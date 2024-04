Loni Češi v Berlíně představili běžecké boty z řas a eukalyptu. Teď s nimi dorazili na český trh

Uložit 0

Vlákna z eukalyptu, pěna z ricinových semen či mořských řas, buničina z cukrové třtiny, ale i recyklovaná guma z vysloužilých pneumatik. Málokoho by nejspíš napadlo, že z těchto materiálů by se dala vytvořit funkční běžecká bota. Přesně takového brouka do hlavy si ale před čtyřmi lety nasadili Jan Kratochvíl a Marek Břinčil, Češi žijící v Berlíně, kteří založili startup Winqs. Loni představili první skutečně udržitelné tenisky a nyní je ve spolupráci s obchodem Freshlabels uvedli i na českém trhu.

„Jeden z našich velkých talentů je komplikovat si život, takže nás nenapadlo nic lepšího než se pustit do velice složitého odvětví,“ směje se Marek Břinčil, když společně s Janem Kratochvílem ve Freshlabels představují svou značku Winqs. Tu založili asi po dekádě, kdy v Berlíně působili v segmentu sportovního oblečení. A vnímali, že v něm není příliš prostoru pro udržitelnost, i když se o ní v módním průmyslu stále častěji mluví.

„Všímali jsme si, že velké, zajeté značky na sportovním trhu začínají vyprávět zelené příběhy. My jsme ale viděli za kulisy a říkali jsme si, proč je pořád vyprávějí, když to není pravda? Došlo nám, že ve sportu neexistuje skutečně zelená značka, tak jsme se do toho pustili sami,“ říká Jan Kratochvíl a dodává, že nejmenované značky mnohdy svou „zelenost“ postaví na jednom produktu z tisíce nebo akorát do bot přidají tkaničky z ekologického materiálu. Greenwashing v celé své kráse.

Foto: Winqs První běžecké boty na trh uvedli v roce 2023

Dvojice Čechů, která zakotvila v německém hlavním městě, tak měla od začátku jasno v tom, že svou značku bude budovat na úplně jiných principech. Že se nebude prsit „zelenými“ tkaničkami, ale vytvoří kompletně „zelenou“ botu. Na rozdíl od zajetých značek měla tu možnost: měnit dodavatelský řetězec, když desítky let vyrábíte boty z materiálů, jejichž původ je v ropě, je velmi složité a nákladné. Kratochvíl a Břinčil se ale mohli od začátku zaměřit přesně na takové materiály, při jejichž použití budou mít čisté svědomí.

Museli si je nejprve sami vyhledat, protože textilní továrny nejsou připraveny na to, že by začaly vyrábět boty z eukalyptových vláken a používaly do nich tlumicí pěnu z mořských řas. „Chtěli jsme vytlačit veškeré ropné plasty. A k dispozici dnes máme rostlinné materiály, které mají téměř totožnou funkčnost jako ony a dokážou je tak nahradit: z eukalyptu, kukuřice či cukrové třtiny se dá v podstatě vyvařit identický materiál s identickou funkcionalitou. Je to lepší, je to ale dražší, trvá to déle a musíte si připravit celý dodavatelský řetězec. Proto nám vývoj prvních bot trval dva a půl roku,“ přibližuje Kratochvíl.

Boty Winqs vznikaly s myšlenkou, že musí vyhovovat těm nejnáročnějším sportovcům a zároveň přesvědčit někoho, koho udržitelnost vůbec nezajímá. Zakladatelé značky je tak stavěli podle vzoru konvenčních běžeckých bot, udržitelný aspekt je jen třešnička na dortu – ale velmi důležitá třešnička. I proto tenisky vycházejí z principu cirkularity. Dají se tedy snadno rozebrat část po části a následně je možné z nich vyrábět další produkty.

Firmě se zatím daří na německém trhu, kde mimo jiné v roce 2022 zvítězila v soutěži Německý sportovní startup roku a získala nejprestižnější ocenění ve sportovním průmyslu ISPO Award, loni se probojoval mezi finalisty Ceny za udržitelnost ve sportu, což je nejdůležitější německá platforma v této oblasti. Ve větší míře se zaměřuje také na růst v Rakousku, Švýcarsku, zemích Beneluxu a severní Evropy. Česko je ale pro zakladatele Winqs rovněž velmi důležité, a to především proto, že tady v posledních letech výrazně vzrostla běžecká komunita.

„Je pro nás zároveň hezké se sem vrátit. Slýcháme také, že pokud to chceme brát vážně, musíme se zaměřit i na USA, ale to je pro nás zatím naprosto nepředstavitelné. Amerika bude chvíli trvat, ale věřím, že po Evropě se začneme docela rychle rozšiřovat,“ dodává Břinčil. Kromě postupného růstu se chtějí ve Winqs zaměřit na další vývoj bot. Například dělat boty s výrazně delším životním cyklem – na rozdíl od 400 kilometrů, což je standardní životnost běžeckých bot, jej chtějí prodloužit na 1 600 kilometrů.

Startup nalákal v uplynulých letech i řadu investorů. V první fázi loni vybral zhruba 25 milionů korun od rodiny Baťových i českého fondu N1 Marka Moravce. Nově se podle informací magazínu Wired mezi investory připojil také Martin Bernátek, zakladatel e-shopu Ovečkárna. Peníze zakladatelé startupu využívají především na výzkum, vývoj produktů a rozšiřování produkce.