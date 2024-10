Logistický Shipmall otevírá českým a slovenským e-shopům Evropu. Nově jim nabízí expanzi na klíč

Uložit 0

Společnost Shipmall své sklady o celkové ploše dvacet tisíc metrů čtverečních provozuje pár minut jízdy od Hradce Králové i Bratislavy, odkud pro asi dvě stovky klientů letos rozešle milion zásilek do celé Evropy. Příští rok to má být jednou tolik. I z tohoto důvodu nedávno navýšila kapacitu provozu a díky víkendovým směnám doručuje objednávky z pátku, soboty a neděle už v pondělí. A zároveň představila novou službu, která obchodníkům značně ulehčuje expanzi na nové trhy.

V rámci Evropské unie má každá země jiná pravidla pro daň z přidané hodnoty, registraci produktů, recyklační poplatky a další povinnosti, což ztěžuje orientaci ve všech zákonech či směrnicích zejména firmám s menšími zdroji. Při nedodržení všech nařízení přitom hrozí vysoké sankce. „Například když v Německu neprovedete registraci v systému Lucid, můžete zaplatit pokutu až pět milionů korun,“ upozorňuje Martin Maro, ředitel Shipmallu, jenž spadá do skupiny Comgate, jednoho z největších poskytovatelů platebních bran v Česku.

Shipmall tak klientům pomáhá s registracemi, nabízí jim poradenství a související činnosti vyřizuje za ně. „Aby se náš klient mohl soustředit na to, čemu opravdu rozumí – tedy svému obchodu. S mezinárodními trhy máme několikaleté zkušenosti, všemožné požadavky máme nastudované a vyzkoušené,“ doplňuje Maro s odkazem na nedávno spuštěný Shipmall Direct.

Služba spočívá v tom, že Shipmall je registrovaný na marketplacech v celé Evropské unii jako prodejce, jeho klient tak může jakékoliv zboží začít prodávat na různých trzích, aniž by sám musel řešit procesy registrace, zalistování produktů nebo logistické a daňové záležitosti.

„Je to jako expanze na klíč. E-shopům umožňuje vstoupit na mezinárodní trhy rychle a s minimální zátěží. S obchodníkem se domluvíme na podmínkách, on nám zboží velkoobchodně prodá. Zbytek řešíme my,“ přibližuje Maro, podle kterého jsou mezi klienty nejpopulárnější tržiště jako Alza, Allegro, Amazon a Kaufland. Shipmall je ale napojený na desítky marketplaců, spíše než na samotná tržiště se ale soustředí na jednotlivé země.

Foto: Shipmall Sklad Shipmallu

„Z pohledu logistiky totiž víme, že nejde jen o registraci a prodej, ale je potřeba vybudovat pro daný trh kompletní řešení. To spočívá v efektivní a cenově dostupné logistice, řešení vratek, a hlavně legislativních záležitostí daného státu,“ doplňuje Maro, podle kterého jsou další výzvou, která čeká při expanzi na e-shopy, související náklady.

S rostoucím objemem objednávek a rozmanitostí trhů se totiž mohou náklady na dopravu, balení, skladování či další služby hromadit. „Vytváří to nejistotu a komplikuje plánování. Leckdy to brání i samotnému rozhodnutí, jestli vůbec do zahraničí expandovat,“ popisuje Maro. Shipmall tak obchodníkům nabízí jednotný ceník s fixní sumou od 39 korun za odeslaný balík. Ta zahrnuje příjem zboží, pickování, balení, obalový materiál a v některých případech i skladování.

U skladování pak cena záleží na potřebách daného klienta, které jsou s ohledem na logistiku u e-shopů a na různých trzích rozdílné. I v tomto ohledu ale obchodníkům určí jednotkovou cenu. „Velká část našich klientů si tuto fixní sumu zahrne přímo do košíku jako cenu dopravy pro zákazníky. Věříme, že v tomto ohledu se bude muset změnit celá oblast fulfillmentu. Ani přepravní společnosti neúčtují v řetězci doručení balíku k zákazníkovi každý krok zvlášť,“ říká Maro.

Rychlost doručení jako předpoklad konkurenceschopnosti

Jednou z dalších velkých novinek Shipmallu je rychlost doručení. „Zákazníci jsou v tomto ohledu stále náročnější, vyhovět jejich rostoucím očekáváním je proto zásadní předpoklad pro konkurenceschopnost,“ komentuje Maro. Kapacitu provozu společnosti proto nedávno zvětšili o čtvrtinu a vyšší rychlosti zpracování dosahují tím, že kromě standardních pracovních dnů nabízí i víkendové směny.

V praxi to znamená, že objednávky přijaté v pátek, sobotu a neděli Shipmall doručuje už v pondělí. „Pro klienty je to klíčové například při sezónních kampaních nebo během speciálních prodejních akcí,“ přibližuje Maro a doplňuje, že za určitých okolností společnost dokáže poskytnout i pozdější dodání tzv. cut-off do 17 hodin.

„Takové objednávky zpracujeme a doručíme následující den. To přináší našim klientům další míru flexibility a konkurenční výhodu. A pracujeme v tomto ohledu na dalším zlepšování,“ líčí Maro. Jak dodává, oblast fulfillmentu v posledních letech prošla výrazným vývojem a kromě toho, že koncoví zákazníci očekávají stále rychlejší a spolehlivé doručení, tak své služby rozšiřuje i Shipmall.

„Ať už jde o personalizované obaly, individuální přístup ke skladování specifických produktů, nebo služby usnadňující expanzi do zahraničí. Napojením na online tržiště a administrativní podporou v takových situacích překračujeme původní oblast fulfillmentu a stáváme se pro klienty mnohem robustnějším partnerem,“ dodává Maro.