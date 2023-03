Lyže, sněžnice a nesmeky v jednom. Otestovali jsme nový český doplněk pro milovníky zimního outdooru

Teplota se pohybuje kolem nuly a my se drápeme vpřed vzhůru zasněženým kopcem na Ještědský hřeben. Na nohou mám připevněné takzvané Combo Ski, tedy hybrid mezi nesmeky, sněžnicemi a lyžemi, který by se mohl stát novou hračkou pro všechny milovníky outdoorových aktivit na zasněžených horách. Alespoň v to doufá jejich autor Vojtěch Veverka, mladý student produktového designu, kterému se nápad podařilo dostat na Kickstarter, kde je o něj velký zájem.

Zatímco na jedné straně širokých sněžnic se nachází vzorek a kovové zuby, které se zakusují do sněhu, aby se noha nesmekala a nepropadávala, po otočení se dostává do kontaktu se sněhem skluznice s kovovými hranami, díky níž lze výrazně urychlit sestup ze zasněženého kopce – a zažít množství zábavy. Nápad je to vlastně velmi prostý, ale podle počtu prototypů, které Vojtěch Veverka ukazuje v kufru svého auta, je zřejmé, že jeho vývoj nebyl vůbec jednoduchý.

Nápad na jejich vytvoření vznikl přibližně před dvěma roky, kdy Veverka za něj získal Národní cenu za studentský design Grand. Tuto myšlenku začal dále rozpracovávat se svým bratrem Ondřejem, který pracuje v české technologické společnosti Prusa Research na vývoji 3D tiskáren.

Právě jeho know-how pomohlo s vývojem zhruba deseti prototypů, které technologii 3D tisku využívaly. Nyní však mají bratři téměř kompletní finální produkční verzi, u které počítají s využitím i těch nejodolnějších materiálů. Mimo plastových částí také nerezové oceli a speciální nepřilnavé EVA pěny, která zabrání ulpívání sněhu na vzorku sněžnic.

Vzhůru – a ještě výš

To už si ale Combo Ski upevňuji pomocí vázání podobného tomu na snowboardu. Obuté mám přitom zcela obyčejné kotníkové pohorky. Právě univerzálnost je výsadou výmyslu – ať už máte klasickou turistickou obuv nebo boty na snowboard. Bereme hůlky do ruky a vydáváme se vzhůru.

Foto: Vojtěch Sedláček/CzechCrunch Díky sněžnicím se snadno dostanete na místa s krásnými výhledy

Kde by se člověk jindy bořil do sněhu a prokluzoval, sněžnice ho podrží. Díky váze necelého jednoho kilogramu je navíc na nohách skoro vůbec necítíte. Výhodou je také promýšlený mechanismus připevnění nohy ke sněžnici, který zajišťuje pevnost u špičky, ovšem pata zůstává trochu volná. Podobně jako u skialpů se tak může při chůzi lehce nadzvedávat – a chůze se stává naprosto přirozenou.

Díky tomu jsme dokázali celkem rychle zdolat přibližně tříkilometrový výstup, kdy jsme kopírovali stopu místních skialpinistů. „Dobrý den,“ pozdravila nás paní na lyžích, která nás sice při výšlapu předběhla, pokud bychom však na sobě měli jen boty, nejspíš by nám i vynadala, že jsme jí rozbili stopu. Sněžnice však roznášejí váhu natolik, že by měly propadnutí do hlubokého sněhu mírnit až trojnásobně.

Jako poprvé

Ta pravá zábava ovšem začala v situaci, kdy jsme dostali k horní stanici lanovky a připravovali se na sjezd. Princip přeměny sněžnice s nesmeky na minilyže, případně sněžné brusle, je snadný – stačí obrátit vázaní a ukotvit jej do speciálních zarážek, což umožňuje plastový přípravek, který propojuje vázání se samotnou sněžnicí.

Vymyšlení správného tvaru, který by umožňoval správné fungování lyže, byl podle Veverky jednou z největších výzev vývoje. Přípravek totiž zcela mění rozložení váhy. Zatímco při nastavení na režim sněžnice je váha rozložena rovnoměrně po celé její ploše, v případě lyží bylo – pro co nejjednodušší ovládání – nutné váhu posunout na patu.

Přenastavení vázání vypadá zpočátku složitě, ale s trochou cviku jde o otázku desítek vteřin. Následně jen stačilo navoskovat skluznici a pustit se ze sjezdovky dolů, za zvědavého přihlížení snowboardistů a lyžařů. Zvědavost však byla pochopitelná, protože Combo Ski mají být světovým unikátem. Podle Veverky sice již existují určité hybridy mezi sněžnicí a lyží, ale nic z toho se nepodobá jeho výmyslu.

Při výšlapu jsem myslel na to, že sjezd bude za odměnu, nicméně na malých skluznicích jsem si vzpomněl na časy, kdy jsem na lyžích začínal. Než jsem přišel na to, jak na nich pracovat s rovnováhou, padal jsem co dvacet metrů. I tak to ale byla zábava, která v sobě měla kus z klasických lyží a kus z ledních bruslí.

Foto: Combo Ski Combo Ski v sobě zahrnuje sněžnice, nesmeky i lyže

Ano, sněžnice ještě mají některé mouchy, sníh se občas nepříjemně lepil při výstupu na podrážku a je zapotřebí trochu přidupnout, aby se toho člověk zbavil. V režimu lyží je zase mít potřeba pevnější boty, a to především v kotnících, aby bylo ovládání co nejpohodlnější.

Podle Veverky s produktem míří především na ty, kdo chtějí hory šlapat celoročně. Tuto možnost nabízejí i skialpy, s Combo Ski se však přeci jen dokážete dostat i do míst a terénu, kam si se skluznicí drahých lyží netroufnete. Navíc je tento hybrid kompaktní a jednoduše jej pověsíte třeba na batoh. Naopak není tak úplně stavěný na sjezdy dlouhých a strmých kopců. Spíše pomohou v momentě, kdy se potřebujete kousek sklouznout a dále opět pochodovat.

Že taková koncepce dává smysl, dokazuje úspěch projektu v crowdfundingové kampani na Kickstarteru, kam si bratři Veverkovi došli pro částku téměř dvanáct tisíc dolarů, necelých 270 tisíc korun – a splnili cíl. Jeden pár Combo Ski lze v kampani aktuálně získat za 144 dolarů (3 200 korun). Běžná cena mimo kampaň by pak měla činit 192 dolarů, tedy zhruba o tisíc korun více.