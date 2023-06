Livesport vydělal miliardu v čistém, jeho zakladatel Martin Hájek v něm nově drží 90 procent

Firem, které mají globální působnost a pocházejí z Prahy, není mnoho. Natož aby u toho vydělávaly miliardy korun. Výjimkou potvrzující pravidlo je společnost Livesport, ve světě známější pod značkou Flashscore, která zprostředkovává fanouškům sportovní výsledky. Počet jejích uživatelů loni stoupl na 116 milionů, součet příjmů a vyplacených dividend v rámci celé skupiny překonal 2,6 miliardy korun (konsolidovaný obrat pak těsně lízl třímiliardovou hranici) a zisk dosáhl na úroveň 1,04 miliardy korun. Novinkou je to, že zakladatel Livesportu Martin Hájek už od ledna sice není výkonným ředitelem, ovšem upevnil v podniku svou vlastnickou pozici.

Některá čísla z výroční zprávy Livesportu za rok 2022 jsou o něco nižší než ta z roku předchozího: čistý obrat se propadl z 3,2 na tři miliardy, zisk poklesl z 1,3 na jednu miliardu. Detailnější pohled do účetní závěrky ale ukáže, že to je způsobené nižší vyplacenou dividendou z dceřiných společností. Jestliže předloni si z nich Livesport vytáhl bezmála 1,1 miliardy, loni to bylo „jen“ 750 milionů korun.

Dceřinými firmami, v nichž mají Hájek a spol. větší než desetinový podíl, jsou například dopravní služba Liftago, obchodník se sportovními právy Pragosport, dánská datová společnost Enetpulse či investiční fond Y Soft Ventures. Vedle toho je Livesport i výrazným mecenášem, koupil například charitativní platformu Donio.

„Objem tržeb nám stoupnul, nechali jsme si ale vyplatit nižší podíly na zisku od našich dceřiných společností,“ připomíná tiskový mluvčí Livesportu Petr Vavřík. Konkrétně utržila firma za prodej svých výrobků a služeb, což jsou primárně platby za reklamy, které zhlédnou její uživatelé, 1,9 miliardy korun, v roce 2021 to bylo 1,65 miliardy. Právě počet uživatelů se výrazně zvedl z hranice těsně nad 100 miliony na 116 milionů. Pomohlo tomu byznysové rozšíření Livesportu – ten loni v létě přidal plnohodnotné sportovní zpravodajství.

„Celý rok 2022 se nesl ve znamení sportovního zpravodajství, které jsme pilotně spustili v srpnu. Ještě před šampionátem v Kataru jsme po celém světě měli čtrnáct redakcí připravených pokrývat sportovní událost roku. Položili jsme základ pro moderní tvorbu obsahu založenou, jak jinak, na technologických inovacích a připravujeme zpravodajský servis nové generace, ve kterém bude hrát důležitou roli umělá inteligence,“ uvedl Martin Hájek ve shrnutí roku 2022.

Právě sportovní zpravodajství a jeho posilování jsou jednou z priorit Livesportu, koupil kvůli tomu například portál eFotbal.cz. Někdejší pokus s agregací všeobecných zpráv s názvem Flashnews je už minulostí, pozornost se teď upíná ke sportovnímu obsahu, jenž může firma efektivně (a logicky) nabízet svým uživatelům jako doplněk k výsledkům, jež u ní hledají.

„Nově vzniklé zpravodajství pak přispělo k pátému klíčovému momentu loňského roku: zvýšení rekordu naší měsíční návštěvnosti na 116 milionů uživatelů,“ vypočítal ve výročce Martin Hájek milníky roku 2022. A kromě sportovních zpráv a vyšší návštěvnosti mezi ně zařadil ještě redesign webových stránek Livesportu, resp. Flashscore, navázání spolupráce s Petrou Kvitovou a také válku na Ukrajině.

Foto: Livesport Zakladatel Livesportu Martin Hájek

„Tématem naší výroční zprávy jsou klíčové okamžiky loňského roku. Válka, kterou Putinův režim rozpoutal, pro Livesport takovým momentem určitě byla. Lidsky, ale i byznysově, protože smazání ruských tržeb se podepsalo na hospodářských výsledcích naší firmy,“ doplnil Martin Hájek, který byl při vypuknutí ruské invaze velmi aktivní v podpoře ukrajinských běženců a pomoci pro ně a pro ukrajinskou armádu.

Martina Hájka, podle magazínu Forbes 26. nejbohatšího Čecha, se pak týká i jedna důležitá organizační změna. Od letošního ledna už není CEO Livesportu, tím se stal Pavel Krbec a Hájek se přesunul na post předsedy představenstva. Zároveň ale posílil v akcionářské struktuře firmy, kterou dosud ovládal se spoluzakladatelem Jiřím Marešem v poměru 85:15 procentům. Nově ale Hájek drží 90 procent a Mareš 10 procent. Nic se naopak nezměnilo na valuaci firmy – tu auditoři předloni ocenili na 20 miliard dolarů.