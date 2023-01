Pyšní se titulem jedné z nejnebezpečnějších sjezdovek planety. Aby také ne, když na lyžaře na více než tříkilometrovém sešupu čeká několik nevyzpytatelných zatáček a skoků, které musí zvládnout v rychlosti přes 100 km/h. A do toho se musí poprat se závratným převýšením. Je dokonce tak náročná, že na ni mají ženy vstup zakázaný. Legendární lyžařka Lindsey Vonn má ovšem v povaze bořit pravidla. Ve dne v noci. Teď spíš v tedy v noci, protože obávaný Streif úspěšně sjela ve tmě – a připsala si dva rekordy.

Americká lyžařka Lindsey Vonn už má své nejlepší roky za sebou. Poprvé se na sjezdové lyže v profesionální soutěži postavila v šestnácti a během devatenácti let své sportovní kariéry stála 137krát na stupních vítězů, dvaaosmdesátkrát z toho na nejvyšším stupínku, což z ní dělá rekordmanku celého Světového poháru v alpském lyžování.

Po četných zraněních, kvůli kterým tato specialistka na sjezd a Super-G v roce 2019 pověsila lyže na hřebík, si už nic nemusela dokazovat. Stále ale má v krvi nevyčerpaný adrenalin, jejž musela nějak dostat ven. Tak co třeba rovnou na nejnáročnějším sjezdu světa, na kterém kvůli obavám o zdraví mohou závodit jen muži? Výzva přijata.

Se svým týmem přijela do rakouského Kitzbühelu, kde má alpské lyžování tradici, aby se pokusila o něco, co dosud žádná žena nesvedla – zajet obávanou trať Streif. Tato sněhem a ledem pokrytá nádhera měří 3 312 metrů, závodníci startují ve výšce 1 665 metrů a finišují na úrovni 805 metrů. Převýšení je tak úctyhodných 860 metrů.

Foto: Joerg Mitter/Red Bull Content Pool Bývalá profesionální sjezdařka Lindsey Vonn

Během asi dvouminutového sjezdu překonávají lyžaři v některých úsecích i rychlost 130 kilometrů v hodině, do toho musí dávat extrémní pozor na zapeklité zatáčky a skoky, kde stačí i okem neviditelná chyba, aby bylo po závodě. Respekt mají před touto sjezdovkou nejen závodníci, ale i jejich servisní týmy, které jim na to musí pečlivě připravit lyže.

Kvůli její náročnosti, která eskaluje částí zvanou Mausefalle se sklonem 85 procent (40,4 stupně), se na ni mohou vydávat jen muži. A pak Vonn, která si i přes to, že je ve sportovní penzi, půjčila sjezdové lyže a k bráně do pomyslného ledového pekla se postavila. Pak už stačilo jen rozhoupání u madel… A aktivace dostatku dronů.

„Vždycky jsem si vážila mužů, kteří Streif sjížděli, ale teď si jich vážím ještě víc, protože jedna věc je to sjet a druhá věc je na lyžích vyhrát. Teď už plně chápu, co to znamená,“ řekla po úspěšném sjezdu obávané trasy Vonn v rozhovoru pro Red Bull, jednoho z jejích sponzorů, který celou akci pomáhal zorganizovat.

„Měla jsem pocit, že skáču přes okraj světa. Myslím, že jsem nikdy v životě nebyla před startem tak nervózní. Ráda ale vyhledávám vzrušení. Jsem adrenalinový závislák a miluji, když se dostávám na absolutní hranici možností – když jsem na pokraji strachu. Pro takové výzvy dýchám,“ dále zmínila.

Stala se tak vůbec první ženou, která Streif zajela, nebyl by to nicméně Red Bull, kdyby do bezprecedentní události nezanesl svůj adrenalinem nasáknutý rukopis. Vonn totiž sjížděla v noci, což se nikomu před ní nepodařilo.

Horší viditelnost samozřejmě celému aktu přidala na dramatičnosti – a skvěle je to vidět v oficiálním videu, kde jsou poutavé záběry z všudypřítomných dronů. S trochou zápalu se dá do role Vonn vžít a představit si, jakou rychlostí musela jet. Stovka za hodinu prý měla být překonána.

„Teprve když lyžujete na Streifu, jste skutečným sjezdařem. Streif je vrchol všech sjezdů, nejtěžší trať na světě. Nikdo nevěřil, že to zvládnu. Dostat po všech mých zraněních jedinečnou šanci vykopnout se tady ze startovní brány a splnit si svůj sen… To je neuvěřitelné,“ doplňuje Vonn, mimo jiné držitelka zlaté medaile z olympijských her.

Nadšení neskrýval ani její krajan Daron Rahlves, který ji na obávanou trať připravoval. „Nepochyboval jsem, že ji dokáže sjet, ale pochyboval jsem, jestli ji opravdu pojede s velkým odhodláním. To, že to dokázala, na mě udělalo velký dojem. Způsob, jakým si to vyjela, byl opravdu působivý,“ zmínil.

Vonn Streif navíc takticky zajela během oficiálního závodu Světového poháru na Hahnenkammu, který se na této sjezdovce každoročně koná. Přítomným závodníkům tak mohla přidat dávku potřebné motivace.

Foto: Joerg Mitter/Red Bull Content Pool Lindsey Vonn ve velkém sklonu