Má miliardovou firmu a za každou chybu, kterou odhalí, vysadí strom. Teď za to Palas získal ocenění

Petr Palas loni dotáhl svůj životní obchod, když do technologické firmy Kentico, kterou před 18 lety založil a dodnes ji vede, přivedl zahraniční investory. Britský fond ji ocenil na čtyři miliardy korun. Teď se díky tomu dvaačtyřicetiletý byznysmen a programátor stal vítězem soutěže EY Podnikatel roku v Jihomoravském kraji.

Palasovo vítězství je svým způsobem uzavřením či završením jednoho byznysového příběhu: první vítězkou Podnikatele roku v roce 2000 se stala Kateřina Janků, zakladatelka společnosti Moravia IT, v níž svou kariéru nastartoval právě Petr Palas. „Inspirovala mě v době, kdy jsem pracoval v její firmě Moravia IT, k tomu, abych sám začal podnikat.“

Zatímco Moravia IT se věnovala primárně překladům zahraničního softwaru do češtiny, Palas chtěl dělat něco jiného – lákaly ho CMS systémy, přes které firmy upravují, co a jak se píše na jejich webech. Kentico založil v roce 2004 a dlouho ho budoval sám, ostatně byl až do loňska jedním z průkopníků tzv. bootstrappingu, tedy že do firmy nevzal investory a její rozvoj financoval z vlastních zdrojů.

Loni, protože už cítil, že na velkou mezinárodní expanzi bude potřebovat silného partnera, si plácl s britským fondem Expedition Growth Capital. Do Brna tak zamířilo celkem až 1,5 miliardy korun. Za ně londýnští finančníci získali zhruba pětinový podíl v nově vzniklé společnosti Kontent.ai a osm procent v původní Kentico Software.

Foto: EY Petr Palas, vítěz soutěže EY Podnikatel roku v Jihomoravském kraji

„Pokud bychom pokračovali v bootstrapovém módu, nedokázali bychom konkurovat firmám, které jsou vyzbrojené velkými investicemi. Proto jsme se rozhodli změnit přístup a poprvé po 18 letech, co jsme v byznysu, jsme si našli investora,“ popsal své uvažování Palas v rozsáhlém rozhovoru pro CzechCrunch.

Skupina Kentico má po světě několik tisíc klientů a řadí se mezi ně i mnoho podniků z žebříčku Fortune 500, tedy pětistovky největších amerických firem podle tržeb. Kentico pohání weby koncernů jako Volkswagen, Starbucks nebo Vodafone, jeho prvním klientem pak byl legendární výrobce kytar Gibson. Za rok 2021 společnost utržila více než 540 milionů korun a ziskovost EBITDA, tedy profit před daněmi a odpisy, dosáhla 30 procent.

„Už třiadvacet let pomáhá soutěž EY Podnikatel roku České republiky nacházet podnikatele, kteří jsou vzorem a inspirací pro ostatní. Letošní držitel titulu EY Podnikatel roku Jihomoravského kraje Petr Palas potvrzuje sílu tohoto regionu v oblasti moderních technologií. Jeho firma Kentico software dobývá světové trhy a já mu na jeho globální cestě držím palce,“ řekla Martina Kneiflová, vedoucí partnerka EY v České republice.

Petra Palase vybrala stejně jako ostatní laureáty nezávislá porota, která ocenila jednak to, že se prosadil na globální úrovni, jednak způsob, jakým Kentico přistupuje ke svým zaměstnancům a umožňuje jim zapojit se do dění ve firmě. „Projekty společenské odpovědnosti, které jeho společnost podporuje, rovněž vycházejí z návrhu zaměstnanců a zapojuje do nich i přímo zákazníky – za každou softwarovou chybu, kterou objeví, vysadí jeden strom,“ stojí mimo jiné ve zdůvodnění jeho volby.

Výsledky národního finále a jméno vítěze soutěže EY Podnikatel roku 2022 České republiky budou vyhlášeny 28. února 2023. Před Jihomoravským krajem byl vyhlášen vítěz na Zlínsku, kde letos bodoval Tomáš Dudák ze společnosti SPUR. Vítěz z České republiky se následně zúčastní celosvětového finále a bude bojovat spolu s ostatními národními vítězi z padesáti čtyř zemí světa o titul EY Světový podnikatel roku.