potřebu.

Právě – jak chcete zájem o vaše zprávy zvýšit?

Jedna věc je poskytovat dobrý obsah a druhá dostat šanci, protože konzumenti zpravodajství mají značnou loajalitu ke svým zdrojům, čelíme jisté setrvačnosti. Naší výhodou je schopnost distribuce zpráv, takže do konce roku chceme využít toho, že většinu uživatelů už máme v mobilních aplikacích. Prostřednictvím push notifikací budeme ještě letos rozesílat důležité novinky na desítky milionů mobilních zařízení, začátkem příštího roku chceme doručovat personalizované zprávy každému na míru. Brzy se chceme stát nejen hlavním globálním notifikátorem gólů a jiných klíčových momentů zápasů, ale i zásadních zpravodajských událostí mimo stadiony.

Plánujete mediálně zůstat jen u sportu, nebo byste se chtěli výhledově rozšířit i do dalších tematických oblastí?

Mám rád jeden text kapely Turbo: „Hrát se má s tím, co máš, co znáš.“ Budeme se hlavně zaměřovat na oblast sportu, které rozumíme a v níž jsme schopni poskytovat přidanou hodnotu. Tempo našeho růstu zároveň vždycky bude omezené neochotou si půjčovat. Dražší úvěrování našemu přístupu aktuálně nahrává a snažíme se toho v akvizicích využít.

Tím se dostáváme k ekonomickým číslům. Za rok 2021 skupina reportovala rekordní výsledky. Můžete shrnout, jak dopadl rok 2022, co se čísel týče?

Tržby a příjmy z dividend relevantních dceřiných společností činily 2,64 miliardy. Čistý zisk nám klesl na 1 miliardu v důsledku produktových investic a stažení byznysu z ruského trhu, který byl do invaze na Ukrajinu jedním z nejdůležitějších.

A daří se udržovat tempo růstu uživatelů? Poslední známá čísla jsou přes 100 milionů. Kladu si otázku, zda jste již nedosáhli určitého stropu, kdy budou noví uživatelé přibývat jen pomalu a vy budete muset přemýšlet o nových obsahových a monetizačních formátech?

V době světového fotbalového šampionátu v Kataru jsme dosáhli na 116 milionů měsíčních uživatelů, tím jsme si docela nasadili laťku. Organicky můžeme ještě hodně růst v Latinské Americe a Africe, i na vyspělých trzích ale můžeme posilovat s pomocí nového obsahu. Ten může přinést i nové monetizační příležitosti, zatím nás živí jen prodej reklamního prostoru.

Jak vlastně pohlížíte na delší budoucnost Livesportu? Kde ho vidíte třeba za 15 let? Bude násobně větší než dnes, nebo půjde spíš cestou postupného fine-tuningu?

Těžko dnes predikovat budoucnost, změny v oblasti digitálních médií akceleruje současný nástup generativní AI, hodně záleží na její dostupnosti a schopnosti firem ji využít. Samozřejmě chci věřit, že nás umělá inteligence posune a umožní skoková zvýšení užitné produktové hodnoty. Jde ovšem v pravém slova smyslu o game changer, se kterým se obvykle líp vyrovnávají noví vyzyvatelé. Tohle riziko si uvědomujeme, teď už chybí „jen” odvést všechnu tu práci lépe a rychleji než ostatní.

A co úvahy nad příchodem strategického partnera? Nebo to je něco, co odmítáte a co není a nebude na pořadu dne?

Není to na pořadu dne ani příštích let. Máme spoustu plánů a tomu odpovídá naše aktivita na trhu globálních sportovních médií. Potřebujeme se víc otevírat know-how ze zahraničí, ale spíš si ho budeme kupovat, než se kvůli němu vzdávat ekvity.

Livesport není zdaleka jediná vaše byznysová aktivita, nejnověji je dost rušno kolem Kinoboxu. Jaké s ním máte plány?

Kinobox vnímám hlavně jako koníček s nejistou návratností, ale moc mě baví. Jako fanda filmu se nemůžu smířit s tím, jak těžké je najít film, se kterým stojí za to trávit čas. Chtěli bychom se společníkem Radimem Horákem nabídnout nástroje, které zefektivní čas strávený v kině nebo u televize. Už jsme spustili žebříčky filmů s informací o možnostech přehrání, rozvíjíme AI rating, který predikuje kvalitu filmů ještě před jejich uvedením, a chystáme pokročilou personalizaci nabídky filmů podle vkusu každého diváka.

Foto: Dobrobot David Procházka a Martin Hájek, spoluzakladatelé Dobrobotu

Jak chcete Kinobox monetizovat? Respektive pohlížíte na aktivity kolem filmů jako na byznys, či to je spíš filantropie typu Dramoxu?

Projekt není obvyklým byznysem, ale chceme ho zdravý a dlouhodobě funkční, takže potřebujeme dosáhnout ekonomické soběstačnosti. Monetizujeme projekt prodejem reklamy, a až dosáhneme kritické velikosti uživatelské báze, počítáme s prodejem listingu nabídek streamingových společností. Cesta k provozní ziskovosti ale bude trvat pár let, teď jsme uprostřed investiční fáze. Aktuálně jsme před spuštěním mobilní aplikace pro Android a iOS.

Co vaše filantropické aktivity? Nedávno jste koupil Donio. Co vás vlastně přimělo být tolik aktivní v charitativní oblasti?

Restrukturalizace skupiny mě přiměla k více strategickému pohledu na veškeré naše aktivity, včetně podpory společensky prospěšných projektů. Jako jeden malý subjekt máme omezený vliv, ale jako technologická společnost můžeme pomoci vytvářet podmínky pro snadnější přispívání na dobro. Proto kostru našich provozovaných aktivit budou postupně tvořit technologické platformy.

Převzali jsme crowdfundingovou platformu Donio, jíž chceme zajistit stabilitu a zainvestovat další rozvoj ve prospěch všech potřebných, kteří si založí dobročinnou sbírku. Do neziskového módu a naší skupiny chci převést soukromou iniciativu Dramox, která umožňuje divadlům vstup na internet a poskytuje jim nový příjmový kanál bez jakékoli kanibalizace na vstupném. Nedávno jsme pak s Davidem Procházkou spustili Dobrobot, který slouží jako dobročinný aukční nástroj. Vyzkoušel jsem si ho a vydražil „pivo s Danou Drábovou“, tak se moc těším.

Podnikáte v oblasti technologií. Jaký výstřelek techniky vám nejvíc usnadňuje život?

Kromě mobilu a chytrých hodinek nejvíc času trávím s vozem, který snad můžu označit za výstřelek techniky. Plně elektrický EQS od Mercedesu spojil vynikající jízdní vlastnosti s uživatelsky přívětivým softwarovým rozhraním, které se ovládá přes velký dotykový displej, a inovativními technologiemi. Návyková je třeba navigace s pěkně implementovanou augmentovanou realitou, nebo vyspělé hlasové ovládání v češtině. Auto je softwarem kompletně prorostlé, můžete si třeba aktivovat náklon zadních kol. Podobně dokonalý výrobek je pro svou komplexitu nesmírně inspirativní, a když jedu z práce s hlavou plnou starostí, občas si řeknu: „Představ si, co dneska musí řešit každá automobilka.“ A můj problém najednou vypadá docela přijatelně.