Lotus opět rozkvétá. Britská legenda chystá elektrické SUV s agresivní povahou, ale milou cenou

Britská značka Lotus je pro mnohé synonymem opravdu rychlých aut, čemuž je automobilka věrná i po tom, co ji pod svá křídla převzal čínský gigant Geely. Dokazuje to i připravovaná novinka – SUV, které má podobný charakter jako Urus od Lamborghini. Na rozdíl od něj však Lotus Eletre nabízí elektrický pohon a výrazně nižší cenu.

S Lotusem to vypadalo všelijak, dokud se neobjevilo Geely a tuto britskou legendu nepřidalo do své sbírky automobilových značek, v níž jsou už například Volvo či Polestar. Příchod nového majitele znamená pro firmu novou éru, jak ostatně dokazuje i její novinka. S ní se automobilka rozhodla vsadit na populární segment sportovně užitkových vozů a stvořila SUV model Eletre.

Lotus novinku představil již na jaře, byl však skoupý na důležité technické parametry a další údaje. Nyní však čísla týkající se elektrického modelu upřesnil, stejně jako cenu, za kterou novinku nabídne u německých sousedů. A ta by mohla být pádným argumentem, proč do nového vozu jít.

Elektrické SUV bude dostupné ve třech variantách. Základem bude verze Eletre, která bude stejně jako vyšší verze Eletre S vybavena baterií o kapacitě 112 kWh. Ta by měla při plném nabití posloužit až na 600 kilometrů dlouhý výlet, přičemž výkon vozu činí 450 kW.

Foto: Lotus Novinka sází na agresivní design i brutální výkon

Nejvrcholnější verze Eletre R nabídne až 675 kW, přičemž na jedno nabití ujede 490 kilometrů a z 0 na 100 km/h dokáže akcelerovat za 2,95 sekundy. Dvě slabší verze pak dokážou této rychlosti dosáhnout za 4,5 sekundy.

Pokud se podíváme na design, je jasné, že se chce Eletre zařadit mezi ty vozy, co vypadají, jako by zrovna šláply na ježka. Přední maska je rozzuřená, karoserie působí jako by byl vůz na steroidech. A s délkou přes pět metrů by se klidně mohl postavit ke dveřím klubu a dělat vyhazovače. Ovšem takového, jenž si robustní tělesnou konstitucí kompenzuje nízkou výšku. Ve snaze zachovat určitou sportovní siluetu totiž Lotus dal vozu do vínku výšku něco málo přes 1,6 metru.

V podobném stylu jako exteriér se nese i interiér vozu, jemuž vévodí velký dotykový OLED displej s miliardou barev. Ten řidiči servíruje obsah, který je poháněn dvojicí procesorů a operačním systémem stojícím na technologii Unreal Engine, která je známá především hráčům počítačových her. Ta dokáže vykouzlit neuvěřitelné 3D vizuální efekty, jež mají celý zážitek z vozu jen podtrhnout.

Ve voze nechybí druhý displej určený spolujezdci, najdeme v něm však například i takové zajímavosti jako bavlnou čalouněné sedačky či zlaté doplňky.

Foto: Lotus Pohled na interiér vozu

I ty prozrazují, že tohle auto nebude masovka, pokud však budeme vůz i nadále porovnávat s Urusem, zjistíme, že je vlastně za hubičku. Zatímco neurvalé SUV od Lamborghini je k mání za částky přesahující pět milionů korun, základní Eletre by se mělo prodávat za 95 990 eur, tedy přibližně 2,36 milionu korun. Prostřední verze za 120 990 eur, tedy 2,97 milionu korun a vrcholná verze za 150 990 eur, tedy 3,71 milionu korun.

To jsou však ceny, kterými vše startuje. Pro všechny verze bude dostupná celá řada příplatkových prvků a možností individualizace. Zálohu měly podle automobilky složit již tisíce zákazníků, přičemž první z nich se svého nového vozu dočkají v polovině příštího roku.