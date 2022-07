Máme hodnotu 20 miliard, jsme na dohled dolarovému jednorožci, říká Martin Hájek o svém Livesportu

OT. Dvě písmenka, která nezaberou moc místa a přesto toho dokáží hodně skrýt. Třeba v účetní závěrce firmy. Znamenají totiž obchodní tajemství. Například výroční zprávy technologické společnosti Livesport jimi bývaly proslulé. Už to ale neplatí. A nejen to – firma jednoho z nejbohatších Čechů Martina Hájka se rozhodla u příležitosti svých 15. narozenin informačně otevřít. Ostatně má se čím chlubit.

„Není jednoduché popsat stručně celý rok v životě globální technologické společnosti, ale napadá mě slovo, které ho vystihuje: restart,“ píše zakladatel a většinový akcionář Hájek hned v úvodu firemního shrnutí roku 2021. Na mysli má to, že celý sportovní svět se loni vrátil na koleje, které předloni kvůli covidu opustil. A Livesport, který je ve světě známější pod značkou Flashscore, z toho samozřejmě profitoval.

Jádrem jeho byznysu je poskytování sportovních výsledků a zpravodajství fanouškům z celého světa. A to hlavně do mobilních aplikací, ale i na webové stránky. U toho se jim zobrazují reklamy – a právě na tom Livesport vydělává. Loni společnost překonala poprvé 100 milionů aktivních uživatelů ve více než 40 zemích světa. To je 200 milionů očí, kterým se zobrazuje poutání na všechno možné včetně sázkovek a různých herních portálů.

A jaké tedy byly loni tržby? Celkem Livesport utržil 3,2 miliardy korun, předloni to bylo „jen“ 2,4 miliardy korun. Livesport je přitom dnes už poměrně košatá a složitá skupina vzájemně propojených firem. Například Sportnet Data zpracovává a šíří sportovní údaje z datových center v Brně a v Třebechovicích pod Orebem, dánský Enetpulse prodává sportovní data jiným firmám, Livesport Media provozuje weby a aplikace, jež programátoři firmy vyvíjí.

Aby toho nebylo málo, do hájemství jménem Livesport patří také obchodník s vysílacími sportovními právy Pragosport, administrativní komplex Aspira v Nových Butovicích, dvaapadesát procent v dopravní službě Liftago nebo výrazný podíl v investičním fondu Y Soft Ventures.

Klíčovým parametrem v každém byznysu je ale nikoliv obrat, nýbrž zisk. Hájek se svým obchodním partnerem Jiřím Marešem (ten drží ve společnosti 15 procent) a se svými bezmála 180 zaměstnanci vykázali za rok 2021 čistý zisk po zdanění 1,3 miliardy korun. Taková zisková marže je… luxusní.

Foto: Livesport Náhled na mobilní aplikaci českého Livesportu

A tomu odpovídá i hodnota celého Livesportu. I v tomto ohledu byli tentokrát Hájek a spol. nečekaně otevření. „Ocenění podílu ve společnosti Livesport s.r.o. jsme svěřili jednomu z největších znaleckých ústavů v České republice – společnosti Grant Thornton Appraisal services a.s. Její experti dospěli na základě odborného stanoviska k závěru, že hodnota společnosti Livesport s.r.o. k 31. 12. 2021 činila 20,25 miliardy korun,“ stojí v oficiálním dokumentu.

Martin Hájek k tomu pro CzechCrunch řekl: „Nezávislý odhad ocenil Livesport na dvacet miliard. Přiblížil nás statusu jednorožce a povzbudil v úsilí o globální český úspěch. Moje díky patří fantastickému týmu Livesportu, který nás, sportovní hantýrkou, posouvá na čelo pelotonu.“

Mimochodem – časopis Forbes ve svém žebříčku nejbohatších Čechů zařadil Hájka, kterému patří 85 procent Livesportu, loni na 34. místo s odhadovaným majetkem deset miliard korun. Podle údajů, které firma sama zveřejnila, by jen jeho majetkový podíl v Livesportu představoval sedmnáct miliard korun a rázem by se ze čtvrté desítky posunul do té druhé, někam mezi oceláře Tomáše Chrenka a bývalého uhlobarona Zdeňka Bakalu.

Ze slov Martina Hájka se dá také vyčíst, že Livesport plánuje výrazně přidat ve své mediální produkci. „Náš klíčový projekt Flashscore, který přináší rychlá zápasová data, plánujeme na čtrnácti hlavních trzích obohatit o zásadní události ze světa sportu. Zprávy budeme generovat, cílit a distribuovat uživatelům podle jejich preferencí. Chceme definovat nový standard pro přístup ke sportovním informacím,“ uvedl pro CzechCrunch.

Martin Hájek, který patří mezi přední české mecenáše a finančně podpořil například vznik Deníku N, do světa médií nakukuje dlouhodobě. Před dvěma lety firma spustila ambiciózní projekt Flashnews, který v sobě snoubí možnosti sociálních sítí a klasické zpravodajství. Služba se ale setkala s nepříliš pozitivní odezvou tradičních vydavatelských domů a v aktuální výroční zprávě není zmíněná. Dvaačtyřicetiletý Hájek se v minulosti netajil ani tím, že by rád vybudoval například obdobu internetové televize.