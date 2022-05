Říká se jí královna skandálu, především proto, že se nikdy příliš neostýchala zveřejnit lechtivé fotky, explicitně se vyjadřovat ve svých textech a používat řadu sexuálních narážek. I možná proto se ze slavné zpěvačky Madonny stala ikona globálního šoubyznysu, která se ani ve svých 63 letech nebojí experimentovat. Ostatně se stačí podívat na její novou kolekci digitálních animací na bázi NFT, jež je natolik odvážná, že za ni lidé neváhají skládat miliony korun.

Ve formě takzvaných nezaměnitelných tokenů (NFT NFT NFT je jedna z oblastí světa kryptoměn. Jde o nezaměnitelné tokeny (non-fungible… Více informací ), díky nimž mají jejich majitele výlučné právo daný digitální předmět spravovat, vzniká nespočet grafických děl. Nejznámější jsou patrně CryptoPunks, inspirovaní stylem londýnského punku, nebo velmi hodnotné znuděné opice z klubu Bored Ape Yacht Club. V záplavě „eneftéček“ lze ale narazit i na takové kousky, které mnohým pozvednou obočí. Třeba na nahou Madonnu, která rodí strom.

Slavná americká zpěvačka, podobně jako řada jiných světových umělců, nasedla na trend NFT v kontroverzním stylu. Nechala se totiž zvěčnit ve třech krátkých animacích, které ji vyobrazují dost explicitně. Nejenže na sobě nemá žádné oblečení, ale nechává potenciální zájemce o koupi nahlédnout do intimních míst, a to nad očekávání detailně. Nemá se ale jednat nutně o erotickou záležitost. Spíš vyobrazuje svou přirozenost.

Její díla ovšem vyvolala na sociálních sítích poměrně ostré reakce. A možná se není čemu divit. V animacích totiž Madonna například rodí strom v laboratoři, nechává ze svého přirození vylézat brouky v džungli a dává život hejnu motýlů. Bez jakékoliv cenzury. Prý to má být jen názorná ukázka toho, jak svět funguje, internetová média to ale často považují za příliš kýčovitou či naprosto nevhodnou záležitost.

