Logistika je neviditelným motorem ekonomiky. Kdyby se pokazil, celé se to sesype, říká Jánoši z P3 Logistic

Uložit 0

Když jste si před deseti lety něco objednali na internetu, čekali jste na to klidně i týden. Dnes to chce mít zákazník doma ne v řádech dní, ale hodin. Jak dlouho čekáme, nakonec závisí na jediném – logistice. Kde má firma dané zboží uskladněno, jak inteligentní sklad to je, jak rychle dokáže zboží vydat nebo jak daleko od zákazníka sklad stojí. „Asi vše, co máte dnes na sobě, prošlo nějakými sklady. Logistika je motorem ekonomiky, který nikdo nevidí, ale kdyby se pokazil, celé se to rozsype,“ vysvětluje Peter Jánoši, výkonný ředitel P3 Logistic Parks pro Českou a Slovenskou republiku.

Od dob, kdy se přestaly vozit výrobky z továrny rovnou do obchodu, se skladovací plochy staly nezbytnou součástí ekonomiky a s boomem e-commerce se začínají v některých částech světa stávat dokonce nedostatkovým zbožím. „V Česku je zatím kde stavět. Dnes je trend spíše obsazovat pozemky v regionech, protože tím, že Česko není tak velké, je možné obsluhovat klienty i z těchto vzdáleností,“ vysvětluje Jánoši, který byl hostem nového dílu podcastu BrandStories, vznikajícího ve spolupráci CzechCrunche s vybranými společnostmi. Pustit si ho můžete na YouTube, Spotify, Apple Podcastech nebo v přehrávači výše.

Problém Česka ale leží podle Jánošiho jinde. „Nejzákladnější podmínkou pro logistiku je lokalita a dostupnost, proto vznikají parky u dálnic. Dále je to pracovní síla, proto se staví spíše u větších měst, a v neposlední řadě je to připravenost pozemků. Developeři potřebují mít predikovatelnost svých operací a přípravy pozemků, aby mohli klientům dát konkrétní data, kdy budou moci sklad využívat. A toto se stává klíčovým v České republice,“ zdůrazňuje.

„Povolovací procesy tu oproti jiným státům trvají neúměrně dlouho a nejsou dostatečně transparentní na to, abychom dokázali vyhodnotit, jestli na území, na kterém bychom chtěli stavět, nakonec stavět budeme,“ popisuje Jánoši úskalí výstavby v Česku. I s tím musí jeho firma při plánování skladů počítat. P3 Logistic Parks přitom staví napříč celou republikou od Plzně po Ostravu.

Ve městech v západní Evropě už tlačí na vertikalitu. Například v Paříži vznikl třípodlažní sklad.

Proč se tedy více nezužitkuje pozemek, který povolený je, a nestaví se sklady do výšky místo do šířky? „Tyto sklady vyžadují sofistikovanější technologie. Neobsloužíte ho už vysokozdvižnými vozíky řízenými lidmi, ale potřebujete automatizované systémy, které častokrát stojí více než sklad samotný,“ vysvětluje Jánoši a dodává, že klíčovým faktorem je samozřejmě lokalita, avšak těch je ve střední Evropě zatím dost. „Ve městech v západní Evropě už ale na vertikalitu tlačí. Například v Paříži vznikl třípodlažní sklad. V Hongkongu nebo Tokiu jsou tyto systémy kvůli místu už běžné, ale v Evropě se jedná o první vlaštovky,“ dodává.

Proč se v Česku nevyužívají ke skladovým plochám tolik brownfieldy? To a další zajímavosti si můžete poslechnout v novém díle podcastu BrandStories na YouTube, Spotify či Apple Podcastech. Dozvíte se v něm také:

Jak a kdy začít halu stavět, i když ještě nemáte konkrétního klienta? Kdy stavět spekulativně a kdy na míru?

Daří se haly naplnit a o jaké lokality je zájem?

Jak se vyvíjejí v této oblasti digitalizace a technologie?

Jak si vedou logistické nemovitosti coby investice?