Loni se do potravinových bank dostalo přes 11 tun jídla. Aplikace Foodiverse chce objem ještě zvýšit

V loňském roce se do potravinových bank dostaly potraviny v hodnotě 680 milionů korun

Plýtvání potravinami je stále velké téma. Suroviny i hotová jídla vyhazují domácnosti, stravovací služby, potravinový odpad vzniká také při prvovýrobě a jde o problém, se kterým bojují i obchodní řetězce. Jejich situaci ale zlepšil zákon, který vešel v platnost v roce 2016 a ukládá jim povinnost darovat neprodané zboží potravinovým bankám. Společnost Tesco nyní představila mobilní aplikaci Foodiverse, s jejíž pomocí by měly mít potravinové banky lepší přehled o tom, jaké přebytky jsou právě k dispozici.

Potravinové banky v Česku ročně pomohou statisícům lidí v nouzi. Poslední dostupné údaje České federace potravinových bank (ČFPB) ukazují, že se do nich v roce 2022 dostalo přes 11 300 tun potravin v hodnotě 680 milionů korun a pomohly více než 300 tisícům lidí prostřednictvím 1 368 odběratelských organizací. Potřeba potravinové pomoci v České republice přitom stoupla o 30 procent.

Podle Veroniky Láchové, ředitelky ČFPB, přitom nelze očekávat stoprocentní kvalitu všech darovaných potravin, přesto je obvykle nutné reálně zlikvidovat méně než deset procent z jejich dodaného množství. „Jedná se o přebytky, takže drobné vady na kráse jsou naprosto běžné. Pro nás je klíčové, aby byla dodržena bezpečnost potraviny pro konzumaci lidmi. Všechny potraviny jsou před darováním kontrolovány ze strany dárce a pak znovu v potravinových bankách,“ dodává.

Ve spolupráci ČFPB, obchodníků a Svazu obchodu a cestovního ruchu navíc vznikla v roce 2018 metodika, která umožňuje darování například ovoce a zeleniny až do míry dvacet procent poškození. Federace zároveň pracuje s celou řadou organizací, které jsou schopny přijmout případně nevhodné potraviny a využít je jako krmivo pro zvířata.

Dobrou zprávou pro potravinové banky je, že i přes to, že jim obchodní řetězce musí přebytky darovat ze zákona, jejich snahy přispět k potravinové pomoci tím nekončí. Albert například bankám daroval nákladní automobily na přepravu, Penny Market poskytl sklad pro potřeby logistického centra a společnost Tesco na jejich rozvoj poskytuje každoročně část svého rozpočtu.

Foto: Česká federace potravinových bank Významným partnerem potravinových bank jsou obchodní řetězce

„Darování potravin přestalo být trendem, stalo se běžnou rutinou většiny obchodních řetězců v Česku. Potravinové banky se profesionalizovaly a většina neziskových organizací využívá jejich služeb. Se stoupajícími objemy navíc stoupá i podpora státu v této oblasti. Díky tomu všemu patří Česko mezi jedny z nejrozvinutějších zemí v oblasti darování potravin obchodníky,“ doplňuje Láchová.

Společnost Tesco nyní navíc představila aplikaci Foodiverse, která má celý proces darování ještě o něco usnadnit. Digitální platforma totiž sdružuje veškeré aktuální nabídky přebytků a tím ulehčuje proces putování potravin od řetězce přes potravinovou banku až přímo k lidem. Cílem je ještě zvýšit objem darovaných přebytečných potravin – převádí totiž do praxe systém takzvaného kaskádovitého darování, kdy se přebytek nabízí postupně všem dostupným příjemcům.

„Postupně zvyšujeme podíl zachráněného jídla. Již 87 procent přebytečných potravin stále bezpečných pro konzumaci jsme darovali neziskovým organizacím. V roce 2021 to bylo 1 443 tun potravin, což se rovná 3,4 milionu porcí jídla. Počítáme s tím, že v letošním roce naši pomoc ještě navýšíme,“ uvádí Katarína Navrátilová, generální ředitelka společnosti Tesco pro Českou republiku.

V praxi aplikace funguje tak, že se údaje o všech potravinách určených k darování nahrají do systému, jehož prostřednictvím jsou přebytky nabízeny nejbližší potravinové bance nebo organizaci. Ta pak může dar v aplikaci potvrdit a přijet si pro něj. A pokud ho zrovna nevyužije nebo si pro něj přijet nemůže, v dalším kroku ho aplikace nabídne dalším organizacím, které jsou do ní připojeny.

„Systém pomoci je tak více automatizovaný, rychlejší a efektivnější. Potravinové banky a neziskové organizace jednoduše uvidí, jaké přebytky jsou na dané prodejně k dispozici. A v případě zájmu si je mohou rychle vyzvednout,“ vysvětluje Ondřej Horský, manažer podpory provozu ve společnosti Tesco. Aplikace je dostupná pro všechny obchodní řetězce, jelikož je navržena jako univerzální řešení. České zastoupení společnosti Tesco však v současné době nemá informace, že by ji další řetězce využívaly.

Proces darování potravin má v plánu vylepšit také projekt, který představilo ministerstvo práce a sociálních věcí. Jeho realizace by měla začít už letos. Jde o mobilní výdejny určené pro lidi, kteří nespolupracují s žádnou sociální službou a k potravinové pomoci se dostávají obtížně nebo vůbec.

Taková výdejna by měla vyrůst v každém krajském městě – celkově se počítá se 150 provozovnami. Ministerstvo počítá s evropskou dotací ve výši 70 milionů korun. Výdej potravin by pak fungoval na základě předložení kuponu, který by žadatel získal na sociálním odboru úřadu. Podle Veroniky Láchové bude ale také další výzvou zapojení zemědělců a producentů potravin.